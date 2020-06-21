Погода в Москве на 22 – 27 июня 2020: После тропических ливней – скандинавская жара, +33 градуса!

Тропические ливни – вовсе не экзотический эпитет. Гигантское количество воды, которое вылилось на Москву в субботу, реально такое же, как в Амазонии, с изумлением констатируют синоптики центра “Фобос”. Предыдущие несколько дней Москва плавилась от 30-градусного зноя. И тут пришел холодный атмосферный фронт. Именно такие контрасты – причина летних гроз и мощных ливней. Вот вам и Амазонка на улицах!

- В течение пяти дней температура была на 5 - 8 градусов выше климатической нормы, можно сказать, солнце улыбалось нам безжалостно, - комментирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Удивительно и другое – когда Варшавка уже плавала, в Тушине и Красногорске с неба не капнуло почти ни дождинки. Стихия разгулялась на полную мощь в тех районах мегаполиса, где был самый большой температурный контраст между разогретым воздухом и холодным атмосферным фронтом, объясняют в Московском метеобюро. А именно – на юге и востоке столицы, где выпало в среднем 20 мм осадков.

В субботу самым мокрым местом города стал район МГУ, ему достался 41 мм осадков всего за несколько часов. То есть на каждый квадратный метр вылилось по 4 ведра воды.

ЦИФРЫ

Осадки днем 20 июня (мм):

Шереметьево 0

Внуково 35

Домодедово 5

Центр Москвы 19

ВДНХ 2

Тушино 0,5

Осадки в ночь на 21 июня (мм):

Шереметьево 21

Внуково 12

Домодедово 3

Центр Москвы 11

ВДНХ 29

Тушино 8

Обычно за весь июнь в Москве выпадает 80 мм осадков – это климатическая норма. В июне 2020 года она перекрыта уже вдвое, ведь субботний тропический ливень не первый. Был еще и в четверг такой же. За три недели лета нам досталось 158 мм влаги.

- У июня 2020 года есть все шансы стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Пока рекорд за июнем 1942 года, когда за месяц выпало 173,5 мм осадков, - предупреждают о возможном рекорде в Московском метеобюро. А в XXI веке такого сырого начала лета точно не было.

Что дальше?

- В воскресенье температура понизилась на 10 градусов. Но слово похолодание тут никак не подходит! Погода только вернулась в рамки климатической нормы, такой она и должна быть на стыке второй и третьей декады июня. В середине недели вернется теплая и малооблачная погода, - делится прогнозом погоды в Москве на 22 — 27 июня Роман Вильфанд.

И что, без дождей обойдемся? Похоже, что да. Скандинавский антициклон закроет Москву и соседние регионы от ненастных атмосферных фронтов. Воздух же будет постепенно прогреваться. В понедельник и вторник, по расчетам Гидрометцентра России, +22...+24 градуса. В среду и четверг +26...+27. В пятницу, 26 июня, +28. А в следующие выходные – аномальный зной, до +33 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/786037" frameborder="0"></iframe> В Москве ливень затопил часть Варшавского шоссе.

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