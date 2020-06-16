России нужны современные порты

23 июня комитет Госдумы РФ по транспорту и строительству проведет первое заседание рабочей группы, которая обсудит поправки в Водный кодекс. Эксперты рассмотрят при каких условиях возможно хранить в морских портах минеральные удобрения. Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который в том числе направлен на создание условий по переводу экспорта российских грузов из портов Прибалтики в отечественные порты. Поставлена задача увеличить до 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов, в частности химической промышленности – до 34 млрд долларов.

В настоящее время отрасль производства минеральных удобрений активно развивается. Существующие производства модернизируются, строятся новые предприятия (один из самых громких проектов – новый завод компании «ЕвроХим» в городе Кингисепп Ленинградской области стоимостью 1 миллиард долларов). Рост производства позволит увеличить экспорт продукции. Однако часть средств от экспорта Россия продолжает терять – отгружать минеральные удобрения производители могут лишь через порты сопредельных стран, например, Балтии. Так, например, сейчас делают компании «ФосАгро», «ЕвроХим» и «УралХим».

Водный кодекс РФ запрещает размещение специализированных хранилищ агрохимикатов в водоохранной зоне. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Сейчас Водный кодекс РФ запрещает размещение специализированных хранилищ агрохимикатов в водоохранной зоне (для моря до 500 метров), их строительство и реконструкцию. Разумеется, территория существующих и строящихся морских портов (включая порт Усть-Луга, на который во многом и возлагаются надежды) попадает в границы водоохранной зоны, хотя подобных запретов сейчас уже нигде в мире нет. Например, в бельгийском Антверпене, одном из крупнейших портов Европы, такой склад в находится в 60 метрах от берега, в голландском Роттердаме – в 50, а в Таллине и Амстердаме – и вовсе в 30!

23 июня комитет Госдумы РФ по транспорту и строительству проведет первое заседание рабочей группы, куда приглашено руководство крупнейших профильных научно-исследовательских институтов, экологи, представители министерств (включая Минпромторг, Минсельхоз и Минтранс), бизнес, который будет правоприменителем положений закона, а также речные, морские и судоходные ассоциации.

- Отрасль имеет огромный экспортный потенциал, и удобрения наши нужно возить, и конкурентоспособность отрасли необходимо поддерживать, - отметил руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ Виталий Ефимов. – Мы должны подробно обсудить это с экспертами и совместно выработать взвешенное и сбалансированное решение.

О важности данного законопроекта говорит и председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, который считает «абсолютным приоритетом выполнение положений Указа президента о переводе экспорта из Прибалтики в Россию. Это особенно актуально после обрушения моста в Мурманской области, что сделало невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге, в связи с чем сразу несколько крупных клиентов Мурманского порта были вынуждены перенаправить свои грузы в порты стран Балтии».

В Минпромторге эту информацию пока не комментируют.