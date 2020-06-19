«КультЛето» стартует в Москве: уроки по хореографии и рисованию

Занятия по хореографии и рисованию, уроки по изучению иностранных языков и правильному занятию спортом – все это и даже больше ждет участников программы летнего досуга «КультЛето», которая стартует в Москве на следующей неделе. Продлятся уроки и мастер-классы до 31 августа.

- Культурные центры готовят на лето больше 570 познавательных и досуговых программ. Всем желающим предлагают выбрать одно или сразу несколько направлений, — сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Кружки и секции для москвичей всех возрастов организуют 77 центров столичного Департамента культуры. Занятия будут проходить в онлайн-формате, а после снятия ограничений их перенесут в культурные центры.

- Расписание виртуальных занятий до 12 июля включительно опубликовано на сайте «Онлайн.Библиогород». Каждые две недели оно будет обновляться. Основная часть всех курсов для детей и взрослых будет проходить бесплатно, - говорят организаторы.

«С астрономией на ты»

Онлайн-курс подготовил Дворец культуры «Капотня». Он понравится, как взрослым, так и для детей от шести лет.

- Участники смогут познакомиться с основами науки о Вселенной, научатся выбирать подходящий телескоп и наблюдать за небесными телами, а также делать астрономические записи, - говорят организаторы.

Курс состоит из четырех занятий – будут опубликованы 1, 8, 15 и 22 июля на YouTube-канале Дворца культуры и в его аккаунте в соцсети «Инстаграм».

Когда: начинаться каждый урок будет в 12.00. Предварительная регистрация не нужна.

«Чтение и понимание на английском»

Культурный центр «Акулово» проведет онлайн-интенсив для детей и взрослых. Он пройдет на онлайн-платформе Zoom.

Будет три группы: для подростков от 12 до 15 лет, от 15 до 17 лет, для взрослых. Обучение платное.

- Подростки разберут книгу Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Ребята постарше изучат «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Взрослые участники интенсива изучат одну из повестей о Шерлоке Холмсе «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойла, - рассказали организаторы.

Когда: с 10 по 12 июля (в 11.00, 13.15, 15.30). Для участия необходима регистрация.

«Диалоги о театре»

Интенсив позволит узнать секреты профессии актера, а также о том, как поступить в театральные вузы. Среди спикеров актеры и преподаватели театральных студий. Занятия пройдут в аккаунте культурного центра «Новослободский».

Когда: бесплатные занятия пройдут с 26 по 28 июня. Начало занятий в 14.00. Предварительная регистрация не требуется.

«Вокальная йога»

Для тех, кто мечтает научиться петь и говорить красиво Дом культуры «Десна» проведет интенсивный курс по постановке голоса «Вокальная йога».

Когда: с 1 по 3 июля, начало в 12.00. Занятия платные. Необходима регистрация по ссылке.

Освоить капоэйру

О бразильском национальном боевом искусстве капоэйра расскажет культурный центр «Ивановский». Занятия будут интересны детям от 7 до 15 лет. Капоэйра сочетает в себе элементы танца и акробатики. Уроки будут проходить на онлайн-платформе Zoom.

Когда: по вторникам и четвергам с 2 июля по 31 августа. Начало бесплатных занятий в 12.00. Нужна регистрация.

«Игра»

Бесплатный онлайн-интенсив «Игра» для детей старше шести лет проведет Московский многофункциональный культурный центр. Каждый день курса посвящен традиционным народным играм России, Европы, Африки и Америки.

- Ребята узнают о русских забавах «Колечко», «Ручеек», «Жмурки» и «Горячая картошка». А также научатся играть в греческую «Агалмату», белорусский «Ленок» и эстонский «Куюпалль», -рассказывают организаторы.

Когда: с 6 по 9 июля. Интенсив будет проходить в «Инстаграме» Московского многофункционального культурного центра.