В Молдавии президентская партия потеряла большинство в парламенте

Молдавия снова оказалась на пороге политического кризиса. Коалиция Партии социалистов и Демпартии, поддерживающая президента и нынешнее правительство страны, потеряла большинство голосов в парламенте.

По мнению аналитиков, от дальнейшего развития событий будет во многом зависеть результат президентских выборов, которые пройдут этой осенью.

За последние несколько месяцев фракция Демократической партии в парламенте Молдавии потеряла больше половины депутатов - недовольные партийным руководством уходили один за другим и присоединялись к оппозиционным фракциям и группам.

На днях, после ухода очередного депутата у правящей коалиции осталось 50 голосов при необходимом минимуме 51.

Президент Игорь Додон, которого называют неформальным лидером Партии социалистов и всего правящего альянса, позвал на переговоры представителей оппозиционного блока ACUM. Но они уже создавали альянс в прошлом году, и он кое-как продержался пять месяцев.

Кроме того, председатель одной из партий блока Майя Санду намерена снова составить конкуренцию Игорю Додону на президентских выборах. Четыре года назад они боролись за победу во втором туре, и разница в числе голосов была относительно невелика - 52% против 42%.

Тем не менее, в Кишиневе говорят о кулуарных переговорах между бывшими-будущими соперниками и о том, что Майя Санду допускает возможность альянса в обмен на пост премьера. Но и такой опыт у нее уже был - Санду возглавляла кабмин, пока социалисты не отправили ее в отставку при поддержке демократов.

Сейчас альтернативой коалиции, на которую рассчитывает президент, может стать союз оппозиционных сил - блока ACUM, отколовшейся от Демпартии группы Pro Moldova и партии “Шор”. Все они жестко критиковали нынешнее правительство и Игоря Додона.

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