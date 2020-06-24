Цитаты Сталина, зашифрованные в метро, и неофициальные памятники Победе в Москве

Почти восемьдесят лет прошло с начала войны и, кажется, за это время Москва полностью залечила военные раны. Однако до сих пор на улицах города мы можем видеть следы бомбардировок и неожиданные свидетельства подвига наших защитников.

Вместе с историками Москвы Михаилом Коробко и Анной Яковлевич мы прошли по городу в поисках эха ушедшей войны.

Несколько слов о бомбардировках

Бомбардировки Москвы начались в конце июля 1941 года. "Надеюсь, прогулка будет приятной", - напутствовали немецкие командиры своих летчиков. Они были уверены на двести процентов, что сравнять столицу с землей - раз плюнуть. У русских нет аэростатов, нет ночной истребительной авиации, разве что пара чахлых прожекторов. Всего-то и нужно подойти к Москве на небольшой высоте и аккуратно положить бомбы.

Но фрицев ждал большой облом. Когда воодушевленные летчики отправились в небо, то вдруг увидели те самые отсутствующие у русских аэростаты. Причем, засада состояла в том, что аэростаты висели на высоте 4,5 километров над городом, в то время как над Лондоном, например, выше двух километров они не поднимались. Чтобы не запутаться в аэростатных стропах и "аккуратно положить бомбы", немцам пришлось взлетать выше аэростатов. Так что о точности бомбардировки пришлось забыть.

- Первой же бомбой немцы промазали, - говорит историк Михаил Коробко, - целились в Павелецкий вокзал, а попали - в Зацепский рынок на площади вокзала.

И несмотря на то, что бомбардировки были разрушительными и страшными, идея немцев о гладкой бомбардировке не реализовалась.

Аэростаты висели на высоте 4,5 километров над городомФото: фотохроника ТАСС.

Кремль как идея фикс

Преподнес сюрпризы летчикам и наш Кремль. Немцы страшно хотели уничтожить сердце Москвы. Только за осень 1941 года Кремль бомбили восемь раз, и нельзя сказать, что снаряды пролетали мимо. И это несмотря на маскировку (история, достойная отдельной заметки).

Однако сами летчики удивлялись чуду: почему-то многие фугасные бомбы - не взрывались. Конечно, Кремль был поврежден, но совсем не так, как хотелось бы врагам.

Что послужило тому причиной - непонятно. Кто-то говорит, что подвело "немецкое качество": бомбы оказались небезупречными. Кто-то утверждает, что дело в нормальных немцах: были случаи, когда вместо реальных бомб сбрасывались муляжи. (Лично мне в одном интервью сын Клавдии Шульженко рассказывал о том, как жители Ленинграда нередко находили бомбы с песком внутри и запиской: "мы с вами").

Возможно, дело в особой энергетике Кремля. Старожилы знают, что Кремль, место особой силы, способное сопротивляться варварскому разрушению. Например, о том, как Кремль победил Екатерину Великую, - мы уже писали.

Как бы то ни было, свидетельства тех бомбардировок находят в Кремле до сих пор. Например, 15 августа 2019 года немецкая бомба испортила празднование Дня археолога. Журналистов позвали в Музеи Кремля, чтобы посмотреть на раскопки, но никакого просмотра не состоялось. В Тайницком саду, где в царские времена находился погреб для хранения продуктов, нашли вполне себе живую авиабомбу. Подоспевшие саперы попросили всех немедленно удалиться.

Кремль был поврежден, но совсем не так, как хотелось бы врагамФото: фотохроника ТАСС.

Разорванный дом на Моховой

По одному и тому же адресу "Моховая, 10" в Москве расположено целых два здания, которые коренные москвичи называют "разорванным домом".

Это здание построено еще в 1882 году, но именно ему суждено было стать памятником первых бомбардировок столицы. Вплоть до августа 1941 "разорванный дом" был одним целым, и приобрел нынешний вид, когда в него попала фугасная бомба. Она прошла насквозь через четыре этажа, как нож через мягкое масло, и разорвалась только над перекрытием подвала, где в этот момент укрывались люди. По неофициальной информации, почти все они погибли...

После войны разрушенную часть восстанавливать не стали, ограничившись уцелевшими крыльями. Причем, по свидетельству историка Михаила Коробко, между образовавшимися двумя домами на месте, где был подвал, сконструировали общественный туалет. Сейчас этого туалета нет. А два здания с одним и тем же адресом стоят до сих пор.

По одному и тому же адресу "Моховая, 10" в Москве расположено целых два здания, которые коренные москвичи называют "разорванным домом"

Тимирязев с оторванной головой

Памятник Клименту Тимирязеву, стоящий у здания ТАСС, тоже хранит следы бомбардировки. Внимательно присмотревшись к одежде ученого, можно увидеть странную выщербину. Это - не просто скол, а след бомбардировки Москвы немецкими войсками 5 августа 1941 года.

Прямо напротив монумента взорвалась фугасная бомба весом одну тонну! Пострадали подземные коммуникации, ближайшие дома, а гранитный памятник снесло взрывной волной.

- Некоторые экскурсоводы до сих пор рассказывают, будто от того страшного взрыва голова Тимирязева отлетела, как мяч, и попала в окно соседнего дома, - говорит Михаил Коробко. - Это конечно, байка, ни в какое окно она не улетала. А вот шов на шее, который можно разглядеть - это еще один след от "ранения". Памятник раскололся на несколько частей и голова профессора после взрыва укатилась.

Памятник Клименту Тимирязеву, стоящий у здания ТАСС, тоже хранит следы бомбардировкиФото: Александр ГЛУЗ

Московский метрополитен как памятник войны

Наш знаменитый метрополитен сам по себе памятник. Все знают, что в годы войны метро работало не только по назначению. Здесь располагалось бомбоубежище, где, между прочим, функционировали кружки для детей, чтобы маленьким москвичам было не так страшно пержидать налет. Для взрослых на станции метро «Курская» образовался читальный зал Исторической библиотеки: столы и стулья установили прямо в вестибюле.

Метро пострадало от бомбежки одним из первых. В ночь с 22 на 23 июля бомба пробила перекрытие на перегоне между станциями «Смоленская» и «Арбатская». Тогда погибло более шестидесяти человек.

Несколько лет назад музей архитектуры имени Щусева проводил выставку, посвященную метрополитену и там была показана удивительная фотография перегона между двумя станциями в наши дни. Оказывается, след от немецкого снаряда сохранился до сих пор!

Речь Сталина, произнесённая 7 ноября 1941 года, замаскирована в метро

Мы знаем, что изображения Сталина почти исчезли из московского метрополитена. Были демонтированы и доски с речами Иосифа Виссарионовича. Например, на стене станции метро «Комсомольская», где располагалась мраморная доска с фрагментом речи вождя, сказанной во время парада 1941 года, теперь никакой доски, - только замазанные дырки.

Но, как известно, бог сохраняет все, особенно слова. На самом деле фрагмент речи Сталина, сказанной во время парада остался и процитирован в метро дважды, но так, что не всякий догадается, где.

Вспомните украшения станции «Новокузнецкая». Со стороны перронов на пилонах станции изображены полководцы: Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов и другие. Такие же изображения есть на знаменитых панно станции «Комсомольская». Эти изображения - и есть цитаты из речи Сталина, сказанной 7 ноября 1941 года во время парада на Красной площади.

Тогда вождь обратился к нации с еще одной речью, ставшей знаменитой:

"Товарищи красноармейцы и краснофлотцы.

Командиры и политработники.

Партизаны и партизанки.

Война, которую вы ведете - есть война освободительная,

война справедливая.

Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших предков:

Александра Невского,

Дмитрия Донского,

Кузьмы Минина,

Дмитрия Пожарского,

Александра Суворова и Михаила Кутузова".

Станция «Новокузнецкая» начала строиться еще до войны, но вскоре проект украшений был пересмотрен и здесь поместили полководцев, причем, в том порядке, в котором их назвал Сталин.

Со стороны перронов на пилонах станции изображены полководцыФото: Михаил ФРОЛОВ

Фашистский гранит

Когда экскурсовод Анна Яковлевич водит группы по Москве, то одним из обязательных пунктов остановки - дом номер девять на Тверской. Монументальное сталинское здание с многочисленными мемориальными досками в память знаменитых жильцов впечатляет, но оно было построено в 1949 году и, казалось бы, не имеет никакого отношения к войне. Однако экскурсовод считает по-другому.

- Этот дом - негласный памятник защитникам Москвы, - говорит Анна.

Как известно у Гитлера насчет Москвы были свои планы: сначала сровнять город с землей, потом устроить на месте столицы водоем и установить по центру гранитную стелу с одной-единственной надписью "Здесь была Москва". Увлекшись грандиозной идеей, фюрер даже набросал эскиз этого памятника. Конечно, Гитлер был уверен, что захватит столицу уже к августу. Поэтому, чтобы не возвращаться лишний раз, наступающие немецкие войска везли с собой финский гранит для возведения колонны.

План накрылся медным тазом. Немцев из столицы погнали так, что о граните они даже не вспомнили. Когда война закончилась, прекрасный трофейный камень пустили на облицовку первого этажа достроенного на Тверском здания. Первой квартиру в новой "элитке" получила министр культуры Екатерина Фурцева.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках

Как это ни странно, память о начале войны хранит Храм Рождества Богородицы в Путинках.

- Дело в том, что это уникальное сооружение планировали снести 22 июня 1941 года, - говорит Анна Яковлевич, - и не снесли именно потому, что началась война.

Храм построен в 1649-1652 годах в стиле русского узорочья. Это один из самых красивых храмов Москвы и уникальный памятник архитектуры: второго трехшатрового храма в столице нет.

Когда началась война, гитлеровцы всерьез полагали, что церковь поддержит их, ведь фашисты позиционировали себя как борцы с "большевистской заразой", однако и здесь не сложилось.

Храм Рождества Богородицы в ПутинкахФото: фотохроника ТАСС.

"Православная наша церковь всегда была вместе с народом... Не оставит она своего народа и теперь", - сказал

местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий Старгородский, едва узнав о начале войны. Митрополит благословил защитников на всенародный подвиг.

В годы войны церковь открыла счет и собирала деньги на нужды фронта. Уже к октябрю 1941 года верующие собрали 1,5 миллиона рублей, за полмиллиона из них была создана танковая колонна "Дмитрий Донской".

Настоятели столичных храмов организовали у себя в приходах социальную службу, бомбоубежища, приюты для стариков и детей, оставшихся без родственников. Многие священники вступили в партизаны и принимали участие в обороне Москвы.