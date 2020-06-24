Причину пожара в здании на Арбате в Москве назвали в МЧС

Днем 24 июня на Арбат примчалась пожарная машина. Очевидцы засняли работу экстренной службы: специалисты в огнеупорных костюмах забрались на крышу пристройки, вокруг с озабоченным видом ходили официанты. Но открытого пламени видно не было. Как удалось узнать корреспонденту kp.ru, пожар случился в одном из кафе в доме по адресу Арбат, 4 строение 1.

— Около четырех часов дня поступил вызов о возгорании в одном из ресторанов на Арбате. Открытого горения не было, тлел утеплитель здания. Сотрудники выполнили проливку, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Причиной возгорания стала вспышка жировых отложений в кухонной вытяжке. Сотрудники справились своими силами, однако пламя перекинулось на утеплитель, и он задымился. Эвакуацию сотрудников и гостей не проводили.