В Московской области голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в безопасном режиме: на избирательных участках будут раздавать маски и перчатки

Мособлизбирком заявил о полной готовности к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Напомним, в нынешнем году из-за пандемии коронавируса она будет проходить в течение 7 дней - с 25 июня по 1 июля.

При этом в Подмосковье можно будет отдать свой голос «за» или «против» несколькими способами. В том числе бесконтактно. Как это сделать?

- Нужно позвонить в свою участковую избирательную комиссию (контактные данные можно найти на сайте cikrf.ru).

- Либо - подать заявление через портал «Госуслуги».

Бюллетень в пакете с маской и санитайзером привезет вам на дом сотрудник избирательной комиссии в средствах индивидуальной защиты. Пакет он повесит на ручку двери, чтобы вы смогли его взять, соблюдая социальную дистанцию. Когда вы сделаете свой выбор, сотрудник заберет только ваш бюллетень и подписанное заявление об участии в голосовании.

Впрочем, есть возможность проголосовать и традиционным способом, явившись на избирательный участок. На территории Московской области их будет около 4 тысяч.

К какому участку вы прикреплены, можно узнать через все тот же сайт ЦИР России или личный кабинет на портале Госуслуг. Если же вы хотели бы прикрепиться к другому участку, это можно сделать через сервис «Мобильный избиратель».

На участках, чтобы избежать большого скопления людей, так же будут использовать для голосования палатки и шатры.

В любом случае, все голосующие должны будут соблюдать и другие меры безопасности:

- с помощью тепловизора у них проверят температуру,

- попросят обработать руки санитайзером,

- а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Непосредственно перед голосованием члены избирательной комиссии попросят вас продемонстрировать с безопасного расстояния свой паспорт и на несколько секунд приспустить свою маску.

Как сообщают в Мособлинзиркоме, порядок на голосовании будут обеспечивать сотрудники ГУ МВД РФ по МО, Росгвардии, народные дружинники. Общественное наблюдение организует Общественная палата Подмосковья.

По всем вопросам, которые касаются голосования на территории Подмосковья, можно обращаться на горячую линию Мособлизбиркома. Звонки принимаются по номеру 8 (800) 550- 97-44 с 9:00. В будни - до 20:00, в выходные дни - до 17:00. В день голосования на участках, 1 июля, «горячая линия» будет работать с 8:00 до подведения итогов голосования Мособлизбиркомом.