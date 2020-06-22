Как экономить бензин и не угробить авто плохим топливом

Коронавирус и ограничительные меры вокруг пандемии остановили работу большинства сфер экономики на два с лишим месяца. Многие оставили автомобили на стоянках. Те же, кто продолжал пользоваться личным транспортом, старались минимизировать контакты в том числе и на автозаправках. Как отразится вынужденный простой на механизмах машин? Какие меры принимают АЗС, чтобы было безопасно заправляться? Как в условиях падения доходов сократить траты на бензин, не жертвуя качеством топлива? На эти и многие другие вопросы эксперты автомобильной и топливной отрасли ответили тысячам зрителей программы «Топливный класс» на портале агентства «Автостат». «КП» отобрала самые интересные советы и рекомендации.

ТЕХНОЛОГИИ НА 76 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

- За последние 10 лет российская переработка сделала колоссальный рывок, которого никогда не совершала, - объясняет Леонид Багдасаров, кандидат технических наук, доцент кафедры химмотологии - применения нефтепродуктов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. - Для производства компонентов на крупных НПЗ появились сотни новых технологических установок общей стоимостью более 76 млрд. долларов. Они позволили прекратить выпуск некачественного топлива и полностью обеспечить потребности страны в высококачественном. В Европе с удовольствием закупают российское топливо (около 30 млн. тонн топлива в год), потому что оно имеет даже более высокие качественные характеристики. В России значительные ресурсы природного газа, богатого водородом, с помощью которого повышается качество бензина.

По словам эксперта, топливо совершенствуется вместе с двигателями. В состав бензина и дизеля вводятся новые и более эффективные присадки. Производители постоянно совершенствуют параметры топливной экономичности, экологичности и безопасности для двигателя.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА ПЛОХОЙ БЕНЗИН И СОЛЯРКУ

Откуда тогда жалобы автовладельцев на бензин?

- Топливо с завода попадает на АЗС не напрямую, - объясняет Виктор Чуяков, руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторного топлива компании «Газпром нефть». - Оно доставляется на нефтебазу, где его не должны перемешать и испортить. Перед выпуском на сеть АЗС топливо нужно обязательно проверять. Когда независимая АЗС покупает топливо на какой-то частной нефтебазе, она, в лучшем случае, верит ей на слово. Иногда недобросовестные продавцы покупают топливо на минирифайнерах, где топливо вообще некачественное и не автомобильное. Такая АЗС экономит на стоимости топлива и часто прикрывается паспортом качества другого крупного завода-изготовителя.

В сегодняшние нелегкие времена некоторые стараются сократить расходы в том числе на эксплуатацию авто, доверяя малознакомым заправкам. Но специалисты предупреждают, что не стоит так экономить на топливе. Это может вылиться в дорогостоящий ремонт машины. Как избежать таких проблем?

- Надо соблюдать правила топливной гигиены, - советует Виталий Лисин, кандидат технических наук, доцент кафедры «Эксплуатация и ремонт автомобилей» Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ). - Нужно стараться заправляться на крупных брендовых заправках, которые сейчас широко распространены по всем районам, на трассах и в глубинке. И не использовать топливо с неизвестных заправок без имени. Последнее дело заправляться на таких АЗС. На крупных заправках за качеством топлива следят очень жестко. Там вероятность заправиться третьесортным горючим близка к нулю.

ВОДА В БАКЕ

Если есть какие-то проблемы с двигателем – падает мощность, троит и не набирает обороты, глохнет, не заводится или же просто дымит, – первое, на что начинает грешить человек — некачественное топливо. А причин отклонений масса: нарушение в системе зажигания двигателя, механические неисправности, неисправности в системе управления двигателем, и, как ни удивительно, даже в агрегатах трансмиссии. Даже сбои автоматической коробки некоторые воспринимают как неустойчивую работу двигателя. По статистике само топливо является причиной только в 2% случаев проявления таких симптомов.

Одной из самых частых причин неполадок становятся накопившиеся отложения и вода на дне бака. Откуда в баке вода?

Причин ее появления в топливном баке множество: от незакрытой крышки горловины до заправки на сомнительных частных АЗС, старые подземные ёмкости которых со временем теряют герметичность и пропускают грунтовую или дождевую воду. У крупных сетей таких проблем обычно нет. Но самая распространенная причина – естественная. Пары воды в топливный бак попадают вместе с воздухом, а затем конденсируются.

Накопление воды по статистике чаще всего происходит по естественным причинам, нежели по вине заправки, – поясняет Виталий Лисин. – Одним из важных факторов является большой объем атмосферного воздуха в баке, когда водители регулярно эксплуатируют автомобиль с малым количеством топлива. Если же постоянно заправляться до полного, то конденсацию большого количества влаги можно минимизировать.

Эксперт советует проходить техобслуживание всей топливной системы весной и осенью, или хотя бы осенью. Если у авто значительный пробег, то проводить ТО следует раз в 30-40 тысяч км.

КАРАНТИННЫЙ ПРОСТОЙ

- Если автомобиль долго стоит (сезонная эксплуатация, отпуск, карантин), оставляйте его с полным баком, добавляйте стабилизаторы топлива, которые предотвращают окисление, связывают влагу и т. д., - рекомендует Лисин. - Реже пользуйтесь непроверенными присадками для очистки топливной системы из магазинов и интернета. Пользуйтесь топливом с улучшенными характеристиками. Фирменное топливо, содержащее пакеты присадок, позволит поддерживать исправность топливной системы и предотвращать появление отложений.

По словам Леонида Багдасарова, брендовое топливо типа G-Drive или Дизель ОПТИ не только сократит расход топлива, но и обеспечит его очистку, что позволит проходить техослуживание топливных систем и двигателя в целом гораздо реже.

ЗАПРАВИТЬСЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ АВТО

Насколько безопасно посещать заправки во времена пандемии коронавируса?

- На станциях «Газпромнефть» существует возможность заправки без выхода из автомобиля, - комментирует Виктор Чуяков. - Мобильным приложением сети АЗС и приложением АЗС.GO каждый месяц пользуется 1,6 млн автомобилистов. Это позволяет соблюдать меры изоляции. Кроме того, обязательную проверку проходит персонал АЗС. На станциях есть разметка социальной дистанции, санитайзеры. Заправки продают кофе и сопутствующие товары только навынос.

КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ЗАПРАВКУ

Сегодня все крупные автозаправочные сети предлагают дополнительные бонусы, скидки, возможность получить кэшбек. Например, у сети АЗС «Газпромнефть» есть возможность выпустить виртуальную бонусную карту, которая дает ощутимую выгоду. А как экономить сам бензин? Советы экспертов:

1. Плавная езда без резких разгонов и торможения уменьшит расход топлива;

2. Не допускать работу кондиционера при открытых стеклах;

3. Следить за давлением в шинах. Пониженное давление увеличит расход;

4. Убрать ненужный груз из авто. Лишние 100 кг автомобиля это лишние 300 г к расходу топлива;

5. При длительной стоянке выключать двигатель;

6. В холодное время года правильнее не стоять, а разогревать машину во время движения;

7. На авто с механической коробкой не выключать передачу при спусках или при движении накатом. В таком случае двигатель работает в режиме холостого хода и потребляет топлива. Если передачу не выключать, то система управления сама выключит подачу топлива. Это позволит значительно сократить расход;

8. Всегда заправлять авто максимально. Чем реже открываете горловину, тем меньше испарений.