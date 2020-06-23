Евдокия Лучезарнова: «Нам не надо многое, нам надо лучшее»

Чтобы избавиться от ощущения безысходности и открыть в себе потенциал для новых свершений, которые придадут жизни смысл, важно понять глубинные причины кризиса.

Писатель и философ, автор науки Ритмологии Евдокия Лучезарнова рассказала нашему корреспонденту о причинах жизненных кризисов, о подлинных критериях счастья и способах достижения жизненного успеха на любом из отрезков своей жизни. Самое главное – правильно выставить жизненные ориентиры и синхронизировать свои ритмы с ритмами Планеты.

– Что можно посоветовать людям, которые в свои 40-45 лет ощущают кризис среднего возраста? Есть ли у них шансы раскрыть свой до сих пор нереализованный потенциал?

– Если мыслить объективно, то в 40-45 лет человек находится в полном расцвете сил. Только в 45 и начинается понимание, зачем ты на этой планете. Дети выросли, и можно освободиться от родительских забот. Можно поменять род деятельности, если он не удовлетворяет. Я считаю, что 45-летний рубеж – это такая гора, с которой мы видим весь пейзаж, и можем наконец сориентироваться. Если раньше мы лезли в эту гору, плутая по тропинкам, то сейчас мы на вершине. Это апофеоз, самый лучший возраст, который может быть. Находясь в самой сердцевине, мы понимаем, что тут и начинается любовь – и к миру, и к себе самим.

– А как быть тем, кого кризис настигает раньше – уже в 30, 35 лет?

– К 35 годам человек ещё только учится чувствовать, открывать для себя свое тело, свои цели и желания и, в целом, окружающий мир. Это возраст такой крутой молодости, когда вы ещё понятия не имеете, что такое настоящие чувства. О каком кризисе может в таком возрасте идти речь? И всё же кризис у многих случается.

В наше время кризис рано затрагивает молодых людей потому, что у них быстрее наступает информационная старость. Объём мозга у человека небольшой, а количество информации, которое в него к этому времени заложили, уже достаточное. Виной тому неправильное потребление информации, которой сегодня чрезмерное количество. Телевидение, интернет, мессенджеры очень сильно засоряют наш мозг.

– Значит ли это, что нужно отказаться от потребления всей этой информации и от помощи вычислительных машин, программ, роботов? Неужели всё это только мешает, а не помогает?

– Смотря как развиваться. Если развиваться по вертикали, это помогает. Если развиваться по горизонтали, это мешает. Если ты развиваешься по горизонтали, тебя затягивает то в один информофон, то в другой информоблок. Ты начинаешь тупо нажимать разные кнопочки, переключать каналы, листать ленту в соцсети, не совсем понимая, зачем тебе это нужно. Потом голова болит, всё кругом шумит – и ничего не понял, ничего не узнал.

Тем, кто выбрал развитие по вертикали, информационные технологи очень даже помогают. Пока роботы что-то за нас вычисляют, у нас остаётся время на душевный и духовный рост. Чтобы развиваться по вертикали, важно очень чётко фильтровать потребляемую информацию и брать только то, что вам действительно нужно. Тогда вы будете расти, а не засорять свой мозг, способствуя его информационному старению.

– Как же человеку понять, что ему действительно важно? Как успевать в жизни всё и достигать целей?

– В первую очередь он должен определить, что для него есть «всё». Когда человек хочет узнать и попробовать в жизни всё без разбора, например, мечтает посетить все места на планете, изучить все науки и так далее, значит, он выбрал неправильный путь. Выполнить такую задачу невозможно, а ресурсы будут растрачены раньше времени.

У каждого человека есть его собственная траектория, и на этой траектории он должен выбирать лучшее. Если у него есть этот нюх на лучшее, он всё успеет. Для этого я создала такую замечательную программу, которая называется «Фильтры». Она позволяет фильтровать поток информации, чтобы отсеивать всё ненужное, оставляя только лучшее. И основная моя заповедь: «Нам не надо многое – нам надо лучшее».

– То есть, если ты правильно выбрал свой путь и идёшь по нему, не отвлекаясь на лишнее, ты будешь счастлив и успешен? Или есть ещё какие-то критерии счастья?

– Счастье – это состояние, когда у тебя наружная и внутренняя жизнь совпали, они совмещены. То есть, добиваясь чего-то на внешнем уровне – создавая семью, свой бизнес или занимаясь благотворительностью – ты чувствуешь соответствующий отклик и внутри. Это знак, что ты на верном пути. Когда ты внутри понимаешь, ощущаешь, это происходит и снаружи. То есть счастье – это реальность жизни. А как только мы начинаем себя обманывать в ту или в другую сторону, мы становимся несчастными.

– Возможно ли как-то контролировать, чтобы тебя не уносило из реальности в иллюзии?

– Не просто можно, это нужно контролировать. Я называю это знаками. Замечая знак, ты можешь пойти по нему в нужную сторону, и тогда у тебя всё будет хорошо. Если проигнорируешь знак, тогда уж как получится. Если пойдёшь в обратную сторону той, что указал знак, тебе дадут такой уровень несчастья, что снова захочется вернуться сюда.

Когда мы попадаем в этот знак, у нас внутри всё вспыхивает озарением, мурашки идут по телу, и мы понимаем, что вот сейчас мы в нужное время в нужном месте оказались. Вот это и есть счастье знака. А когда ты постоянно в нужное время в нужном месте, это и есть контроль над счастьем.