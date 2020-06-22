2020-06-22T12:12:09+03:00
Общество

В Москве благоустроят 200 километров набережных

Во многих местах уже обновили остановки речных трамвайчиков
Светлана ВОЛКОВА
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За последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную.За последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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К открытию навигации на Москве-реке проверили все причалы. Завтра, 23 июня, стартуют катера, небольшие судна и всесезонные яхты-ледоколы.

В этом году из-за коронавируса любителям водных прогулок пришлось временно отложить свой отдых. Обычно покататься на речном трамвайчике можно было уже в майские праздники. Коммунальные службы заранее привели в порядок набережные.

«На причалах очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку, заменили резиновые отбойники», - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Вдоль реки также поправили чугунные ограждения, лестничные сходы, парапеты, карнизы и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных поставили новые гранитные лавочки.

По словам главы Комплекса городского хозяйства, в ближайшие годы все участки вдоль Москва-реки общей длиной около 200 километров откроют для отдыха жителей. Здесь появятся комфортные набережные и пешеходные зоны.

Напомним, за последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную. К примеру, в центре столицы на левом берегу реки проложили пешеходный маршрут от делового центра «Москва-Сити» до Гончарной набережной длиной более 19 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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