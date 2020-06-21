Всадница убивает шприцем коронавирус: в Москве появился виртуальный памятник врачам

Спасибо за тысячи спасенных жизней медицинским сотрудникам 21 июня говорят многие. Утром в своем твиттере поздравление врачам написал мэр Москвы Сергей Собянин, а вечером подарок в виде виртуального памятника преподнес продюсерский центр "Сеть".

- Мы установили на Васильевском спуске и возле больницы в Коммунарке 10-метровые памятники врачам, побеждающим COVID-19. Это виртуальные монументы. Их может возвести, где угодно любой пользователь Интернета, - рассказали "КП" в продюсерском центре "Сеть".

Виртуальный памятник создали с использованием технологии дополненной реальности. Он представляет собой медсестру (всадницу) в халате и маске, которая поражает шприцем (копьем) коронавирус. По задумке автора, именно это сейчас делают врачи.

Теперь практически каждый москвич, а точнее обладатель смартфона, сможет увидеть этот памятник в любой точке Москвы: возле районной больницы, во дворе дома или прямо у себя в комнате. Москвичи уже попробовали установить памятники на Красной площади, на станции метро "Дмитровская", в Бескудниково.

- Мы живем в эпоху, когда виртуальность и реальность так тесно переплелись, что иногда сложно отличить одно от другого. Я думаю, что многие люди, захотят поздравить врачей с Днем медицинского работника или просто порадовать близких, установив наш виртуальный памятник в удобном месте и отправив картинку в социальных сетях, - говорит Глеб Крайник, автор проекта.

Памятник можно установить в любом месте Москвы.

- Как создавали памятник?

- Появилась идея в нынешних условиях и нашлись люди, которые помогли реализовать. Он будет доступен по ссылке неограниченное количество дней. Ранее мы создавали виртуальный памятник маршалу Ивану Коневу в Праге, который демонтировали местные власти. И хотим еще несколько памятников создать, а в дальнейшем - целый музей виртуальных памятников.

Инструкция Как установить памятник?

- перейти по ссылке: деньврача.рус,

- движением пальцев отрегулировать размер монумента от 10 см до 10 метров,

- сохранить открытку или снять видео,

- виртуальную открытку с памятником можно отправить друзьям, знакомым или лечащему врачу.

Кстати Необычные календари ко Дню медика

Врачи и медсестры стали главными защитниками, настоящими супергероями нашего времени и праздничного календаря.

- Настоящие герои не носят плащей, сегодня они одеты в белые халаты, маски и противовирусные костюмы. Их главное оружие – преданность клятве Гиппократа и самоотверженное служение людям, порой даже ценой собственных жизней, - рассказал Олег Соколов, автор идеи проекта. Календарь, по словам автора, поможет не забывать о том, кому мы обязаны и кому должны ежедневно говорить «спасибо».

Страница календаря, посвященного борьбе медиков с коронавирусом

Настоящие герои не носят плащей, сегодня они одеты в белые халаты, маски и противовирусные костюмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Рошаль: Золотые Звезды - самым достойным. Но список врачей-героев можно продолжить многократно

Президент Национальной медицинской палаты - о праздничном Указе главы государства (подробности)