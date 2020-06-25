Тактильный сад, вейк-парк на ВДНХ: где провести выходные в Москве

После снятия ограничительных мер москвичи буквально заново знакомятся с Москвой, посещают места, в которых ранее не бывали. «КП» рассказывает, куда можно сходить погулять в эти выходные вместе с семьей или друзьями.

Тактильный сад: потрогать грибную траву

Услышать аромат розмарина и лимонной мяты, посмотреть на цветение земляники и лаванды, потрогать грибную траву – все это можно в Тактильном саду, который после снятия ограничительных мер вновь открылся в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». В садовом пространстве мгновенно обостряется работа всех органов чувств. Здесь есть тактильные зоны для ходьбы по древесной коре и шишкам, занятия с песком, акустическая зона с музыкальными инструментами и «поющей пирамидой». На душистых грядках можно пощупать все растения, а еще сделать на пальцах массаж из уколов от иголочек хвойных деревьев.

- Сейчас особенно ценна возможность трогать растения – какая-то невероятная, - говорит Алексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода».

Где: Проспект Мира 26/1. Ближайшая станция метро «Проспект Мира».

Когда: с 10.00 до 22.00, исключительно по предварительной регистрации и электронному билету, приобретенному на официальном сайте.

Стоимость: 300 рублей — стандартный, 200 рублей — льготный.

Вейк-парк на ВДНХ

Вейкбординг сочетает в себе элементы акробатики, серфинга и водных лыж. В этом виде спорта две дисциплины: спортсмен едет за катером, держась за трос, или на электротяге (последний способ используют на ВДНХ).

- Конструкция представляет из себя реверсивную канатную дорогу длиной 140 метров. Высота опор — 6 метров, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Попробовать свои силы могут взрослые и дети. Новичкам помогут инструкторы. На месте выдадут все необходимое снаряжение.

Где: на 2-м Каменском пруду, который располагается за павильоном №27 «Физкультура и спорт». Проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «ВДНХ».

Когда: ежедневно с 7.00 до 20.00. Только по предварительной записи 8 (910) 590-68-28. Сезон до сентября 2020 года.

Стоимость: 1750 рублей за один сет (продолжительность - 20 минут, прокат снаряжения (доска, шлем, гидрокостюм)).

Вейк-парк на ВДНХФото: Из материалов пресс-службы

«Зарядье»: шалфей и кофе от робота

Парк «Зарядье», который расположен в пяти минутах от Кремля, открыли для посещения 23 июня. До этого парк был недоступен для прогулок в связи с пандемией.

- Мы открыли часть павильонов. Однако гостей будем принимать в ограниченном формате: во Флорариум не более 5 человек на 10 минут, в Подземный музей до 10 человек, в Ледяную пещеру не более 17 человек. Гости еще успеют посетить бесплатную выставку «Лица войны» в Подземном музее, - рассказали в пресс-службе «Зарядья».

Сейчас можно прогуляться по березовой аллее, увидеть цветение шалфея, посидеть на широких деревянных лавках, позагорать на поляне с видом на Кремль или пообщаться с друзьями в амфитеатре, сделать красивые видовые фотографии с «парящего» моста.

Автомат с мороженымФото: Алиса ТИТКО

После пандемии в парке несколько новинок: появились автоматы с мороженым и кофейный робот, который приготовит латте или молочный коктейль. Если проголодались, то можно зайти в гастроцентр или рестораны на территории «Зарядья».

Где: Варварка, 6. Ближайшая станция метро «Китай-город».

Когда: территория парка – круглосуточно, музеи с 10.00 до 20.00 (в понедельник с 14.00 до 20.00).

Стоимость: бесплатно, посещение музеев – платно.

Увидеть «плаксивую» обезьянку

В столичном зоопарке, который с 16 июня стал принимать гостей, родился детеныш капуцина плаксы. Обезьянок часто называют «плаксами», потому что их крик похож на плач ребенка. Девочка это или мальчик пока в зоопарке не выяснили, поэтому и не дали имя малышу. Гости зоопарка смогут понаблюдать за семейством «плакс» в павильоне «Обезьяны». А также проведать милых китайских панд, белых медведей, тигров и енотов.

Где: Большая Грузинская улица, 1. Рядом станция метро «Баррикадная».

Когда: ежедневно, с 7.30 до 22.00 (вход на территорию прекращается за час до закрытия).

Стоимость: 800 рублей - для взрослых, бесплатно - для детей до 17 лет. Льготные билеты можно оформить на сайте, тогда на входе нужно будет показать документ, подтверждающий льготу.

Кстати

Летние концерты в машинах

Москвичей ждут необычные живые концерты. Так как в столице все еще не разрешены массовые мероприятия из-за коронавируса, то был создан необычный формат. Живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники. Концерты будут проходить каждую пятницу и субботу на парковке P-18 южного ядра СК «Лужники». Кто выступит: 4 июля – The Hatters, 5 июля – Zivert, 10 июля – Леонид Агутин, 11 июля – Сплин.

Где: Лужники, 24. Ближайшая станция метро «Воробьевы горы».

Когда: с 4 июля по 29 августа 2020 года. Концерты будут начинаться в 20.00.

Стоимость: на две персоны – 6000 рублей, на четыре персоны – 9000 рублей, vip на четыре персоны – 38 000 рублей. Билеты купить можно на сайте.