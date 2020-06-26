Какие тайны хранит Введенское кладбище, которое возникло для людей, погибших от эпидемии чумы

Гулять по вечернему кладбищу - занятие странное, но, честно говоря, весьма интересное. Тем более что оно старинное. И окутано всякими тайнами. Один только мавзолей Эрлангеров чего стоит. О нем расскажем чуть позже.

Лично я чувствовал себя Томом Сойером, а фотокора «КП» Мишу Фролова тайно записал в Геки. Дохлой кошки у нас с собой не было. Вместо нее мы взяли фотоаппарат.

Введенское кладбище в Лефортове и, правда, напоминает жуткое местечко, описанное Твеном. Здесь тебе и старые осевшие могилы, и покосившиеся надгробные камни, и стонущий ветер в ветвях, похожий на голоса умерших. Казалось, сверни с центральной аллеи в дебри - и встретишь там трех мужиков с лопатами. Один молодой интеллигентного вида. Второй постарше и пьяный в стельку. А третий... проклятый метис!.. И жестокий убийца…

К счастью, Гек вернул меня к реальности (точнее, Миша Фролов). Который сказал:

- Смотри. Оливье…

На ветхом кладбище похоронено много известных людей, однако указатель есть только к могиле прославленного повара, державшего ресторан «Эрмитаж» на Трубной площади. Знаменитый салат, который он изобрел, в 19 веке выглядел несколько по-другому. Мягко говоря. Это сейчас достаточно порубить колбасу, яйца, огурцы, картошку, морковь, заправить все это какой-нибудь «Рябой» или «Слободой» - и ходить потом по квартире гоголем. А тогда рецептик, кроме огурцов и яиц, включал в себя филе рябчика, телячий язычок, черную икорочку, омара, каперсы... Как писал Гиляровский, точный состав держался в строгой тайне, как и ингредиенты соуса «Провансаль», которым этот салат заправлялся.

Надпись на массивном памятнике гласит:

«Люсьен Оливье. Скончался 14 ноября 1883 годв. Жил 45 лет. От друзей и знакомых».

Некоторые исследователи утверждают, что знаменитого ресторатора на самом деле звали Николаем, но тот решил подчеркнуть свои французские корни и сменил имя. К тому же «салат от Люсьена» звучит куда более заманчивей, чем «салат от Николая». Умер Оливье от порока сердца.

Надгробный камень на могиле Васнецова выполнен в виде репродукции его картины «Витязь на распутье».Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПТИЦА СИРИН МНЕ РАДОСТНО СКАЛИТСЯ

- Миш, я, по-моему, застрял…

А что. Могилы на Введенском кладбище теснятся почти друг на друге. Кое-где между оградками сантиметров тридцать, не больше. Тут и ребенку не пролезть, не то что мне.

Втянув живот до возможного предела, я выскользнул обратно. И мы снова вышли на аллею.

Там стоял и страдал от жары старик лет восьмидесяти. Свернутая вдвое газета служила ему веером. Но потом он сунул ее в сумку и, обратившись к нам, произнес:

- И всё же на кладбище лучше, чем в городе.

Я, конечно, округлил глаза. Но Мишка мне объяснил: имеется в виду, что здесь под липами и кленами прохладнее, чем на раскаленном асфальте проспекта Будённого, который неподалеку.

Писатель Михаил Пришвин был похоронен на Введенском кладбище в 1954 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целом прогулка по кладбищу напоминает экскурсию под открытым небом. Все эти надгробия с элементами готики, эклектики, классицизма и модерна, а также распятия, мемориалы, скульптуры, портики. По одной из легенд, здесь был похоронен ближайший соратник Петра Первого генерал Франц Лефорт (вместе с останками другого военачальника Гордона Патрика). И на одном из валунов, найденных под крышей старой часовни, даже есть об этом соответствующая надпись на немецком языке. Однако сотрудники кладбища сообщили нам, что документальных свидетельств захоронения не нашли (есть также предположение, что тело знаменитого деятеля было предано земле в Марьиной Роще, но на месте древнего некрополя давным-давно стоят многоэтажки).

Многие, действительно, приезжают сюда как в музей. Узнать туристов нетрудно. Блуждающий взгляд, мыльницы на груди, в руках буклеты-путеводители.

Вопросы обычно задают одни и те же.

«А где обелиск участникам Бородинского сражения?»

«А можно ли попасть внутрь мавзолея доктора Овера?»

«А вы не знаете, где могила Пришвина?»

Мы с Мишкой знаем. 18-й участок. Там еще на памятнике сидит птица Сирин, символизирующая счастье. Идея скульптора Сергея Коненкова, который дружил с писателем, понятна и проста. Всё творчество Пришвина, много лет воспевавшего природу, бессмертно как Сирин (и также приносит радость).

Узнать могилу Пришвина можно по райской птице Сирин, сидящей на белом камне (автор памятника - скульптор Сергей Коненков).Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЭКЗАМЕНЫ БЫ СДАТЬ! И ДЕНЕГ ПОБОЛЬШЕ

...Пока мой спутник фотографировал надгробия, я с дельным видом делал пометки в блокноте.

«Рядом с Пришвиным, буквально в двух шагах, похоронен Виктор Васнецов».

«Героев Советского Союза больше, чем гражданских - чуть ли не каждая вторая могила» (на самом деле, 54 фамилии, - прим. авт).

«Ангелы чернеют от времени - это страшно и символично».

«Усыпальница доктора Александра Овера похожа на орущее чудовище - с двумя глазами-оконцами и черными воротами-ртом».

А здесь покоится жена Героя Советского Союза Константина Ольшанского Екатерина Ольшанская - его проникновенные письма с фронта были позже опубликованы (можно найти в Сети).Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще минут через пять мы вышли к небольшой часовенке, которая оказалась закрыта. Лично у меня она не вызвала удивления или еще каких-то эмоций. Только надписи на стене смутили:

«Дорогой Эрлангер, помоги мне закрыть кредиты в банках и избавиться от завистников».

«Эрлангер, дай сил отдать долги».

«Хочу, чтобы все мечты сбывались».

Думаю, какой Эрлангер?.. Часовня вроде православная. И обычно помощи просят у Николая-Чудотворца (или у других святых).

И уже позже узнал вот что.

Оказывается, был такой мукомольный король в Москве Антон Эрлангер. Немец по происхождению, он развернул в России громадную деятельность и стал лучшим в своей отрасли, открыв, кроме прочего, первую в стране школу мукомолов и учредив специализированный журнал на эту тему с неожиданным названием «Мельник».

Могила братьев Юрия и Николая Озеровых. Первого мы больше знаем как режиссера, второго как спортивного комментатора.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но, увы, в 1910 году мукомольный король умирает. И хоронят его как раз здесь - рядом с отцом на Немецком кладбище (ныне - Введенском). Его родственники, по понятным причинам, были обеспеченными людьми и решили возвести рядом с могилами мавзолей, чтобы впоследствии перенести в него останки отца и сына. Архитектором проекта выбрали самого Шехтеля, а художником для внутреннего оформления - Петрова-Водкина. Темой мозаики стала Притча о сеятеле, рассказанная Христом народу (в ней говорится о зернах, которые, как и люди, приносят хороший урожай только на доброй почве - при дороге, на камнях или в терниях, увы, не получится, - прим. авт).

Мавзолей построить успели, а вот до конца оформить и перенести останки - нет. Началась Первая Мировая война.

В итоге в строении похоронили только одного Эрлангера - Александра (родного сына мукомольного короля). Со временем мавзолей обветшал, его переделали в часовню. Но и она пришла в упадок. В 1990-е годы ее даже хотели снести, но объявилась некая женщина по имени Тамара, которая начала собирать деньги на ремонт. Она даже соорудила шалаш возле часовни - и ночевала на кладбище (причем это факт, а не легенда). Утром ворота открывались, появлялись первые посетители. И та вновь шла бродить между могилок с кружкой на груди. С Божьей и человеческой помощью часовню отреставрировали. И сейчас она относится к храму Петра и Павла, который находится неподалеку.

Усыпальница или бывшая часовня, непонятно. Внутри ничего, кроме пустых бутылок и окурков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну а традиция просить помощи у Эрлангера пошла лет сто назад. Один студент пришел и написал на стене мавзолея:

«Эрлангер, помоги сдать экзамен, умоляю».

И что же вы думаете? Сдал.

КУДА ЕЩЁ ПОДХОДЯТ ТУРИСТЫ

- Усыпальница Леона и Софи Плот. Тоже легендарное местечко. Стоит серый мрачный мавзолей с двумя колоннами, а на входе женщина, прикрывшаяся простынкой. И будто бы в чем провинившаяся. Поговаривают, что этот самый Леон, муж Софи, застукал ее с любовником и поступил как Отелло, убив сначала ее, а потом и себя. Участок хорошо убран. Хотя родственники живут во Франции.

Могила русских драматических актеров - братьев Роберта и Рафаила Адельгеймов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Усыпальница Кноппов (семьи фабрикантов), перед которой стояла фигура Спасителя - и по его руке стекала вода. Долгое время считалось, что она целебная и паломники приходили сюда как к святому источнику. Но после Великой Отечественной войны скульптуру убрали.

- Обелиск, сооруженный в память о 94-х воинах, скончавшихся от ран, полученных в Бородинском сражении 26 августа 1812 года (по старому стилю). Как говорится на самом монументе, прах перенесен в братскую могилу с территории бывшего Дорогомиловского кладбища 12 августа 2010 года. Автор проекта - Юрий Туровцев.

Жители и гости столицы до сих пор просят помощи у семейства Эрлангеров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КТО ПОХОРОНЕН

Народная артистка СССР Мария Максакова,

писатель Михаил Пришвин,

художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы,

народная артистка СССР Алла Тарасова,

книгоиздатель Иван Сытин,

ресторатор Люсьен Оливье,

великая актриса Татьяна Пельтцер,

композитор Борис Фомин,

поэт Дмитрий Кедрин,

спортивный комментатор Николай Озеров,

редактор-толстовец Владимир Чертков,

правнучка Александра Пушкина Татьяна Галина,

«святой доктор» Федор Гааз,

зодчий Франц Кампорези

и другие.

СПРАВКА «КП»

Введенское (Немецкое) кладбище в Москве - действующее кладбище закрытого типа. По информации Московской городской ритуальной службы, участки доступны для родственного подзахоронения (по истечении санитарного срока). Есть услуга захоронения урной в открытый колумбарий. Стоимость - от 480 тысяч рублей.

Адрес: ул. Наличная, 1 (ст. м. «Лефортово»).

Площадь: 19 га.

Основано в 1771 году специально для захоронения умерших от чумы. До конца 19 века хоронили только иностранцев.

Статус: объект историко-культурного наследия.

Управляется: ГБУ «Ритуал».