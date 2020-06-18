Как побороть усталость, чтобы вернуть жизненный драйв

Чтобы вернуть жизненный драйв, достаточно побороть усталость – и незначительную, накопленную в течение дня, и крупную, которая копится десятилетиями, отнимая желание жить.

Оказывается, чтобы избавиться от усталости, человек должен просто вернуться в свой совершенный образ, данный ему при зачатии. Писатель и философ Евдокия Лучезарнова, автор науки ритмологии рассказала нашему корреспонденту, как достичь совершенства, чтобы избавить себя от усталости и получить энергию для новых свершений.

– Откуда берётся жизненная усталость, в чём её основные причины?

– Ещё во время цикла зачатия человека начинает формироваться его идеальная фигура, его идеальный образ. Если человек с возрастом выходит за свой образ, допустим, у него размеры становятся больше или меньше образа, наступает дискомфорт.

Например, женщина в течение жизни отмечает, что её фигура потеряла прежние объёмы. Она начинает производить различные манипуляции со своим телом. Но, к сожалению, она при этом подстраивает себя под общие, среднестатистические формулы, навязанные извне.

Когда женщина пытается подогнать своё тело под среднестатистические объёмы, очень страдает её энергетика, и живости, жизнерадостности в женщине не остаётся. Казалось бы, всё, она достигла объёмов, которые желала, она достигла веса, который желала, она вся в тех мерках, которые она желала, а счастья в жизни нет. Поэтому и наступает усталость, с которой очень трудно бороться.

– Трудно, но возможно?

– Побороть усталость возможно, если достичь совершенства. Для этого нужно изъять из себя множество стереотипов, оценок окружающих, где-то оценок своих собственных – всё, что налипло на тебя. Руководствоваться только своим личным образом, заложенным природой. Есть люди с тяжёлой костной системой, есть с лёгкой, есть люди с тяжёлыми органами. Когда человек начинает подгонять себя к стандартам, естественно, он истощается, потому что вес органа он не может изменить. Но когда человек достигает своей внутренней мерности, он счастлив абсолютно.

– То есть, именно ощущение внутренней мерности даёт человеку жизнерадостность и активность?

– Судите сами. Когда человек, достигший совершенства, любуется окружающим миром, мир ему отвечает тем же, поскольку на планете действует закон отражения. Это и есть совершенство. Совершенство не страдает, это то состояние, когда вы полностью соответствуете окружающей вас природе. Когда ваше тело занимает нужные объёмы – объёмы счастья, тогда каждое движение доставляет удовольствие, по вашему телу протекает энергия, она заполняет каждую мышцу. И нервная система сообщает, как вам хорошо, жизнь удалась.

Чтобы достичь совершенства, нужно знать свою форму, которая в вас заложена и стремиться именно к ней. Тогда вы будете легко идти по жизни, гармонично вписываться в окружающее пространство – вы не будете никому мешать, и вам никто не помешает.

– Как же узнать свою идеальную форму?

– Для этого я даю ритмомеру, которая так и называется «Совершенство». Ритмомера «среди тел». Проходя среди других тел, ты и сам ни на кого не натыкаешься, и на тебя никто не натыкается, потому что ты в своей совершенной форме. После принятия ритмомеры «Совершенство» вы узнаете свои идеальные нормы, изначальную конфигурацию. Она даст вам возможность увидеть самого себя ещё в момент зачатия, когда и планировалась матрица вашего пути по этой планете с её великолепным насыщением и красотой.

Вы окажетесь в идеальной форме, где вам очень нравится жить. Со стороны будет казаться, что вы давно должны были устать, поскольку вы уже делаете столько, сколько «нормальные» люди никогда не сделают и не вынесут. Но ничего подобного! И первым, что исчезнет навсегда, будет усталость. В этой ритмомере я приглашаю вас выйти за свою усталость: именно усталость – то, что мы разуплотним, а «совершенство» – то, что уплотним.

Достигнув своей стадии совершенства, вы станете способными свернуть горы, у вас всегда всё будет получаться, даже то, что ранее казалось невозможным.