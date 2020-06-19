2020-06-19T18:22:44+03:00
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Шри Пракаш Джи: «Йога – элемент индийской философии, ставший достоянием всего мира»

К Международному дню йоги. Интервью с лидером классического индуизма в России Шри Пракашем Джи (Кумаром Пракашем) о значении йоги для физического и духовного здоровья
Виктория ПОЛЯКОВА
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Шри Пракаш Джи. Фото из личного архива Шри Пракаша ДжиШри Пракаш Джи. Фото из личного архива Шри Пракаша Джи
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Шри Пракаш Джи родился в семье уважаемых индийских священнослужителей. В 1990 году он приехал в Россию и вот уже 30 лет живёт здесь со своей семьей. За эти годы он сделал многое для развития дружественных связей между Россией и Индией: создал «Центр содействия сохранению и развитию индийской культуры «Шри Пракаш Дхам», президентом которого он является. 15 лет назад, в 2005 году, основал в Подмосковье ашрам, который стал оазисом индийской духовной культуры и местом встречи индуистов со всего мира.

— Уважаемый Шри Пракаш Джи, Вы родились в Индии, являетесь носителем индийских традиций. Что для Вас значит йога? Это элемент индуизма, основа индийской культуры или философия жизни?

— Отвечу сначала на первую часть вашего вопроса. Понятие йога гораздо шире, чем привыкли считать. Йога – это не только упражнения, которые дают здоровье физическому телу. У йоги есть более глубокий смысл – здоровье не только для тела, но и для души. Философия йоги затрагивает все стороны человеческой жизни.

Сейчас в мире существует большой дисбаланс между материальными и духовными ценностями. Современные люди слишком сильно ориентированы на материальный успех. Материальный прогресс необходим, но вместе с ним всегда должна быть духовность – как его внутренняя составляющая, как стержень. В таком случае человеческая личность развивается гармонично.

— Отвечая на ваш второй вопрос, хочу объяснить, что йога – это одновременно и элемент индуизма, и основа индийской культуры, и также философия жизни.

Культура Индии неразрывно связана с её духовными традициями. Их неправильно было бы рассматривать отдельно друг от друга. Духовная составляющая проходит через все аспекты жизни индийцев. Её принципы подробно описаны в священных писаниях – Ведах, Пуранах, Упанишадах. Это и есть философия жизни в понимании индийцев.

В переводе с санскрита слово «йога» означает «единение». Йога родилась внутри древней индийской системы знаний – санатана-дхармы. Санатан-дхарма – так называют индуизм – буквально переводится как «вечный духовный принцип». Поэтому йога считается также частью индуизма.

Самые распространенные направления йоги сейчас – это физические упражнения – асаны, дыхательные упражнения – пранаямы и медитация.

21 июня миллионы людей из разных стран будут отмечать Международный день йоги, одновременно выполняя комплексы упражнений, подчёркивая тем самым значение йоги для физического и духовного здоровья.

— Чем можно объяснить такую популярность йоги во всем мире? Ведь международный день йоги был официально установлен ООН.

— Йога, действительно, очень популярна сейчас. Место её рождения – Индия, когда-то она была частью образа жизни индийцев, но теперь это достояние всего мира.

В современном мире большинство людей живёт в очень напряженном ритме, что сказывается и на здоровье, и на эмоциональном состоянии. А йога – это знание, практика, благодаря которой можно поддерживать здоровье и успокоить ум. Если человек регулярно практикует йогу, он начинает чувствовать это. Поэтому сейчас люди со всего мира применяют её, и популярность йоги продолжает расти с каждым годом.

Йога – это знание для всех, любой человек может практиковать йогу для хорошего здоровья спокойствия, радости, духовного совершенствования.

Международный день йоги был установлен генеральной ассамблеей ООН в 2014-м году и отмечается теперь ежегодно 21-го июня.

Дата выбрана не случайно. 21-е июня – это день летнего солнцестояния, самый длинный день в году для Северного полушария. Это связано с ритмами Солнца, что тоже имеет большое значение.

В эти же дни индуисты во всем мире совершают Ягью – молитву у огня. В нашем подмосковном ашраме мы тоже каждый год проводим эту молитву. Чтобы принять в ней участие, к нам приезжают сотни последователей со всего мира. Ягья – очень важное для индуистов событие и по индийской традиции её посещают официальные лица государства, подчеркивая тем самым её значимость. Так, Ягью в нашем ашраме посещают представители Посольства Индии в России.

Маха Ягья в ашраме Шри Пракаша Джи, 2019 г. Фото из личного архива Шри Пракаша Джи

Маха Ягья в ашраме Шри Пракаша Джи, 2019 г. Фото из личного архива Шри Пракаша Джи

В этом году из-за эпидемиологической обстановки мы не проводим массовые мероприятия, и ягью я проводил один. Но я всегда на связи со своими учениками и последователями индуизма посредством своих социальных сетей. Они могут смотреть онлайн мои лекции и медитации, которые я записываю для них.

Шри Пракаш Джи проводит молитву, 2020 г. Фото из личного архива Шри Пракаша Джи

Шри Пракаш Джи проводит молитву, 2020 г. Фото из личного архива Шри Пракаша Джи

— Вы часто упоминаете слово «ашрам». Это тоже элемент индийской культуры?

— Да. Ашрам – это понятие из индийской культуры и индуизма. В переводе с санскрита «ашрам» означает «дом учителя» или «место, где живёт духовный учитель». В ашрам люди приходят за советом к духовному наставнику, для медитаций и молитвы.

Наш ашрам расположен в Подмосковье. Я живу здесь со своей семьей, совершаю молитвы, на лекциях и в личных беседах даю всем желающим духовные знания по традиции классического индуизма.

До введения ограничений, вызванных пандемией, мы регулярно отмечали в ашраме все основные индийские праздники – Дивали, Холи и другие. В эти дни к нам приезжают мои ученики и последователи индуизма из разных городов России и со всего мира.

Понятие ашрам такое же древнее, как и сам индуизм. Многим ашрамам в Индии несколько сотен, и даже тысяч лет. У нас в Индии тоже есть большой ашрам, который широко известен среди местного населения. Как духовный учитель и в Индии, и в России, и в других странах, я встречаюсь со всеми желающими, не зависимо от национальности, религиозной принадлежности и статуса человека.

— Могли бы вы охарактеризовать состояние классического индуизма в России?

— Индуизм является третьей в мире религией по числу последователей, после христианства и ислама, и насчитывает около 1 млд человек. В России индуистов не много, я слышал цифру, что меньше 1% населения. Это примерно 140 тысяч человек.

Это индийцы, которые постоянно живут в России; индийские студенты, которые приехали в Россию на несколько лет для учебы, и россияне, которых привлекают индийские духовные знания и нравятся наши традиции.

И хотя по численности индуизм представляет в России меньшинство, мы можем свободно совершать свои молитвы, ритуалы, собираться вместе на праздники.

В России еще нет единого официального храма классического индуизма, и наш ашрам сейчас является местом, где собираются его последователи.

Мои ученики встречаются также с представителями других традиционных религий России, общаются, посещают их храмы. Я очень рад, что между нами существует понимание и уважение.

Я всегда объясняю своим ученикам, что между представителями разных религий должно быть взаимное уважение, нужно жить в мире со всеми. В индуизме существует такое понятие «Vasudhaiva kutumbakam», что означает «Весь мир – одна семья».

Как духовный учитель я даю своим ученикам духовные знания, которые базируются на таких качествах как любовь, доброта, преданность, сострадание, терпение, уважение, взаимопонимание.

— Вы являетесь также президентом индийского культурного центра «Шри Пракаш Дхам». Для чего он был создан и в чём состоит его деятельность?

— Одна из основных задач центра – развитие дружественных связей между Россией и Индией. Мы реализуем это посредством культуры. Изучение культуры другой страны сближает людей, создает хороший фундамент для взаимопонимания, развития дружеских отношений. Наш центр организует дни знакомства с индийскими традициями, лекции, занятия йогой. Еще одно направление нашего центра – это издание книг о йоге, здоровом образе жизни.

Мы взаимодействуем с Посольством Индии в РФ и всегда рады видеть его представителей на наших мероприятиях.

Сейчас, к сожалению, из-за пандемии, все мероприятия центра временно приостановлены.

Праздник Дивали в ашраме Шри Пракаша Джи, 2019 г. Фото из личного архива Шри Пракаша Джи

Праздник Дивали в ашраме Шри Пракаша Джи, 2019 г. Фото из личного архива Шри Пракаша Джи

— Большое спасибо, что уделили нам время. И в завершение беседы, что бы Вы пожелали нашим читателям в преддверии Международного дня йоги?

— Я хочу пожелать, что бы все люди открыли в себе хорошие духовные качества – любовь, сострадание, уважение и терпение; чтобы вместе гармонично сосуществовали разные национальности и религии – потому что только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и изменить наш мир к лучшему.

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