2020-06-21T23:09:10+03:00
Общество

В московском метро в годы войны устроили бункер Сталина

Главный командный пункт страны и подземка работали бесперебойно
Елена НАЗАРОВА
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Выступление И. Сталина на торжественном заседании Московского городского хозяйственного и партийного актива. Станция метро «Маяковская», 6 ноября 1941 г. Фото: Российский государственный архив/РИА НовостиВыступление И. Сталина на торжественном заседании Московского городского хозяйственного и партийного актива. Станция метро «Маяковская», 6 ноября 1941 г. Фото: Российский государственный архив/РИА Новости
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С первых дней Великой Отечественной войны московское метро стало не только городским транспортом, но и надежным убежищем. Во время вражеских налетов на столицу подземка спасла миллионы жизней обычных горожан (подробнее об этом на kp.ru). А некоторые станции даже послужили бункерами для военных.

К примеру, на станции «Красные ворота» был оборудован командный пункт руководства и оперативно-диспетчерского аппарата Народного комиссариата путей сообщения. Здесь круглосуточно дежурили руководящие работники. На станциях «Белорусская», «Площадь Свердлова» (сейчас - «Театральная») и некоторых других разместились различные военные организации.

Бункером Сталина стала станция «Кировская» (сейчас - «Чистые пруды»). Благодаря глубокому заложению ей не страшны были мощные фугасные бомбы. Для пассажиров станцию закрыли, и поезда на ней не останавливались.

Пока в Кремле спешно строили убежище для бесперебойной работы Ставки во время бомбежек, Сталин работал в неприметном особнячке с мезонином на соседней со станцией метро «Кировская» улице. Рядом в большом здании находилось Оперативное управление Генштаба. Отсюда на станцию метро можно было попасть по пешеходному переходу, выход из которого размещался под наклонным ходом эскалаторов на уровне платформы. В первые месяцы войны рабочие кабинеты Сталина и начальника Генштаба Шапошникова находились в подплатформенных помещениях станции со стороны первого пути. Сюда при объявлении тревоги спускались из особняка Верховный главнокомандующий вместе с руководством Генштаба.

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