2020-06-24T18:32:07+03:00
Происшествия

Причину пожара в здании на Арбате в Москве назвали в МЧС

Возгорание случилось в одном из кафе [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Открытого горения не было, тлел утеплитель зданияОткрытого горения не было, тлел утеплитель здания
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Днем 24 июня на Арбат примчалась пожарная машина. Очевидцы засняли работу экстренной службы: специалисты в огнеупорных костюмах забрались на крышу пристройки, вокруг с озабоченным видом ходили официанты. Но открытого пламени видно не было. Как удалось узнать корреспонденту kp.ru, пожар случился в одном из кафе в доме по адресу Арбат, 4 строение 1.

— Около четырех часов дня поступил вызов о возгорании в одном из ресторанов на Арбате. Открытого горения не было, тлел утеплитель здания. Сотрудники выполнили проливку, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Причиной возгорания стала вспышка жировых отложений в кухонной вытяжке. Сотрудники справились своими силами, однако пламя перекинулось на утеплитель, и он задымился. Эвакуацию сотрудников и гостей не проводили.

Пожар в здании на Арбате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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