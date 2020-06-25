2020-06-25T08:25:16+03:00
Общество

У торговой сети «Слата» появилась голосовая линия

Региональный ритейлер налаживает связь с покупателями и усиливает контроль качества продукции
Дарья АМУРСКАЯ
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Региональный ритейлер налаживает связь с покупателями и усиливает контроль качества продукции. Фото: ООО «Маяк»Региональный ритейлер налаживает связь с покупателями и усиливает контроль качества продукции. Фото: ООО «Маяк»
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Сегодня люди все больше внимания уделяют своему здоровью и проявляют немалый интерес к качеству продуктов, которые они покупают в торговых сетях. Региональный ретейлер «Слата», стремясь быть с покупателем на одной волне, усиливает контроль за продукцией, а также налаживает со своими клиентами более потную связь.

С 1 июня у сети появился «голос». Каждый покупатель может позвонить по номеру 8 (3952) 48-08-01 и оставить свои пожелания и замечания.

- Любое обращение, поступившее на горячую линию, сразу же адресуется ответственным сотрудникам. При необходимости проводится внутреннее расследование. О результатах проверки каждого информируют прямо в день обращения. Сегодня мы уже отмечаем, что эта услуга актуальна. Покупатель хочет с нами общаться, и мы с радостью отвечаем ему взаимностью, - сказала руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова.

Усилив контроль за продукцией, торговая сеть изменила условия реализации как «заморозки», так и готовой еды. Если раньше замороженные продукты покупатели могли самостоятельно брать из холодильников, то сейчас такой открытый контакт невозможен. Исключение составляют только товары, которые подлежат дальнейшей мойке и термической обработке.

- Замороженные продукты, включая стручковую фасоль, ягоды, брокколи, грибы, крабовые палочки, позы, а также все виды орехов без скорлупы и сухофрукты мы расфасовали, - пояснила руководитель отдела качества и пищевой безопасности ТС «Слата» Анастасия Боталова. - Это сделано в рамках указа исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Процесс реализации товаров изменен, чтобы предотвратить попадание различных бактерий и вирусов на продукцию без упаковки.

Также с марта 2020 года изменился подход к реализации товаров, которые готовят непосредственно в магазинах. Это, к примеру, курица-гриль, гамбургеры, блины, вафли и другая готовая еда. Раньше такие продукты могли храниться не в холодильниках, а сейчас только в них. Такие перемены всерьез и надолго. При этом срок хранения продукции не увеличен.

В магазинах сети, конечно, предусмотрены и все необходимые в сегодняшних условиях меры профилактики. За час до открытия торговых точек в каждой из них проводится усиленная дезинфекция. Особое внимание при обработке специальными дезинфицирующими средствами, которые убивают все возможные вирусы, уделяют покупательским корзинкам, кассам, холодильным камерам.

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