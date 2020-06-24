Москва признана одним из мировых лидеров по борьбе с COVID среди мегаполисов

Коронавирус все больше сдает свои позиции в Москве, город возвращается к «мирной» жизни, а для исследователей наступает самая горячая пора. Уже известны важные результаты, обнародованы показательные данные и можно делать достоверные выводы о том, насколько эффективно была организована борьба с эпидемией в столице.

Международная консалтинговая компания BCG (The Boston Consulting Group) провела крупное исследование, сравнив опыт Москвы и других мегаполисов мира. «Комсомолка» изучила документ и попросила экспертов прокомментировать его.

СМЕРТНОСТЬ: САМЫЙ ПОДРОБНЫЙ УЧЕТ И САМЫЕ НИЗКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Эти цифры уже облетели все информагентства мира: процент летальных случаев от COVID-19 в Москве оказался ощутимо ниже, чем в большинстве других мегаполисов. В российской столице от коронавируса, который выступил основной или сопутствующей причиной смерти, погибли 3,8% пациентов с выявленным заболеванием. В то время как в Лондоне этот показатель составил 10,7%, в Амстердаме – 11,9%, в Стокгольме – 15,2%, в Милане – 18,1%, в Мадриде – 21,5%.

Скептики высказывали сомнения в достоверности московской статистики. Однако, как выяснилось, система учета смертности от COVID в городе оказалась одной из лучших мировых практик по степени детализации и прозрачности.

Столичные органы власти открыто публикуют подробную статистику, в которой разделяются четыре вида ситуаций. Первая — когда коронавирус стал основной причиной смерти и подтвержден положительным ПЦР-тестом (мазок из ротоглотки и носоглотки на вирус). Вторая — когда ПЦР-тест отрицательный, но при вскрытии обнаружена характерная клиническая картина COVID. Третья группа — коронавирусная инфекция стала сопутствующей причиной смерти и послужила катализатором, усугубив основное заболевание. Четвертая группа — летальные исходы у пациентов с COVID, где вирус не оказал прямого влияния на уход из жизни.

По данным на 31 мая эти четыре категории покрывают примерно 90% избыточной смертности в Москве. Примерно та же картина и в других мегаполисах: в Стокгольме этот показатель составил 91%, в Лондоне – 89%.

ВАЖНО

Москва - единственный город среди ведущих мегаполисов, где в 100% случаев проводится вскрытие больных, умерших с диагнозом COVID-19 или схожими клиническими проявлениями. Такой подход является наиболее точным методом подтверждения коронавирусной инфекции, отмечают эксперты.

ТЕСТИРОВАНИЕ: В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ГЕРМАНИИ И ЮЖНОЙ КОРЕЕ

- Опыт мегаполисов, столкнувшихся с COVID-19 раньше, чем Москва, помог подготовиться и обеспечить более мягкий и управляемый сценарий развития пандемии, - говорит управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева. - В частности, были приняты такие меры, как раннее введение карантина, развертывание дополнительных мощностей стационара и максимальные объемы тестирования на раннем этапе и пике пандемии. В эти периоды охват тестированием в столице в 3 раза превосходил аналогичные показатели Германии или Южной Кореи. В свою очередь, в этих странах в первые недели после начала эпидемии COVID-19 было проведено в 3 раза больше исследований, чем в Италии и Великобритании.

Объемы тестирования крайне важны, поскольку позволяют как можно раньше выявить и изолировать распространителей инфекции, поясняют эпидемиологи. В Москве на момент исследования BCG было проведено около 1,6 млн тестов на коронавирус. На 100 тысяч человек приходилось более 12,5 тысяч тестов, на один выявленный случай — около 11-ти тестов.

В итоге город стал абсолютным лидером по количеству тестов на COVID-19 среди мегаполисов мира. Беспрецедентный охват и объем тестирования в том числе позволили удержать уровень смертности от заболевания в Москве на низком уровне, считают эксперты.

СПРАВКА «КП»

Кого тестируют в столице

В обязательном порядке тестирование на COVID-19 проводится таким группам жителей столицы:

- люди с признаками ОРВИ;

- пациенты с пневмонией;

- все контактные лица, кто живет совместно с заболевшими COVID-19;

- медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции;

- пациенты перед госпитализацией в неинфекционные стационары.

Кроме того, в Москве проводится исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Пройти тестирование на антитела к COVID-19 может любой желающий по предварительной записи. Всего планируется сделать от 3 до 6 млн тестов. Это самое масштабное в мире исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

ЗАЩИТА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НИЖЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ И США

Среди москвичей, у которых был выявлен коронавирус, доля старшего поколения (65+) составила около 16%. Это на 31% меньше, чем в Италии, на 13% меньше, чем в Швейцарии, и на 11% – чем в Германии, отмечается в исследовании BCG. По сравнению с Нью-Йорком в столице России заразилось в 3,5 раза меньше пожилых людей.

В ряде стран резкий скачок заболеваемости и смертности был связан со вспышками COVID-19 в домах престарелых. Так, в Германии и Испании такой показатель летальных исходов составил соответственно 35% и 55% от общего числа смертей от коронавирусной инфекции. В Москве — 4%. Причина не только в том, что в российской столице и в целом в нашей стране в домах престарелых живет меньше людей старшего возраста чем за рубежом. Основную роль сыграли заблаговременно принятые меры для защиты пожилых постояльцев, подчеркивают эксперты. В частности, были введены запреты на массовые мероприятия, зонирование территорий, четкая маршрутизация, в том числе перенос всех процедур, питания и т. д. в личные комнаты.

В целом по городу была организована ранняя изоляция для москвичей в возрасте 65+ и разработана система эффективной социальной поддержки на дому. Благодаря этому удалось достичь низких показателей заболеваемости.

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Как помогали горожанам преклонного возраста

Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в Москве был введен 26 марта. Для оказания им помощи была открыта горячая телефонная линия. Заявки обрабатывались в течение суток. Москвичам помогали с покупкой и доставкой лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, дров и угля для жилых и садовых домов без центрального отопления, а также с выгулом домашних питомцев и доставкой корма для них.

Рецептурные лекарства по поручению мэра Москвы доставлялись на дом бесплатно либо по льготным ценам. Также была предоставлена разовая адресная соцпомощь: по две тысячи рублей москвичам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, выплатили после введения ограничительных мер и еще по две тысячи рублей - 14 апреля (если не было нарушений режима самоизоляции)

Кроме того, меры профилактики распространения коронавирусной инфекции были введены в московских пансионатах ветеранов войны и труда. Временно приостанавливалось посещение родственниками и проведение массовых мероприятий, была выстроена четкая система маршрутизации и лечения заболевших и т.д.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗЫ

Пандемия приведет к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

По словам специалистов, это закономерное следствие всех эпидемий инфекционных заболеваний. Из-за объективно необходимых ограничительных мер и страха людей перед заражением снижается количество обращений за медпомощью других профилей. В результате повышается смертность от ряда серьезных хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.

По данным, приведенным в исследовании BCG, в США за время эпидемии посещаемость врачей пациентами с хроническими заболеваниями упала на 30-50%. В Германии количество обращении в неотложную помощь больных с сердечно-сосудистыми патологиями снизилось примерно на 50%. В Нидерландах использование операционных методов лечения сердца сократилось на 32%.

В полной мере последствия можно будет оценить лишь со временем. Во многом они будут зависеть от введенных в странах и городах мер по наблюдению и маршрутизации пациентов с заболеваниями других профилей, считают эксперты.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Мы еще не до конца прошли первую волну пандемии, но за это короткое время и система здравоохранения, и население приобрели важный опыт. Это опыт поможет еще более эффективно начать выстраивать противодействие возможной второй волне пандемии, - отмечает управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева. - Так, по числу тестов Москва является одним из мировых лидеров, а пожилые люди были защищены в большей степени, чем в других странах мира. Количество пациентов 65+ в два-три и более раз меньше, чем по миру. И этот успех нужно развивать. Помимо дальнейшего совершенствования способности системы здравоохранения к адаптации управления в условиях пандемии, ключевое значение будут иметь эффективное отслеживание заражений и оперативное реагирование, а также повышение самодисциплины населения.