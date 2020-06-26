2020-06-26T01:30:57+03:00
Общество

Московские парки подготовили онлайн-программу ко Дню молодежи

Мастер-классы и лекции пройдут в режиме онлайн
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Московские парки подготовили онлайн-программу ко Дню молодежиМосковские парки подготовили онлайн-программу ко Дню молодежиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отметить День молодежи 27 июня весело и интересно предлагают столичные парки, которые подготовили мастер-классы и лекции к празднику. Все они пройдут в режиме онлайн. К тому же, во многих парках работает бесплатный городской Wi-Fi.

- Несмотря на то, что парки пока не проводят массовые программы, они все равно ждут гостей в День молодежи — приглашают погулять, посидеть в кафе, покататься на самокатах, велосипедах и роликах. Или, например, посмотреть их праздничные онлайн-проекты, находясь не дома, а на свежем воздухе, — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Хип-хоп и бег

Мастер-класс по современному танцу подготовили в Лианозовском парке. Он появится на страницах в соцсетях парка в 12.00.

- Профессиональный хореограф покажет комплекс упражнений для разминки перед тренировкой и продемонстрирует базовые элементы хип-хопа, - говорят организаторы.

В это же время парк «Садовники» опубликует в социальных сетях видео для начинающих бегунов. Ведь бегать (особенно после карантина) нужно правильно. Здесь важна и техника, и обувь, и здоровье.

В парке «Фили» подготовили видеозанятие по скейтбордингу – покажут в соцсетях в 14.00. В такое же время Таганский парк познакомит с основами здорового образа жизни.

Украсить футболку и нарисовать мост

Создать модную футболку могут не только именитые дизайнеры, но и вы сами – посмотрите для этого мастер-класс из «Зеленой школы» Парка Горького (начало в 10.30). Профессионалы расскажут, как покрасить футболку в технике Tie-Dye (ткань перевязать в нужных местах и опустить в краску). Что нужно? Черная или белая футболка, краски по ткани, отбеливатель, прозрачная бутылка, канцелярские резинки и пульверизатор, косточки и кожуру авокадо, луковую шелуху, куркуму и канцелярские резинки.

Научиться делать быстрые зарисовки можно будет во время просмотра мастер-класса Бабушкинского парка (начало в 12.00). Участникам покажут, как черным маркером нарисовать мост на фоне живописного пейзажа.

Что такое скетчинг расскажут в соцсетях усадьбы Воронцово. Пользователей научат рисовать оранжерейный корпус усадьбы. Для этого понадобятся плотная бумага, цветные и обычные карандаши. А еще расскажут об известном уличном художнике Бэнкси и стрит-арте.

Квест и продвинуть блог

В парке «Фили» предлагают разгадать тайну исчезновения хозяйки старинного замка. Для этого нужно зайти на онлайн-платформе Zoom в 15.00 по ссылке. Начнется квест. Каждому участнику выберут роль в игре.

Одна из актуальных тем для молодежи: «Как продвинуть свой блог?» Полезные советы дадут в парке «Кузьминки» (начало в 12.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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