2020-06-25T18:59:36+03:00
Общество

Сергей Собянин попросил москвичей не вести малышей в детские сады

Мэр города уточнил, если это невозможно, то детей обязательно примут в группы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На сегодняшний день, по словам мэра города, около 50 тысяч детей уже посещают детские сады, хотя запрос на 80 тысячНа сегодняшний день, по словам мэра города, около 50 тысяч детей уже посещают детские сады, хотя запрос на 80 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Москва более недели живет практически в полноценном режиме, стали открываться предприятия, парки, кафе. Однако посещать учебные заведения не рекомендовано, а занятия в спортивных секция постепенно будут возобновлены. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал в эфире телеканала «Россия 24».

- Мы рекомендовали воздержаться от посещения школ, вузов, кроме периода сдачи ЕГЭ. Занятия в спортивных секциях постепенно будут возобновлены. Ограничений нет, только санитарные в зависимости от помещения, где это происходит. Что касается детских садов, у нас работали дежурные группы, сейчас количество групп мы увеличили, каких-то административных ограничений не делаем, единственное – очень серьезные требования к работе персонала в детских садах, к количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались, - сказал Сергей Собянин.

На сегодняшний день, по словам мэра города, около 50 тысяч детей уже посещают детские сады, хотя запрос на 80 тысяч (это больше, чем прошлым летом). Мэр города попросил москвичей, если это возможно, воздержаться и не отводить ребенка в детский сад, так как должен еще пройти адаптационный период после эпидемии.

- После трех месяцев изоляции многие думают, а вдруг что-то будет не так. Такие тревоги обоснованы, мы видим, что происходит в других городах мира. Ситуация не везде одинаковая. Мы тоже с волнением смотрим, что происходит в Москве. В город возвращаются пробки, поток машин почти 90% от прошлогоднего трафика, - сказал Сергей Собянин.

Открылись парки, торговые центры, кафе и рестораны, прошел Парад Победы на Красной площади. При этом в городе объем тестирования не снижают – около 8000 в сутки, при этом выявляют все меньше и меньше количество людей с коронавирусом. Статистика упала на 37%. Уже освободили 12 000 коек, их перевели для стационаров.

- Тем не менее нужно соблюдать масочный режим в транспорте, на работе, в общественных местах, - сказал Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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