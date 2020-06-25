Школьница отдала гадалке 9,5 миллионов рублей на церковное освящение

Все случилось на Мичуринском проспекте в Москве, где прогуливалась 14-летняя Ксюша М.* К девочке подошла незнакомая женщина и завязала с ней разговор. Школьница с радостью общалась с новой взрослой подругой и рассказывала о себе и о том, где живет. Незнакомка сказала девочке, что обладает магическими способностями и чувствует, что на семье Ксюши порча. Поскольку все зло в деньгах, женщина предложила школьнице помощь. Нужно было всего лишь вынести из дома все наличные средства родителей и отдать гадалке, которая очистит их и даже освятит в церкви. Доверившись, Ксюша поспешила домой, и пока родителей не было, девочка собрала всю наличность и вынесла таинственной гадалке.

«Когда школьница передала денежные средства незнакомке, последняя сообщила девочке, что сейчас сходит в церковь, освятит купюры и вернется обратно, отдаст все деньги назад. Школьница прождала гадалку несколько часов, после чего поняла, что ее обманули и ограбили. Ксения сообщила о случившемся родителям, а те в свою очередь обратились в полицию. Общий ущерб составил 9 500 000 рублей.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает таинственную гадалку-мошенницу, ограбившую школьницу и ее семью на 9,5 миллионов рублей