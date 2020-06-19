Формула здоровья или мерседес на солярке?

Одни ученые говорят, что медицина - царица наук. Другие венчают короной математику. При этом, у «короны» сегодня - новый смысл. О нем и поговорим. С доктором экономических наук и математиком Виктором Литуевым. На самом деле, он - успешный золотодобытчик. Председатель совета директоров старейшего в стране «Ксеньевского прииска» в Забайкалье. Но еще и автор уникальной диагностической системы «ВикториЯ», которая способна определить причину любой болезни с помощью математических вычислений. Конечно, такой человек не мог остаться в стороне от нынешней самозванной «короны». На основе базы данных анализа крови более 1 тыс. своих пациентов он составил математическую модель заражения и течения острой коронавирусной инфекции. И вывел собственную формулу спасения от Covid-19.

- Математика считается теоретической наукой. Ее роль в медицине, скорее - второстепенная. Так, статистику подвести, рассчитать нужную дозу и периодичность приема лекарств. Как вы из «теории» вдруг переметнулись в столь серьезную практику как здравоохранение?

- А я по жизни всегда цифрой измерял любую реальность. После кафедры источниковедения истфака МГУ распределился в аспирантуру, где писал диссертацию по динамическим рядам цен, параллельно учился на факультете Вычислительной математики и кибернетики. Это был 1979 год. Помните из учебников, что за время? Рынка тогда не было. Но мне было уже тогда понятно, что только рынок может регулировать издержки производства и формировать процессы обращения средств обмена.

Ну кто сказал, что математика - отвлеченная наука? Математика везде. Ты садишься в машину - она тоже вся из математики. Математика - очень острое оружие. Например, я находил среди своих сотрудников с помощью математики ворье. Их проверяли, и все подтверждалось У меня есть патент «Способ диагностики инфекционных заболеваний на основе статистических методов обработки данных», мой соавтор - кандидат медицинских наук Олег Гайсенок. Так вот, он традиционно применял методы математики в медицине.

- Но вы-то сами все-таки экономист и предприниматель. Выпускали книги по экономике, прогнозировали цены на нефть и драгметаллы*, руководили добычей золота. Каким рычагом вас так резко развернуло в сторону медицины?

- Смертельной болезнью. В 2009 году врачи мне поставили диагноз - рак в 3-й стадии. Сказали, что у меня есть 3 месяца, я должен начать писать завещание, подбирать место на кладбище. Но я мужик вредный, заявил в ответ, что еще на их похоронах пирожки поем. Жена и невестка нашли в Германии лучшего специалиста - доктора наук, профессора Марка Шрадера. Теперь, кстати, это мой близкий друг, мы с ним отдыхаем вместе на Камчатке… Марк взял анализы и сообщил, что ситуация еще хуже - рак в 4-й стадии, нужно срочно оперировать. Сделали операцию, я быстро восстановился, через 3 месяца вернулся в Германию на проверку. По результатам анализов Марк говорит: «Опухоль опять начала развиваться, онкогены растут 10 тыс. раз в месяц. Через месяц приедешь на облучение». Я уехал в тоске зеленой домой. И вот где-то в час ночи мне пришла идея. Я подумал, что все врачи, когда проводят исследования, берут ряд людей. Они изучают не их, а некоего среднего виртуального пациента, которого в природе не существует. Но формирование болезни идет 1001-м способом, у каждого - совершенно индивидуально. И я задал себе вопрос: а почему я не могу себя описать с помощью математики? Свои анализы крови я преобразовал в цифровую форму. В 11 утра все закончил. Мне понадобилось более 700 уравнений.

- И что получилось в результате?

- Я вывел математическую модель своей патологии. Определил на клеточном уровне параметр крови, который вызвал рост онкогена. Оказалось, что это печеночный фермент гамма-глютомил трансфераза (ГГТ).

Звоню московскому врачу. Спрашиваю: а что уменьшает этот параметр крови? Он говорит: «Купи урсофальк или урсосан, и фермент этот упадет». Я пошел в аптеку, купил эти капсулы. Пью их. Жена спрашивает: «А ты не того?», я отвечаю: «Если бы я не был «того», я бы стал золотом заниматься?». Словом, месяц пил таблетки, потом отправился в Германию к Марку. Взяли анализ крови, онкогена не нашли и нуля.

После этого доктора дали мне анализы 500 человек своих пациентов, без фамилии, без пола, без возраста, и спросили: «ты сможешь там найти онкобольных с помощью математики»? И я нашел 8 раковых больных. Врачи сильно удивились: «Может, ты подслушивал?».

- Сейчас у вас патент на эту методику диагностики, и более тысячи постоянных пациентов в вашем компьютере. Есть ли прок в вашей модели для нынешней главной проблемы человечества по имени Covid-19?

- Мои более 1000 пациентов Covid-19 обращались лишь по собственной инициативе как к "последней" инстанции. Для каждого в результате математического моделирования были разработаны индивидуальные рекомендации. Подчёркиваю - строго индивидуальные.

Общий вывод: поражается иммунная система, ибо вирус мутирует. Второй аспект: возникают проблемы печени. Печёночные ферменты АЛТ и АСТ растут очень быстро, куда быстрее, чем у алкоголиков. Третье. Возникает тромбоз сосудов из-за увеличения в крови фибриногена. Также у переболевших «короной» высокий уровень иммуноглобулина Ig G.

В более чем половине официальных анализов в больницах в анализах крови, кроме общих показателей, нет ни биохимии, ни коагулограммы, практически нет иммуноглобулина Ig G, который показывает выработку антител к коронавирусу, то есть, демонстрирует, есть ли реально страшная патология или нет. Все анализы разрозненны, нет никакого стандарта, который критически необходим, чтобы справится с волнами пандемии.

Когда мы с вами говорим о коронавирусе, речь идет чаще всего о пневмонии. А у конкретного человека, в его модели, написано, с чем именно эта пневмония связана. С одной из этих проблем, которые я перечислил. А бедолагу лечат от пневмонии. Пичкают антибиотиками. Это то же самое, что заправить мерседес бензиновый соляркой. Конечно, вы можете заправить. Но далеко ли вы уедете?

Диагностическая цифровая платформа «ВикториЯ. Осуществляет анализ взаимосвязей между клетками, медицинскими препаратами и патологиями. Автор фото: Алексей КУЛИКОВ

- А какие другие 5 проблем со здоровьем, которые делают человека особенно уязвимым перед «короной»?

- Повышенный уровень глюкозы - сахарный диабет любого типа. Низкий уровень гемоглобина и лейкоцитов. Жировой стеатоз - накопление в печени жира. «Нейтральный» жир в разы сокращает производительность печени, тем самым облегчая проникновение вируса внутрь организма. Избыток депонирования железа, то есть ферритина в печени. Повышенное содержание соединений железа в сосудах ведёт к усилению процессов окисления, для которых самая благоприятная среда – богатые кислородом легкие и их альвеолы, в которых коронавирус чувствует себя наиболее вольготно.

Врач у больного пневмонией никогда не увидит главного без этой модели.

- Коронавирус угрожает скорее пожилым, у которых накоплено больше болезней?

- Молодежь находится в относительно выигрышном положении. У них в силу возраста меньше патологий. Но вот недавно мне попался 16-летний пациент. Тихий ужас - печенка никуда не годится.

- Какой букет симптомов показывает, что ты - потенциальный коронавирусник?

- Да любой. Любая форма воспалений. Например, ни с того ни с сего у вас воспаление под ногтями. Мокрый или сухой кашель. Насморк. Или вдруг евстахиевы трубы начали расширяться. Незаживающие раны. Завышенные тромбоциты.

- Говорят, тот кто уже перенес ковид, больше никогда не заболеет, это так?

- Это неправда. Вирус мутирует. Он приобретает другую форму. Клетка бессмертна, у вас не получится уничтожить ее никогда. И она будет жить, как Марк Шрадер мне сказал, - ценой нашей жизни.

- А сами вы как бережетесь от этого подлого вируса?

- Я контактировал с заражёнными непосредственно, но не заразился, поскольку регулярно занимаюсь профилактикой. Поддерживаю немного выше среднего кислотно-щелочной баланс 6-6,5, в щелочную сторону, ибо вирусы в щелочной среде не живут. Каждый день за полчаса до еды или через два часа после еды беру и выпиваю раствор пищевой соды. В стакане воды температурой 45-55 градусов растворяю половину чайной ложки пищевой соды без верха. А вечером дышу паром от соды, растворенной в кипятке. Конечно, для пациентов с пониженной кислотностью эти советы не применимы. Для поддержания в порядке печени пью одну капсулу известного и эффективного гепатопротектора. Тут тоже ограничения есть ограничения, которые состоят в том, что гепатопротектеры надо применять с осторожностью для тех пациентов, у которых есть камни в желчном пузыре. Тромбоз также лечится известными препаратами. Но их препараты можно применять тем, у кого нет низкого уровня тромбоцитов.

Математический анализ может совершить революцию в персональной медицине, но достижения традиционной медицины отменить никому не удастся! Мои рекомендации применимы только после консультаций с врачом.

- Так значит, точно надо ждать второй волны, как нам обещают правительства всех стран?

- Ждите и второй, и третьей, и седьмой, и двадцатой. Но не стоит бояться телевизионных страшилок. Нужно следить за печенью, проверять состояние эритроцитов, тромбоцитов, знать свои риски, быть внимательнее и осторожнее, чтобы не подхватить вирус. А главное - заниматься индивидуальной поддерживающей терапией по отношению к собственным недугам.

* Виктор Литуев - автор книг: «Земельная собственность как дворянская монополия в капиталистической России», «Эвтаназия экономики коммунизма», «Диагностика глобального рынка 2000-2020 гг.», владелец патента «Способ и устройство для определения взаимосвязей параметров производственного процесса».