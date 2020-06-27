Осторожно, хлорка! Вещества, которыми проводят дезинфекцию, оказались опасными для маленьких собак

Ханна - юная собачка породы кавалер кинг-чарльз-спаниель. Выглядит как главная героиня мультфильма «Леди и бродяга». Две недели назад хозяева питомца вместе с ним прогуливались в парке Тюфелева роща. А через полтора часа после променада с животным начало происходить неладное.

— У нее случился сильный понос. Затем обильно потекла слюна — хоть ведро подставляй! Далее рвота. Мы поехали в клинику и там на приеме сидела хозяйка с бульдоженькой с точно такими же симптомами. Диагноз — острое отравление. Во время прогулки Ханна полизала траву в парке. Врач сказала, что мы не единственные, кто с начала тотальной дезинфекции пострадал, — сообщила kp.ru москвичка Дарья.

Лечение Ханны обошлось в 25 тысяч рублей — капельница, антибиотики, анализы. Сейчас собака чувствует себя лучше.

На лечение питомца потратили 25 тысяч рублейФото: Личный архив

НА ИНФЕКЦИЮ НЕ ПОХОЖЕ

«КП» связалась с ветеринаром, который лечил Ханну.

— С конца марта к нам стали чаще привозить собак с аналогичными симптомами. Я обратила внимание, что это низкорослые породы — таксы, корги, шпицы, йорки. У всех нормальная или немного пониженная температура тела — это говорит о том, что это не инфекция, — рассказала ветеринарный врач клиники «Шанс Био» Анна Кордова.

Специалист перечисляет список симптомов, которые наблюдают у пациентов. Собак привозят угнетенными и вялыми. У животных рвота с прожилками крови, диарея. Больше страдают собаки с нежным пищеварительным трактом.

— У нас есть лаборатория, поэтому у таких животных мы сразу исключали инфекционные заболевания и простейших паразитов — лямблии, криптоспоридии. Это то, что может вызывать аналогичные симптомы.

Ветеринар Анна Кордова с одним из недавних пациентов, который также перешил внезапное отравлениеФото: Личный архив

ПОЛИЗАЛА ПОДЪЕЗД И СЛЕГЛА

Ветеринар говорит, что хозяева собак уверяют: не нарушали диету. Конечно, людям свойственно забывать или привирать. Однако вскоре пациенткой клиники стал бультерьер местного ветеринара.

— В ее словах можно не сомневаться. Она погуляла с животным в Некрасовке (ЮВАО — прим.ред.) и случилось отравление. Ничем вредным она собаку не кормила. Однако заметила, что за шесть часов до интоксикации, животное вылизало плинтус в подъезде. Я пыталась звонить в УК, но вразумительного ответа о том, чем они обрабатывают, не получила. Предположительно, это хлор. Он слабо токсичен для животных при условии, если его не употреблять внутрь. А если собака слижет только что обработанную поверхность? — делится Анна.

В ГБУ «Жилищник» нескольких районов столицы инженерные службы, которые отвечают за дезинфекцию, подтвердили, что опрыскивают все их сотрудники. Используют смесь порошка хлора и воды.

БЫСТРО ЛИ НАСТУПАЕТ ОТРАВЛЕНИЕ

Ветеринар говорит, что у всех сроки разные. Много факторов: порода собаки, вес, количество вещества, которое она слизала. При этом раздражение слизистых может начаться уже через 10 минут. Остальные симптомы проявляются позже. Однако Анна приводит в пример историю клиентки, которая несла бульдога на руках и в морду собаки неаккуратный коммунальщик пшикнул из пульверизатора. Реакция через пару минут.

— Когда есть угроза отравления, время идет на часы. Бывает владельцы приводят животных на 3-4 день. По первой рвоте не побежишь в клинику. Ведь сам хозяин не может адекватно оценить тяжесть состояния. Поэтому я бы рекомендовала по возможности оперативно обращаться к ветеринару.

КАК ЗАЩИТИТЬ ЖИВОТНОЕ

— Если подъезд сухой, бордюры сухие, погода не влажная — опасность сведена к минимуму. В остальных случаях надевайте на животное закрытый спереди намордник, чтобы оно не могло просовывать язык. Обязательно мойте лапы, когда приходите с прогулки, — напоминает ветеринар Анна Кордова.

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