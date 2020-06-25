2020-06-25T12:57:53+03:00
Общество

В Москве открылись «сады здоровья»

Сюда можно прийти на прогулку и тренировку
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
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Летом особенно тянет из города на природу. Если никак не вырваться на волю в пампасы, то можно отдохнуть в лесу и не выезжая из Москвы. На природных территориях столицы открылись три «сада здоровья». В них можно отдохнуть, погулять и позаниматься спортом.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сад здоровья и активного долголетия» разместился в Бирюлевском дендропарке, парк «Седьмое чувство» - в ландшафтном заказнике «Тропаревский», «Садово-парковая территория» - в природном заказнике «Долина реки Сетунь», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Сады поделили на несколько многофункциональных площадок. Например, места для тихого отдыха с беседками, спортивные зоны для воркаута, детские игровые комплексы с горками, лазалками и качелями.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Кроме того, в «садах здоровья» есть поляны для занятий дыхательной гимнастикой цигун, специальные площадки для открытых уроков и мастер-классов.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

В каждом саду проложили прогулочные маршруты, вдоль которых обустроили места для отдыха и кормушки для птиц. Скамейки поставили в специальных «карманах», а рядом с ними - мини-парковку для коляски.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Новые «сады здоровья» хороши ещё и особым целебным воздухом. Деревья, кустарники и пряно-ароматические травы высаживали здесь с учетом их фитонцидных свойств. Такие растения помогают очищать воздух от болезнетворных организмов.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Для слабовидящих посетителей в садах установили таблички Брайля. А в парке «Седьмое чувство» для всех желающих построили тактильную дорожку для ходьбы. Несколько участков тропинки заполнены разными материалами - галькой, отсевом и щепой. По дорожке для массажа стоп полезно погулять босиком и детям, и взрослым. Вход во все сады свободный.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

КАК ДОБРАТЬСЯ

1. «Сад здоровья и активного долголетия» в Бирюлевском дендропарке.

Ст. м. «Царицыно», 1-й вагон из центра, далее автобусами № 761, 203, 679 дo остановки «Биpюлeвcкий дендропарк». Bxoд в парк - напротив дома 22, корпус 2 пo Липeцкoй улице.

2. Парк «Седьмое чувство» в ландшафтном заказнике «Тропаревский».

Ст. м. «Тропарево», главный вход в заказник на пересечении Ленинского проспекта и улицы Академика Анохина.

3. Садово-парковая территория природном заказнике «Долина реки Сетунь».

Ст. м. «Славянский бульвар», далее автобусами № 77, 622, 732 до остановки «Аминьевское шоссе, 14». Или ж/д станция Очаково, далее автобусом № 11 до остановки «Аминьевское шоссе, 14».

ИСТОЧНИК KP.RU

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