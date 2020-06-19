«Пусть дети дома сидят!»: в Москве женщина на велосипеде в парке сбила первоклашку

Пикник в ландшафтном парке Митино закончился для семилетнего Савелия больничной койкой. Вечером 17 июня мальчик вместе с мамой и старшей десятилетней сестрой гулял по парку. В начале седьмого семья возвращалась домой. Савелий ехал на обычном детском самокате, мама шла позади в 10 метрах от него.

- Он ехал по велосипедной дорожке и все время останавливался, чтобы подождать меня. На выходе из парка он снова притормозил и в этот момент его сбила женщина на велосипеде. Сын упал на асфальт сверху на него рухнул велосипед этой женщины и она сама, - рассказал «Комсомольской правде» мама мальчика Евгения Бороздина.

Первой на помощь к малышу бросились очевидцы. Одна из женщин помогла мальчику выбраться из-под тяжелого велосипеда.

Семилетний мальчик попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой

- Я подбегала к сыну и увидела глубокую рану на лбу. Кровь просто лилась, я зажала рану салфеткой и сразу позвонила в скорую, - рассказала Евгения.

В это время женщина на велосипеде и не думала помогать. Вместо этого она начала кричать на маму и малыша.

- Она вопила, что надо за детьми смотреть, что они ей мешают гонять, мельтешат под ее колесами. Когда я стала звонить врачам, она просто уехала, - возмутилась мама мальчика.

Савелия через десять минут увезли на реанимобиле. С диагнозом открытая черепно-мозговая травма сейчас он находится в детской больнице.

- Сегодня будут делать компьютерную томографию. Сын лежит в отделении нейрохирургии. На лбу у него глубокое рассечение, длинной в 10 сантиметров. Судя по характеру травмы, получил он ее от велосипеда, который упал прямо ему на голову, - рассказала Евгения.

Виновница бед малыша за это время так и не объявилась. Мама мальчика уже обратилась в полицию. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

Следы крови на асфальте

- Она не дождалась скорую и даже не извинилась. Конечно, я надеюсь, что ее найдут и накажут. На вид ей 40 лет, волосы рыжие. Она была на белом велосипеде с фиолетовыми полосками, - рассказала Женя приметы велосипедистки, которые успела запомнить.

Тем временем жители Митино готовят коллективное письмо в префектуру. По их словам, в парке слишком много взрослых велосипедистов, которые просто опасны для детей.

- Это один из самых больших парков Москвы. Площади позволяют сделать отдельные велодорожки для взрослых и детей. Это спасет от таких ситуаций. Мой сын просто стоял на месте и пострадал. Надо что-то делать, чтобы такое не повторялось, - отметила Евгения.

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