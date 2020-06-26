На каждое электронное "око" по два настоящих

В пятницу всех журналистов пригласили в деловой квартал "Красная Роза", для знакомства с общественными наблюдателями, которые присматривают за голосованием.

У входа пост медицинского контроля: измеряют температуру, выдают одноразовые перчатки, маски, антисептики.

Только в маске и перчатках можно пройти в Электронный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. Корреспондент "КП" нашел там за мониторами несколько десятков волонтеров. Они внимательно следят за участниками голосования, которые на избирательных участках заполняют бюллетени.

- Просьба не фотографировать персональные данные, - строго меня предупредил член Общественного штаба.

А данные действительно всплывали на экранах мониторов рядом с каждым гражданином, который заходит на избирательный участок. Похоже, что система распознает лица участников голосования и моментально сверяет паспортные. Если что-то пошло не так, дает знать видеонаблюдателям.

- Система настроена чутко, даже слишком чутко, - поделился с журналистами свой проблемой руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. - Вот у меня не получилось отдать голос через электронное приложение. Оказалось, что в реестре МВД России у меня значится совершенно иная дата рождения. При этом раньше это мне не мешало получать разные справки, а вот отдать свой голос дистанционно у меня не вышло. Система сравнила мои персональные данные в разных базах и решила, что они не достаточно актуальны на сегодняшний день.

Руководитель штаба заметил, что программисты сейчас работают в штатном режиме и никаких атак на сервера ими замечено не было. При это он отметил, что за все время работы было заблокировано 2 тысячи "подозрительных" аккаунтов в реестрах электронных избирателей.

- Точное число таких "подозрительных" учетных записей - 1 947. Никаких претензий к ним не предъявляем. Они были зарегистрированы в системе перед самым началом плебисцита. На фоне резонанса вокруг случаев двойного голосования решили перестраховаться. Из этих "подозрительных" электронных избирателей 547 проголосовали. Оставшиеся 1 400 аккаунтов были заблокированы. Всем им придет сообщение, что электронное голосование для них невозможно. Но все они имеют право прийти на избирательные участки и проголосовать очно, традиционным способом, - пояснил Массух.

Прибывший на встречу с журналистами заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в свою очередь рассказал, что явка на онлайн-голосование по Конституции уже превысила 50,94, а свои голоса уже отдали более 600 тысяч избирателей.

Отвечая на вопросы участников встречи Венедиктов пообещал, что все электронные данные будут "тотально перепроверяться в ручном режиме членами УИК".

- В любом случае, все, кто будет приходить из ранее зарегистрированных на онлайн-голосование, не смогут получить бюллетени на избирательных участках. Это в принципе исключает двойное голосование, - отметил Венедиктов.

ВНИМАНИЕ!

Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru.