Открытие торговых центров в Московской области после карантина: магазины начнут работу, но маски снимать нельзя

В Московской области цифры по заболевшим коронавирусом каждый день идут на спад. В связи с нормализацией обстановки, губернатор Подмосковья Андрей воробьев принял решение снять ряд ограничений и с 25 июня открыть торговые центры, а с 1 июля разрешить работу всех спортивных сооружений.

- Ковид медленно, но уходит. Мы видим благоприятную обстановку и поэтому снимаем все ограничения, открываем все торговые центры с 25 июня, а с 1 июля будут работать все спортивные сооружения, - сообщил в соцсетях губернатор Московской области

Андрей Воробьев обратил внимание, что дальше останутся только маски — их ношение в общественных местах все еще крайне важно.

Напомним, что возобновляет работу музей-усадьба Архангельское.

- Продолжает действовать выставка «Искусство в движении. Каретная галерея князей Юсуповых» — она возобновится с 25 июня. А вот в сам парк можно приехать уже сейчас, - рассказал ранее Андрей Воробьев.

Осенью в усадьбе откроют современную версию «Ботанических оранжерей».

Напомним, ранее в Подмосковье открылись все парки, где можно погулять всей семьей, начали работу храмы, автосервисы, салоны красоты.