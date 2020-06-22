Открытие турагентств в Москве после коронавируса: с 23 июня 2020 года туристические фирмы могут начать очный прием клиентов

С 23 июня в столице начнется третий этап снятия ковидных ограничений. Среди прочих пунктов есть положение об открытии турагенств после коронавируса в Москве. Об этом сказано в указе мэра Сергея Собянина.

— Возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, — гласит текст документа.

При этом в бумаге за подписью главы города сказано, что снятие ограничений не распространяется на деятельность экскурсоводов и гидов, который оказывают туристические услуги.

На деле это означает, что в столице снова заработают туристические фирмы, работа которых была остановлена весной. Можно будет приходить в офисы турагентств, выбирать направления будущего отдыха. Большинство регионов уже сняли ограничения для туристов: работают отели, пансионаты, некоторые санатории. Однако водить экскурсии по Москве, устраивать автобусные или иные туры пока нельзя.

Кроме турагентств, 23 июня в Москве возобновят работу библиотеки, фитнес-клубы, рестораны, кафе. Можно вновь сидеть на лавочках, заниматься на спортплощадках.

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