Шри Пракаш Джи: «Йога – элемент индийской философии, ставший достоянием всего мира»

Шри Пракаш Джи родился в семье уважаемых индийских священнослужителей. В 1990 году он приехал в Россию и вот уже 30 лет живёт здесь со своей семьей. За эти годы он сделал многое для развития дружественных связей между Россией и Индией: создал «Центр содействия сохранению и развитию индийской культуры «Шри Пракаш Дхам», президентом которого он является. 15 лет назад, в 2005 году, основал в Подмосковье ашрам, который стал оазисом индийской духовной культуры и местом встречи индуистов со всего мира.

— Уважаемый Шри Пракаш Джи, Вы родились в Индии, являетесь носителем индийских традиций. Что для Вас значит йога? Это элемент индуизма, основа индийской культуры или философия жизни?

— Отвечу сначала на первую часть вашего вопроса. Понятие йога гораздо шире, чем привыкли считать. Йога – это не только упражнения, которые дают здоровье физическому телу. У йоги есть более глубокий смысл – здоровье не только для тела, но и для души. Философия йоги затрагивает все стороны человеческой жизни.

Сейчас в мире существует большой дисбаланс между материальными и духовными ценностями. Современные люди слишком сильно ориентированы на материальный успех. Материальный прогресс необходим, но вместе с ним всегда должна быть духовность – как его внутренняя составляющая, как стержень. В таком случае человеческая личность развивается гармонично.

— Отвечая на ваш второй вопрос, хочу объяснить, что йога – это одновременно и элемент индуизма, и основа индийской культуры, и также философия жизни.

Культура Индии неразрывно связана с её духовными традициями. Их неправильно было бы рассматривать отдельно друг от друга. Духовная составляющая проходит через все аспекты жизни индийцев. Её принципы подробно описаны в священных писаниях – Ведах, Пуранах, Упанишадах. Это и есть философия жизни в понимании индийцев.

В переводе с санскрита слово «йога» означает «единение». Йога родилась внутри древней индийской системы знаний – санатана-дхармы. Санатан-дхарма – так называют индуизм – буквально переводится как «вечный духовный принцип». Поэтому йога считается также частью индуизма.

Самые распространенные направления йоги сейчас – это физические упражнения – асаны, дыхательные упражнения – пранаямы и медитация.

21 июня миллионы людей из разных стран будут отмечать Международный день йоги, одновременно выполняя комплексы упражнений, подчёркивая тем самым значение йоги для физического и духовного здоровья.

— Чем можно объяснить такую популярность йоги во всем мире? Ведь международный день йоги был официально установлен ООН.

— Йога, действительно, очень популярна сейчас. Место её рождения – Индия, когда-то она была частью образа жизни индийцев, но теперь это достояние всего мира.

В современном мире большинство людей живёт в очень напряженном ритме, что сказывается и на здоровье, и на эмоциональном состоянии. А йога – это знание, практика, благодаря которой можно поддерживать здоровье и успокоить ум. Если человек регулярно практикует йогу, он начинает чувствовать это. Поэтому сейчас люди со всего мира применяют её, и популярность йоги продолжает расти с каждым годом.

Йога – это знание для всех, любой человек может практиковать йогу для хорошего здоровья спокойствия, радости, духовного совершенствования.

Международный день йоги был установлен генеральной ассамблеей ООН в 2014-м году и отмечается теперь ежегодно 21-го июня.

Дата выбрана не случайно. 21-е июня – это день летнего солнцестояния, самый длинный день в году для Северного полушария. Это связано с ритмами Солнца, что тоже имеет большое значение.

В эти же дни индуисты во всем мире совершают Ягью – молитву у огня. В нашем подмосковном ашраме мы тоже каждый год проводим эту молитву. Чтобы принять в ней участие, к нам приезжают сотни последователей со всего мира. Ягья – очень важное для индуистов событие и по индийской традиции её посещают официальные лица государства, подчеркивая тем самым её значимость. Так, Ягью в нашем ашраме посещают представители Посольства Индии в России.

Маха Ягья в ашраме Шри Пракаша Джи, 2019 г. Фото из личного архива Шри Пракаша Джи

В этом году из-за эпидемиологической обстановки мы не проводим массовые мероприятия, и ягью я проводил один. Но я всегда на связи со своими учениками и последователями индуизма посредством своих социальных сетей. Они могут смотреть онлайн мои лекции и медитации, которые я записываю для них.

Шри Пракаш Джи проводит молитву, 2020 г. Фото из личного архива Шри Пракаша Джи

— Вы часто упоминаете слово «ашрам». Это тоже элемент индийской культуры?

— Да. Ашрам – это понятие из индийской культуры и индуизма. В переводе с санскрита «ашрам» означает «дом учителя» или «место, где живёт духовный учитель». В ашрам люди приходят за советом к духовному наставнику, для медитаций и молитвы.

Наш ашрам расположен в Подмосковье. Я живу здесь со своей семьей, совершаю молитвы, на лекциях и в личных беседах даю всем желающим духовные знания по традиции классического индуизма.

До введения ограничений, вызванных пандемией, мы регулярно отмечали в ашраме все основные индийские праздники – Дивали, Холи и другие. В эти дни к нам приезжают мои ученики и последователи индуизма из разных городов России и со всего мира.

Понятие ашрам такое же древнее, как и сам индуизм. Многим ашрамам в Индии несколько сотен, и даже тысяч лет. У нас в Индии тоже есть большой ашрам, который широко известен среди местного населения. Как духовный учитель и в Индии, и в России, и в других странах, я встречаюсь со всеми желающими, не зависимо от национальности, религиозной принадлежности и статуса человека.

— Могли бы вы охарактеризовать состояние классического индуизма в России?

— Индуизм является третьей в мире религией по числу последователей, после христианства и ислама, и насчитывает около 1 млд человек. В России индуистов не много, я слышал цифру, что меньше 1% населения. Это примерно 140 тысяч человек.

Это индийцы, которые постоянно живут в России; индийские студенты, которые приехали в Россию на несколько лет для учебы, и россияне, которых привлекают индийские духовные знания и нравятся наши традиции.

И хотя по численности индуизм представляет в России меньшинство, мы можем свободно совершать свои молитвы, ритуалы, собираться вместе на праздники.

В России еще нет единого официального храма классического индуизма, и наш ашрам сейчас является местом, где собираются его последователи.

Мои ученики встречаются также с представителями других традиционных религий России, общаются, посещают их храмы. Я очень рад, что между нами существует понимание и уважение.

Я всегда объясняю своим ученикам, что между представителями разных религий должно быть взаимное уважение, нужно жить в мире со всеми. В индуизме существует такое понятие «Vasudhaiva kutumbakam», что означает «Весь мир – одна семья».

Как духовный учитель я даю своим ученикам духовные знания, которые базируются на таких качествах как любовь, доброта, преданность, сострадание, терпение, уважение, взаимопонимание.

— Вы являетесь также президентом индийского культурного центра «Шри Пракаш Дхам». Для чего он был создан и в чём состоит его деятельность?

— Одна из основных задач центра – развитие дружественных связей между Россией и Индией. Мы реализуем это посредством культуры. Изучение культуры другой страны сближает людей, создает хороший фундамент для взаимопонимания, развития дружеских отношений. Наш центр организует дни знакомства с индийскими традициями, лекции, занятия йогой. Еще одно направление нашего центра – это издание книг о йоге, здоровом образе жизни.

Мы взаимодействуем с Посольством Индии в РФ и всегда рады видеть его представителей на наших мероприятиях.

Сейчас, к сожалению, из-за пандемии, все мероприятия центра временно приостановлены.

Праздник Дивали в ашраме Шри Пракаша Джи, 2019 г. Фото из личного архива Шри Пракаша Джи

— Большое спасибо, что уделили нам время. И в завершение беседы, что бы Вы пожелали нашим читателям в преддверии Международного дня йоги?

— Я хочу пожелать, что бы все люди открыли в себе хорошие духовные качества – любовь, сострадание, уважение и терпение; чтобы вместе гармонично сосуществовали разные национальности и религии – потому что только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и изменить наш мир к лучшему.