Электронное голосование - удобно, современно и… безопасно!

1 июля россияне выскажутся о том, нужно ли дополнить Конституцию. Москвичам повезло - столица стала одним из двух российских регионов, где проголосуют за поправки в Основой Закон онлайн. Вчера завершился прием регистраций на сайтах 2020og.ru и mos.ru. Дистанционно готовы высказать свое решение о Конституции более миллиона жителей столицы.

ОТ МОСКВЫ ДО НИЖНЕГО

Жителям Москвы и Нижнего Новгорода можно позавидовать. Почему? Да потому, что они смогут высказать свое решение об изменениях в Конституцию, не отрываясь от компьютера и не выходя из квартиры (дачи, рыбацкого домика).

Отчего электронное голосование не только удобно, но и надежно защищено от атак и подтасовок? Оттого, что используется технология блокчейн, которая гарантирует анонимность и обеспечивает прозрачность процесса волеизъявления. Это система из непрерывной цепочки блоков. Чтобы изменить информацию в одном блоке, надо менять и информацию в других. А это, мягко говоря, очень сложно. Что гарантирует - ваше «да» или «нет» изменить не смогут.

Почему именно для москвичей система электронного голосования выглядит оптимальной?

- Перспектива электронной системы именно в том, что она позволяет голосовать людям, живущим в огромном мегаполисе, но находящимся в данный момент далеко от места их прописки. Им нужна возможность личного голосования - в квартире (доме) у жены (мужа), или на даче в Подмосковье, или в командировке, - полагает гендиректор Центра политических исследований Сергей Марков, добавляя: - Электронное голосование расширяет возможности проведения в дальнейшем референдумов по различным социальным проблемам.

Москвичи и нижегородцы смогут проголосовать онлайн, не выходя из дома. Фото: 2020og-ru.ru/

СМАРТФОН ДАЕТ БОНУС

Увы, хотя коронавирус и отступает, но в ближайшие недели эпидемия не уйдет окончательно. На участках для голосования примут все необходимые меры предосторожности, однако безопаснее выразить свою волю удаленно. То есть онлайн.

- Электронное голосование дополняет режим безопасности, - пояснил директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, академик РАН Геннадий Сухих. - Для мобильной молодежи это подходит блестяще. Это замечательный шаг вперед - к высокой точности подсчета голосов.

Стоит напомнить, что 18 и 19 июня систему электронного голосования в Москве протестировали. Москвичам предложили ответить, что для столицы сейчас важнее: увеличение числа парковочных мест или площади зеленых насаждений.

Жители самого большого города страны проголосовали за парковки, а сама система показала свою эффективность и невозможность вмешаться в итоги волеизъявления со стороны.

И приятный бонус для тех, кто собирается голосовать за Конституцию дистанционно, - каждый участник нового механизма может рассчитывать на получение купона-сертификата от одной до четырех тысяч рублей. В акции задействовано более 60 известных магазинов, кафе и иных компаний. Сообщение с уникальным номером придет на номер телефона, указанный в вашем личном кабинете. Оно поступит с 25 по 30 июня - после того, как участник проголосует.

ВАЖНО!

Электронное голосование начнется в 10 часов утра 25 июня, а завершится в 8 часов вечера 30 июня.