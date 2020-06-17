2020-06-17T22:33:01+03:00
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края опять устроил ДТП в Москве

По словам очевидцев, Игорь Ишаев был пьян
Анастасия ВАРДАНЯН
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Игорь Ишаев, внук бывшего губернатора Хабаровского края, на проекте «Дом-2».Игорь Ишаев, внук бывшего губернатора Хабаровского края, на проекте «Дом-2».Фото: телеканала ТНТ
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Вечером в среду, 17 июня, серьезное ДТП произошло в Пресненском районе Москвы, на улице Литвина-Седого. «Порше Панамера», стоимостью в 7 миллионов рублей, за рулем которого был 25-летний внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, двигаясь в тоннеле, на бешеной скорости протаранило другую иномарку, по совпадению, тоже «Порше». По словам очевидцев, молодой человек был пьян.

- На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Самого Игоря от травм спасли сработавшие подушки безопасности. Сейчас мужчину везут на экспертизу, которая подтвердит или опровергнет наличие алкоголя и наркотиков в крови.

- В крови был обнаружен алкоголь, чуть менее одного промилле, — сообщил источник «КП» в правоохранительных органах. Это соответствует выпитому стакану водки или бутылке вина. Безопасная норма для водителей не превышает 0,1 промилле.

Игорю Ишаеву грозит лишение водительского удостоверения и штраф.

Напомним, Игорь Ишаев "прославился" после того, как стал виновником ДТП с фурой на МКАД, которое произошло в марте 2017 года. Тогда на автодороге столкнулись фура, две легковушки и «Мерседес», которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева. Чудом обошлось без жертв. Пострадал только приятель Ишиева-младшего, который сидел на пассажирском сидении. А вот ущерб от ДТП оценили в десятки миллионов рублей: разбитые «Киа Рио», «Ниссан Тиана», а также фура, из которой разлетелось по дороге несколько тонн продуктов и алкоголя.

Не успели все забыть это ДТП, как масла в огонь подлил сам виновник аварии. В соцсетях он выставил такой пост: "Не ... мне стесняться! Я готов поспорить, что у всех была авария в жизни, но вас тронула именно моя история только потому, что я успешнее, богаче вас?! Ваша зависть от вас так и прет. На Ишаева-младшего завели уголовное дело, однако, поскольку единственный пострадавший по нему — приятель Игоря, договорились по-дружески. Ущерб был возмещен, никто ни к кому претензий не имеет. Лихач остался на свободе.

Помимо громких ДТП Игорь Ишаев известен дружбой с гонщицей Марой Багдасарян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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