2020-06-18T14:44:23+03:00
Общество

В Московской области голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в безопасном режиме: на избирательных участках будут раздавать маски и перчатки

Напомним, голосование будет длиться неделю - с 25 июня по 1 июля
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мособлизбирком заявил о полной готовности к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Напомним, в нынешнем году из-за пандемии коронавируса она будет проходить в течение 7 дней - с 25 июня по 1 июля.

При этом в Подмосковье можно будет отдать свой голос «за» или «против» несколькими способами. В том числе бесконтактно. Как это сделать?

- Нужно позвонить в свою участковую избирательную комиссию (контактные данные можно найти на сайте cikrf.ru).

- Либо - подать заявление через портал «Госуслуги».

Бюллетень в пакете с маской и санитайзером привезет вам на дом сотрудник избирательной комиссии в средствах индивидуальной защиты. Пакет он повесит на ручку двери, чтобы вы смогли его взять, соблюдая социальную дистанцию. Когда вы сделаете свой выбор, сотрудник заберет только ваш бюллетень и подписанное заявление об участии в голосовании.

Впрочем, есть возможность проголосовать и традиционным способом, явившись на избирательный участок. На территории Московской области их будет около 4 тысяч.

К какому участку вы прикреплены, можно узнать через все тот же сайт ЦИР России или личный кабинет на портале Госуслуг. Если же вы хотели бы прикрепиться к другому участку, это можно сделать через сервис «Мобильный избиратель».

На участках, чтобы избежать большого скопления людей, так же будут использовать для голосования палатки и шатры.

В любом случае, все голосующие должны будут соблюдать и другие меры безопасности:

- с помощью тепловизора у них проверят температуру,

- попросят обработать руки санитайзером,

- а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Непосредственно перед голосованием члены избирательной комиссии попросят вас продемонстрировать с безопасного расстояния свой паспорт и на несколько секунд приспустить свою маску.

Как сообщают в Мособлинзиркоме, порядок на голосовании будут обеспечивать сотрудники ГУ МВД РФ по МО, Росгвардии, народные дружинники. Общественное наблюдение организует Общественная палата Подмосковья.

По всем вопросам, которые касаются голосования на территории Подмосковья, можно обращаться на горячую линию Мособлизбиркома. Звонки принимаются по номеру 8 (800) 550- 97-44 с 9:00. В будни - до 20:00, в выходные дни - до 17:00. В день голосования на участках, 1 июля, «горячая линия» будет работать с 8:00 до подведения итогов голосования Мособлизбиркомом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве пауэрлифтера подозревают в контрабанде стероидов
Москвич умер после укола от столбняка
Ксения Шойгу: «Всероссийский полумарафон «ЗаБег» установит рекорд Гиннесса»
На ВДНХ открылись новые прогулочные маршруты
Москвичка вступилась за ребенка, а в ответ ее пса убили об асфальт
Около 2 тысяч салонов красоты и парикмахерских вернулись к работе в Подмосковье
Все поезда фиолетовой ветки московского метро заменили составами «Москва»
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в Москве бесснежную зиму
Введенные президентом правила для работающих мигрантов продлятся до осени
В Люберцах задержали мошенников, похитивших имущество на 7 млн рублей
Момент столкновения Ferrari со столбом у Москва-Сити попал на видео
«Московские сезоны» подготовили онлайн-программу
Сергей Кузнецов: В Москве будет расти спрос на город с приоритетом пешеходного движения
"Увеличили площадь летней веранды, чтобы принять 400 человек": гастроквартал "Депо" готов к открытию
С 1 июля в Подмосковье откроется более 100 пляжей