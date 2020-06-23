Все, что важно знать о голосовании

В Москве завершается регистрация наблюдателей за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. На этой неделе одновременно начинает работу корпус наблюдателей и электронный штаб.

Напомним, свое мнение по изменениям в главный закон страны жители столицы могут высказать через сайт госуслуг онлайн в течение шести дней (с 25 по 30 июня). Такую возможность получили горожане в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Кроме того, при желании можно лично прийти на участок для голосования 1 июля.

Представители Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием рассказали, как Москва подготовилась к предстоящему событию. Мы собрали все, что сегодня важно об этом знать.

РЕГИСТРАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

С 2013 года в Москве ведётся онлайн-наблюдение за выборами, а также работают группы разбора и корпус наблюдателей. Такая же система контроля действует и на голосовании по поправкам в Конституцию.

- Сегодня уже 20 300 человек записались в наблюдатели, - сообщил Вадим Ковалев, куратор Корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве. - Из них порядка 65 процентов - женщины, остальные - мужчины. В нашем корпусе 31 наблюдатель от КПРФ, есть также представители других партий и некоммерческих организаций, в том числе и Общественной палаты Москвы. Важно, что около 4 тысяч человек уже не первый раз работают наблюдателями на столичных выборах.

При этом действующий "золотой стандарт" наблюдателей обеспечивает максимальную прозрачность и открытость процесса голосования, в том числе электронного.

- Штаб у нас большой - в него входят представители Общественной палаты, различных организаций и партий, - отметил Илья Массух, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. - Зовём к нам всех, кто желает убедиться в прозрачности и открытости выборных процедур.

Горожане уже завершили оформление заявок для участия в электронном волеизъявлении.

- В Москве 15 процентов избирателей зарегистрировалось на онлайн-голосование, - сообщил Алексей Венедиктов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы. - Но пока неизвестно, сколько человек из них получит одобрение для участия. Если у кого-то из онлайн-голосующих все-таки не получится выразить своё мнение на портале 2020og.ru, то он сможет лично прийти на участок и проголосовать по бумажному бюллетеню. Отказ в любом случае можно аппелировать в избирательную комиссию.

ГРУППА РАЗБОРА, НА ВЫЕЗД!

С жалобами на нарушения избирательного законодательства во время голосования можно обращаться в группу разбора. Сюда будет поступать вся информация о возникающих проблемах.

- В дни голосования в Москве работают 4 мобильные бригады, которые будут выезжать на места нарушений во время выборов, - объяснил Максим Буре, руководитель групп разбора. - Мы будем контролировать ситуацию не только по звонкам жителей, но и сами с помощью видеонаблюдения. То есть можем без обращения выехать, если увидим нарушение по камерам.

- Избирательная система никогда не была под такой нагрузкой, как сегодня, - говорит Григорий Мельконьянц, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос". - Процедуры продлятся 7 дней. Это потребует сосредоточить усилия всех служб, комиссий, наблюдателей. Надеюсь, получится всем наблюдателям самоорганизоваться на участках. Для этого мы заранее проводим обучающие онлайн-курсы с роликами, видеоинформацией и тестами. Наша задача сейчас отточить наблюдение за процессом голосования. В электронном ТИКе разместим специальные онлайн-панели для наблюдения за всеми процедурами. Мы готовы к предстоящей работе.

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА

Многих сегодня волнует, как будут защищены от коронавируса участки для голосования.

- Санитарная безопасность обеспечивается строго по рекомендациям Роспотребнадзора, - рассказала Ольга Кириллова, заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. - На входе на участок каждому выдадут перчатки и маску. Ручки для голосования - одноразовые. У всех будут измерять температуру. Если у человека недомогание, его отправят там же в отдельную комнату, где он сможет проголосовать. Разметка на полу поможет выдерживать социальную дистанцию.

Тем, кто захочет участвовать в голосовании на дому, тоже волноваться не стоит. Здесь будут соблюдаться все санитарные требования. Сотрудники избиркома приедут к голосующим в защитных костюмах. "Наша задача - создать все условия для голосования и проконтролировать, чтобы каждый человек мог реализовать своё выборное право, - сказала Ольга Кириллова. - Любая форма участия в голосовании должна быть полностью обеспечена".

Все сотрудники комиссий, наблюдатели, технический персонал будут сдавать тест на коронавирус. Кстати, как раз в начале этой недели прошло тестирование членов Общественного штаба на иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

По норме 8-12 человек в час смогут без толчеи пройти через участок во время голосования. Само время голосования продлено максимально с 8.00 до 20.00. Рассчитанный человеческий поток не должен вызвать проблем на участках, очередей не должно быть.

КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ В СЕЙФЕ

В штабе электронного голосования уже провели процедуру разделения ключей шифрования для онлайн-голосования. За "спецоперацией" наблюдали представители Общественного штаба и журналисты ведущих СМИ. Благодаря разделению ключей обеспечиваются неизменность и информационная безопасность голосования до подведения итогов. Все данные по голосованию закрыты с помощью шифра. Именно его поделили между пятью избранными на заседании избиркома членами Общественного штаба. Флешки с шифром упаковали в сейф-пакеты с номерами и печатями. Теперь их будут хранить в сейфовых ячейках Сбербанка до окончания голосования. Чтобы узнать результаты электронного голосования, нужно собрать все пять флешек. Сделать это смогут только выбранные хранители ключей.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ВИДЕОКОНТРОЛЬ

На всех участках для голосования в Москве будет работать круглосуточное видеонаблюдение с 25 по 30 июня и в день голосования – 1 июля. Кроме того, накануне запустят call-центр, который станет одним из главных помощников наблюдателя на участке.

Как пояснил руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием Владимир Чернецкий, все, кто захочет отслеживать процесс, могут лично прийти в штаб на Покровке, 47 или смотреть онлайн на специальном сайте. По его словам, тестирование электронной системы голосования прошло в штатном режиме. "Мы не ожидаем ошибок во время самого голосования", - подчеркнул Владимир Чернецкий.