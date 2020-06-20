2020-06-20T18:50:50+03:00
Общество

«Нереально громкий взрыв»: в московском парке отдыхающих ударила молния

Очевидец считает, что разряд притянул зонт [видео]
Андрей АБРАМОВ
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В московском парке в людей ударила молнияВ московском парке в людей ударила молнияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Днем 20 июня над прошли ливни с грозой. Москвич Иван Долгостоев рассказывает, что сходил в офис, а после зашел в парк Коломенское. Дождь еще не начался, из-за полуденного зноя мужчина хотел съесть мороженное.

— Пока искал — начался дождь,а я не вооружен зонтом. Думаю: «Когда я последний раз мог себе позволить погулять под дождем, промокнуть и быть счастливым от этого?». И вот оно, удачное стечение обстоятельств. Я бы назвал это подарком судьбы, — рассказывает Иван.

В 30 метрах от москвича шла парочка под зонтом. Вдруг грохот — ударила молния.

Затопленный двор после ливня в Москве.

— Нереально громкий взрыв, вспышка, еще долго светящаяся в воздухе, словно остывающая спираль лампы накаливания. Это было мгновение и эти двое под зонтом уже лежат, — продолжает очевидец.

На помощь к людям сбежались прохожие. Пострадавшие были в сознании, разговаривали. Сообщили, что не ощущают ног, но мужчина со временем смог сесть. Выжившие жаловались на жжение в груди. Пару забрала скорая помощь.

Из-за ливня в Москве затопило часть Варшавского шоссе.

— Часто люди думают, что в них попала молния, хотя на самом деле удар был рядом. А все кажущиеся травмы — вроде потери чувствительность ног, жжение по телу — это когнитивное. Проще говоря, сильнейший испуг, который внушает, что с телом что-то не так. Впрочем разряды действительно иногда попадают в людей и они после этого выживают. Очень важно после этого наблюдаться у кардиолога, так как удар током это прежде всего нагрузка на сердце, — рассказал kp.ru врач-терапевт Максим Дольский.

Напомним несколько правил поведения во время грозы. Выключите телефон, отойдите подальше от деревьев и спрячьте зонтик. Если до дома далеко, то лучше найти чистое поле и присесть в позе эмбриона. Если под рукой машина, то лучше переждать непогоду внутри.

Два человека пострадали из-за удара молнии в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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