2020-06-23T19:08:06+03:00
Общество

Парк "Зарядье" открыли для посещения

Москвичи смогут погулять в парке возле Кремля
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Для посещения вновь стал доступен "парящий" мостДля посещения вновь стал доступен "парящий" мостФото: Алиса ТИТКО
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Парки Москвы открылись с 1 июня, но закрытым для москвичей оставался парк "Зарядье". Ведь было очевидно, что москвичи соскучились по прогулкам в центре города и все поедут к Красной площади и зайдут в "Зарядье". С 23 июня парк снова открыт для посещения.

- С 23 июня согласно Указу мэра Москвы сняты ограничения для прогулок на территории "Зарядья", - рассказали в пресс-службе "Зарядья".

В парке просят соблюдать правила безопасности: носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, стараться не задерживаться на лестницах и дорожках, не создавать большие группы.

В парке появились автоматы с мороженым Фото: Алиса ТИТКО

В парке появились автоматы с мороженымФото: Алиса ТИТКО

- До полной отмены ограничительных мер в Москве массовые мероприятия в парке проводиться не будут, - рассказали в парке "Зарядье".

В парке сейчас цветет шалфей дубравный, он раскинулся пестрым фиолетовым ковром он раскинулся в зоне степи. В зоне северных ландшафтов активное цветение швейцарской ивы, карликовых берез, можжевельника. А во флорариуме уже цветет мята.

кофейный робот Фото: Алиса ТИТКО

кофейный роботФото: Алиса ТИТКО

По словам агрономов парка, карантин пошел на пользу природе «Зарядья». В течение всего дня работает полив – он необходим парку после малоснежной зимы. А при отсутствие гостей по парку спокойно гуляли стаи скворцов и утки-огари.

В "Зарядье" открыли гастроцентр Фото: Алиса ТИТКО

В "Зарядье" открыли гастроцентрФото: Алиса ТИТКО

В парке появились автоматы с мороженым, а еще кофейный робот. В "Зарядье" открыли гастроцентр и летние веранды. Для посещения доступен "парящий" мост. Там можно посидеть на лавочках и сделать красивые фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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