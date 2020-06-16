Что нас ждет в 2100 году: Москва без москвичей, чип вместо паспорта, парки на дорогах

Мир вокруг нас меняется очень быстро. Тот же коронавирус перевернул все за несколько месяцев. Сейчас еще сильнее хочется заглянуть в будущее и узнать, что нас ждёт.

В институте Генплана Москвы проектируют столицу вперёд на десятки лет. За идеями архитекторы решили обратиться не только к своим коллегам, но и к известным российским писателям-фантастам. Получился сборник «Город 2100» с дюжиной рассказов о том, какой может стать Москва к концу этого столетия (некоторые из них можно почитать на страницах института Генплана в соцсетях). Среди авторов - Сергей Лукьяненко, Евгений Лукин, Олег Дивов, Вадим Панов.

Не исключено, что футуристические сценарии писателей, архитекторов и художников и в самом деле когда-нибудь используют столичные власти. Поживем - увидим! А пока можем узнать, какое будущее пророчат Москве. Публикуем некоторые интересные фрагменты.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД НАКРОЮТ КУПОЛОМ

Через восемьдесят лет, как и сейчас, в столице остаются в тренде прогулки - пешком и на велике. Мэрия продолжит заботиться о парках.

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«И у него (Главного Градостроителя столицы по фамилии Петров. - Прим.) были такие грандиозные планы! Подземная Москва - куда ушли бы все автодороги, оставив поверхность для пешеходов и велосипедов. Парки, накрытые прозрачными куполами - чтобы вопреки климату Москва оставалась зеленои весь год. Тематические раи оны Москвы - чтобы как в виртуальности, так и в настоящем мире каждыи мог почувствовать себя живущим в интересную ему эпоху.

...Транспорт с московских улиц Петров и впрямь убрал под землю, Сокольники, Измаи ловскии парк и Ботаническии сад накрыли стеклянными куполами, а на окраине Большои Москвы построили парк с динозаврами» (Сергей Лукьяненко «Электорат»).

В КЛАСТЕРАХ БУДЕМ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

Среди зелени москвичи будущего постараются проводить все своё время. В большом городе только в оазисах можно будет дышать свежим воздухом. Но сначала, по мнению фантастов, в такие особые районы Москвы или кластеры смогут заселиться состоятельные жители, чиновники и участники реновации.

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«Центр Москвы к тому моменту задыхался уже не только фигурально, но и буквально. Вскрылась такая печальная особенность гигантских человеи ников, когда даже тотальныи переход транспорта на электротягу не приводит к заметному улучшению качества воздуха. Старались -старались, а толку чуть. Зимои еще терпимо, а летом просто беда, раскаленныи каменныи мешок, сколько его ни поливаи .

Остался единственныи шанс переломить ситуацию - дать людям нечто однозначно лучшее: грамотно продуманныи раи он компактного проживания с полнои инфраструктурои внутри и хорошеи работои поблизости, а лучше бы тоже внутри. Так и возникла идея кластеров» (Олег Дивов «Особый район Москвы»).

По дорогам-транспортерам вместо машин поедут автоматические модули на пять пассажиров. Желающие смогут летать на компактных скейтах-квадрокоптерах.

ЛИФТЫ ПОЕДУТ МЕЖДУ ДОМАМИ

Новые жилые районы напичкают умными технологиями. Например, здания соединят линиями скоростных лифтов.

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«Там, среди зеленых березовых рощ, возвышался новыи квартал. Белые здания напоминали причудливыи конструктор. ..Дома словно прорастали из земли во всех направлениях - вверх и в стороны под наклоном. Их соединяли между собои стеклянные переходы и стальные перемычки. Мальчик разглядел там и тут летящие серебристые кабины лифтов: они двигались не только вниз и вверх, но и по горизонтали и даже по диагоналям. Жители разных корпусов могли перемещаться из здания в здание, не спускаясь на землю. Между домами мерцали в солнечных лучах озера с чистои водои , их берега представляли собои песчаные полосы пляжеи . Зелень лугов перемежалась клумбами и большими фигурно подстриженными кустами в виде животных: кроликов, львов, собак» (Николай Желунов «Закавыка»).

ЧИПЫ ЗАМЕНЯТ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ

Вместо паспорта, проездного, социальных карт и других «бумажек» к концу столетия у каждого москвича будет личный чип. Фантасты обещают, что вживлять его в организм не придётся. Можно носить с собой, например, в виде наклейки на руке.

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«Инчи, иными словами, «индивидуальные чипы», появились относительно недавно, лет десять назад, и быстро вытеснили все прочие документы и идентификаторы.

Конечно, можно было по старинке пользоваться картои школьника, идентификатором в смартфоне и обычными банковскими карточками, но это не круто... Инч совмещал в себе все эти и еще многие другие документы. ...лишенныи инча смартфон работал только на прием. Без возможности воспользоваться транспортом. И даже без интернета, поскольку соединение с мировои бесплатнои сетью тоже осуществляется через инч» (Сергей Волков «Время не ждёт»).

ОФИСЫ И ДАЧНЫЕ ОГОРОДЫ - НА УДАЛЁНКУ

После коронавируса жизнь онлайн станет обычной для москвичей. Многие перестанут выходить из дома. Город опустеет. По скоростным шоссе некому будет ездить и они превратятся огромные клумбы и парки. Дачники, сидя в домашнем кресле, станут удобрять, засеивать, пропалывать свои огороды с помощью компьютера на удаленке.

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«Заполненные машинами улицы. Гигантские транспортные пробки. Разливающиеся по городу людские потоки, столпотворения на площадях по праздникам... С тех пор город полностью изменился. Всего за два десятилетия Архитектор решил большинство проблем прошлого. Многоярусные подземные автострады освободили улицы. Место асфальтовых шоссе заняли мощеные бульвары, клумбы и парки. Виртуальная среда решила проблемы с толкучкои . Больше нет нужды спешить на работу - большинство задач решаются из дома, удаленно. И кто захочет пихаться локтями на концертах, если в виртуальности всегда доступны ВИП-места перед сценои .

...За последние двадцать пять лет среднее время, проводимое москвичами за пределами квартиры, сократилось с полутора часов до девятнадцати минут. Количество людеи , проводящих на улице менее одного часа в неделю, выросло до тридцати процентов. Им просто незачем выходить. Удаленная работа, дроны, доставляющие пищу на дом, виртуальность, предлагающая все формы развлечении . Да что я вам рассказываю, даже вы, представитель прошлого поколения, предпочитаете возиться с огородом, не выходя из дому» (Иван Кузнецов «Москва. Полдень 22.071»).

Транспортные модули можно будет оставить не только на земле, но и в небе на магнитных парковках.

ДЕТИ ХОДЯТ В ШКОЛУ ТРИ ДНЯ В НЕДЕЛЮ

В будущем ученики будут реже собираться в классах. А школы начнут размещать не в отдельных зданиях, а на вторых-третьих этажах кондоминиумов.

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«...мама хоть и работала почти всегда дома (как и большинство жителеи города), но иногда все же уезжала на важные встречи.

- Прости, сегодня я не могу поработать дома, - сказала мама утром, - и оставить тебя не с кем...

- Не переживаи , мам, - нахмурился Сашка. - Мне уже одиннадцатыи год пошел. Как-нибудь проживу один день сам по себе.

- А в школе у вас нет каких-нибудь занятии ?

- Школа у нас с понедельника по среду, а сегодня пятница.

Мама провела рукои по его непослушным вихрам:

- Когда ты пои мешь, кем хочешь стать, в школе тебе добавят еще один

день уроков - будешь осваивать свою специальность» (Николай Желунов

«Закавыка»).

НА МЕТРО ПО ВОЗДУХУ

Пожалуй, больше всего фантастам нравится прогнозировать будущее транспорта. По Москве-2100 будем передвигаться с бешеной скоростью от 500 до 1000 километров в час. И не только под землёй, но и по воздуху. Это не ракета, а метро! Вернее, гиперметрополитен. Старые медленные ветки соединят пересадками с новыми сверхскоростными.

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«Вчера был день визита в офис. С тех пор как внутрь Кольца перестали пропускать частные самодвижущиеся средства тяжелее электроцикла, Матвеи пользовался скоростнои подземкои . Нырнув под землю на конечнои станции, он пронесся через полгорода за какие-нибудь четверть часа. Поезда на электромагнитнои подвеске разгонялись до такои прыти, что воздух в туннеле перед ними приходилось откачивать, - иначе пассажиров на ближаи шеи платформе сдувало бы ветром, гонимым приближающимся составом. Правда, и остановок в центре мегаполиса было всего две, на расширенных станциях Кольцевои линии. Пересев в обычныи поезд метро, Матвеи заскучал...» (Александр Громов «Альмавива за полцены»).

Старых подземных станций станет меньше. А современными воздушными застроят все небо столицы.

Цитата:

«Тут моя статья. По перспективам транспортнои структуры городов.

Я тогда еще сказал, метро должно изменить свои функции! Такую истерику мне закатили. И что теперь?

- Ну да - гиперлуп. Пятьсот километров в час, это впечатляет. Хлоп - и ты на другом конце Москвы. А станции ненужные - под музеи и рестораны» (Сергей Слюсаренко «Близкие контакты основного рода»).

Цитата:

«Яркое маи ское солнце выскользнуло из-за облака и засверкало переливами на прозрачнои золотистои трубе гиперметрополитена высоко над крышами домов. ...гиперпоезд под восторженные крики толпы заскользил по оранжевои трубе, оставляя за собои яркии , быстро тающии малиновыи след-хвост.

Ведущии вдохновенно описывал перспективы:

- Все небо над Москвои покроется сетью легких транспортных линии - от Можаи ского округа на западе до Ногинского на востоке; от Клинского на севере до Тарусского на юге.

...Таким образом, в перспективе наш экспресс сможет пересекать Москву за несколько минут» (Николай Желунов «Закавыка»).

ОТ ЛИЧНЫХ МАШИН ОТКАЖЕМСЯ

Вместо обычных легковушек по городу можно будет ездить и летать на специальных автоматических модулях и гравимобилях. Забиваешь в его память нужный маршрут и техника сама тебя везёт. Машину можно будет оставить не только на земле, но и в небе на магнитных и антигравитационных парковках.

Цитата:

«Давно прошло время, когда передвигались по городу на личных авто. Сеи час это не имело смысла, только иногда в междугородних поездках пользовались автомобилями, скорее, по многолетнеи привычке.

Маршрут Александр загрузил в память модуля заранее, еще из дому, и теперь, устроившись в удобных креслах, оставалось только лишь нажать кнопку «старт».

Модуль аккуратно вышел из своего ряда, отсоединив зарядныи разъем, и двинулся к радиалке. Казалось бы, маленькая машинка, на пять мест, автопилот, но по Москве, по тысячу раз проверенному и прои денному маршруту, неслась быстро.

Через десять минут модуль уже встроился в кассетныи транспортер. Словно стальные шарики один за другим прилипали модули к длинному магниту. Несколько минут, и целыи состав - два сочлененных кассетника - заполнились и, словно не было никакои гравитации, плавно ринулись по маршруту» (Сергей Слюсаренко «Близкие контакты основного рода»).

Цитата:

«...над неровными силуэтами дальних небоскребов, засверкала дорожка из движущихся огоньков. Это была первая в мире трасса для гравимобилеи . Для их передвижения мэрия в прошлом году выделила специальныи коридор с четырьмя зонами посадки, проходящии в стороне от жилои застрои ки и крупных торговых центров. Гравимобили были новым видом транспорта и мечтои каждого горожанина» (Сергей Волков

«Время не ждёт»).

ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ ПОЯВЯТСЯ НЕБОСКРЕБЫ В 200 ЭТАЖЕЙ

Москва, по мнению фантастов, будет расширяться вверх. Жилые башни начнут собирать, словно пазл, из блоков-квартир на 200 этажей и выше. Во время реновации такое жильё выберут не все.

Цитата:

«Давно, когда началась вторая реновация, жилье в Москве решили делать двух типов - дома на одну семью в поселках ближнего Подмосковья и группы небоскребов в пределах МКАД...

Активное население выбрало высотки, люди на пенсии или работники творческих профессии - конечно, дома.

...Александр любил свои дом. Когда началась вторая волна реновации , он, ни минуты не колеблясь, решил переехать в этот небоскреб. Тогда все фыркали - что это такое, пять гигантских домов с населением в несколько тысяч человек, это же будет толкотня и убогость. Но когда проект завершили, мнение изменилось. Внутри жилого пятилистника оказался благоустроенныи парк. Образованныи террасами фасад никак не выглядел зубастои челюстью, как предупреждали критиканы... Жизнь в новых домах была сбалансирована и оптимизирована, и внутри каждои башни имелись магазины, рестораны, кафе, детские сады, в общем, практически полныи набор городских услуг.

...бассеи н на шестидесятом этаже. Вообще бассеи ны располагались на каждом десятом этаже, но такои , с олимпии скои дорожкои , был только тут» (Сергей Слюсаренко «Близкие контакты основного рода»).

НА ДОМАХ ИСЧЕЗНУТ ВЫВЕСКИ

В Москве будущего можно будет свободно любоваться современной и старинной архитектурой. Для этого со всех зданий уберут вывески, указатели и таблички. Чтобы узнать, где находишься, нужно включить на своём смартфоне специальную голограмму и навести ее на улицу. Электроника даже подскажет, есть ли сейчас свободные столики в соседнем кафе.

Цитата:

«Перед вами улица Маросеи ка. Именно такая, какои вы привыкли видеть ее в последнее десятилетие. Обратите внимание: на этих кадрах вы не заметите никаких вывесок, никаких афиш, никаких рекламных надписеи , портящих историческии облик центральнои части города и в частности - облик вот этои самои улицы. Если взять фотографии полувековои давности, вы ужаснетесь! Нет, рекламные щиты и перетяжки к тому времени уже убрали, однако хватало и обычных вывесок.

А теперь взгляните, как тот же самыи отрезок Маросеи ки выглядит, если воспользоваться голокроном.

...Здания по обе стороны улицы расцветились аккуратными надписями и указателями: «Аптека», «Кондитерская лавка», «Модныи дом Алферовои - в арку направо, 2-и этаж», «Дантист: записаться на прием сеи час», «Армянскии переулок - поворот через 100 метров», «Билетная касса: открыть репертуар театров на первую декаду нового сезона»... Номера домов, вывески, таблички - все это последовательно укрупнялось, повинуясь движению пальцев невидимого пользователя. Не нужно было прищуриваться, чтобы рассмотреть указатель на противоположнои стороне улицы. Не нужно гадать, в правильном ли направлении ты идешь. Не нужно сомневаться, входишь ты в магазин оптики или в ресторан. Голографическии интерфеи с предоставлял тебе все данные, вплоть до количества свободных столиков в кафе и наличия ботинок твоего размера в обувном магазине!

...Если вас не интересуют магазины и конторы, вы всегда можете переключиться на экскурсионную опцию интерфеи са и, прогуливаясь, читать или слушать исторические справки о каждом здании, мимо которого проходите» (Алекс де Клемешье «Под правильным углом»).