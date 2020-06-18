Я поведу тебя в музей, но масочку надень: почему москвичи не спешат прикасаться к прекрасному после пандемии

Такое ощущение, что этот музей открыли персонально для меня. Потому как я без современного искусства чахну как сорванный лютик.

В связи с новыми реалиями в «Гараже» произошли некоторые изменения. Билет теперь можно приобрести только онлайн, кассы закрыты. Внутрь пускают исключительно в защитных масках и партиями - раз в полчаса.

Я переживал, что быстро войти не получится, потому как начал покупать билет уже в парке. Отыскал под липой скамеечку. И вдруг слышу:

- Молодой человек, у нас до 23-го числа можно только прогуливаться. Встаньте, пожалуйста.

Охранник говорил совершенно серьезно.

- Ну так обвяжите их колючей проволокой, - огрызнулся мужик неподалёку, которого тоже попросили встать. - И ток пустите...

Через минуту, как только секьюрити покинул аллею, грубиян снова улёгся на то же место.

Внутрь пускают исключительно в защитных масках и партиями - раз в полчаса.Фото: Павел КЛОКОВ

Жара 30 градусов. Народ изнемогает. Вода в холодильнике не успевает охладиться (стационарные павильоны все закрыты, напитками торгуют всего в трёх-четырёх местах на весь парк).

Маленькая бутылка воды - 100 рублей. Пломбир - 150. Эскимо - 200.

...Система оплаты потребовала от меня сбербанковскую карту. Звоню в музей. Говорю, что у меня нет такой. Девушка пояснила, что нужно ввести номер карты (хоть какого банка) и сервис ее распознает. Так и есть. Зеленая грефовская символика исчезла и появилась привычная красная. Стоимость билета - 500 рублей.

До моего времени оставалось ещё сорок минут. При этом пекло страшное. Сидеть нельзя.

Решил пойти раньше.

Сотрудник службы безопасности заглянул в рюкзак, настоял на том, чтобы я надел маску, исследовал специальным прибором все мои карманы и, успокоившись, велел следовать дальше. Девушка, узнав, что я приперся слишком рано, начала звонить начальству. И, наконец, получила согласие. Мол, пропускайте парня.

В связи с новыми реалиями в «Гараже» произошли некоторые изменения. БФото: Павел КЛОКОВ

- Только не заденьте рюкзаком экспонаты, - добавила напоследок бдительная сотрудница.

- Да я вроде трезвый... - ответил я.

При этом других посетителей не было! Совсем.

Стоят восемь смотрителей - и среди них я, весь такой беспокойненький и жадненький до современного искусства. Его, кстати, комментировать не берусь. Слишком всё тонко.

Висят двенадцать фотографий. На них один и тот же человек с булыжниками на голове.Фото: Павел КЛОКОВ

Висят двенадцать фотографий. На них один и тот же человек с булыжниками на голове. И подписи, которые начинаются с одной и той же фразы - «Если положить эти камни на голову...», то:

«...глаза станут небесно-голубые, а Россия будет счастливой страной»,

«...глаза станут изумрудно-зелёные, а кукушка прокукует сто раз»,

«...глаза станут фуксийно-розовые, а белый кролик выронит ключи из жилетного кармана»...

В общем без ста грамм не разобраться.

Хорошо, описание есть. В нем художник признаётся, что «влип в буддизм и, как комар в янтаре, бессмысленно в нем барахтается». Больше вопросов нет...

По мнению девицы, слишком мало времени прошло с момента снятия карантина. Вот люди и не спешат прикасаться к прекрасному.Фото: Павел КЛОКОВ

Самый большой плюс музея - исправно работающий кондиционер. Я после уличной духовки оценил это больше всего. Выход на улицу организован в другом месте - видимо, для того, чтобы ограничить контакты (тех, кто уже ознакомился с экспозицией, и тех, кто только собирается).

- Вечером народ подтянется, - сказала мне одна из смотрительниц. - Просто ещё не все прознали, что мы открылись.

На улице, увидев меня (выходящего из музея), какая-то девица в очках как у черепахи Тортиллы с удивлением спросила:

- А разве «Гараж» открыт?

- Да, - говорю, - только билеты нужно онлайн покупать.

- И много людей?

- Конкретно сейчас - никого.

- А буфет работает?

- Увы (а, может, и к счастью! там 75 граммов портвейна 700 рублей стоят! - прим. авт).

По мнению девицы, слишком мало времени прошло с момента снятия карантина. Вот люди и не спешат прикасаться к прекрасному.

Такое ощущение, что этот музей открыли персонально для меня. Потому как я без современного искусства чахну как сорванный лютик.Фото: Павел КЛОКОВ

ЧТО ЕЩЁ ОТКРЫЛОСЬ

С 16 июня жители и гости столицы могут посетить также музей-заповедник «Царицыно», галереи «Выставочных залов Москвы», Московский музей современного искусства, Музей Москвы, мемориальный комплекс «История танка Т-34» и другие (полный список здесь - museums.mosgortur.ru). К 1 июля должны открыться более 70 музеев. И ещё 17 начнут работать в течение лета - до сентября.

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