Появились фото и биографии инспекторов ДПС, пострадавших во время перестрелки в Москве

Спустя сутки после стрельбы на Ленинском проспекте, руководство МВД приняло решение о награждении смелых полицейских. Напомним, стрельбу по инспекторам ГИБДД открыл 25-летний Ратмир Галаев. Но правоохранители, хоть и были ранены, смогли дать отпор: нападавшего ранили и скрутили.

Сейчас герои находятся в больнице. Оба в тяжелом состоянии. Мы публикуем биографии и фотографии смелых полицейских. В органах они более 20 лет.

Алексей Поярков

Инспектор ДПС 2 взвода 2 роты 3 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции.

Родился 24 марта 1981 года в городе Москве. По завершению службы в армии, в 2001 году назначен на должность милиционера батальона милиции 1 Межрайонного отдела вневедомственной охраны ОРСВО при УВД ЮАО города Москвы, где нес службу до 2011 года, после чего перешел на должность инспектора ППСП ОМВД России по району Бирюлево Восточное города Москвы.

Алексей Поярков

В 2014 году получил высшее образование, окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики. В августе 2016 года перешел на службу в ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. В нынешней должности с февраля 2019 года.

Женат, воспитывает дочь

Сергей Крылов

Капитан полиции Сергей Александрович Крылов родился 18 июля 1976 года в Москве.

Сергей Крылов

В 2006 году окончил ГОУ ВПО Московский государственный открытый университет. С 1994 по 1996 проходил службу в вооруженных силах. В 1997 году назначен на должность стажера по должности милиционера отделения обслуживания ОВД района Южнопортовый. Далее проходил службу на различных должностях в органах внутренних дел. С июля 2019 года по настоящее время проходит службу в должности инспектора ДПС 2 взвода 2 роты 3 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Разведен, воспитывает дочь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/785089" frameborder="0"></iframe> Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.

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