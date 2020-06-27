2020-06-27T10:24:36+03:00
Происшествия

В центре Москвы нашли тело гендиректора крупной строительной компании

По предварительным данным, 50-летний Андрей Грудин мог покончить с собой
Семен ЕЛЕНИН
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По предварительным данным, 50-летний Андрей Грудин мог покончить с собой. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССПо предварительным данным, 50-летний Андрей Грудин мог покончить с собой. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В офисе группы компаний «Пионер» на Малой Пироговской улице в центре Москвы работают сотрудники полиции и Следственного комитета. В ночь на 27 июня здесь обнаружили тело 50-летнего предпринимателя Андрея Грудина. Он являлся генеральным директором «Пионера». В свою очередь компания - один из крупнейших застройщиков Москвы.

- Около полуночи один из технических сотрудников офиса услышал громкий звук и вызвал полицию, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Тело Грудина нашли в одном из кабинетов. По предварительной версии, мужчина мог покончить с собой.

В полиции и Следственном комитете информацию о гибели пока не комментируют бизнесмена.

Грудин - уроженец Санкт-Петербурга. В 1990-х работал здесь в крупных строительных организациях, а в 2001 году вместе с партнерами организовал собственную компанию, которая запускала девелоперские проекты в Москве и Санкт-Петербурге.

- Сейчас следователи прорабатывают несколько версий случившегося, - говорит источник.

На первый взгляд, финансовых проблем у Грудина не было. По итогам 2019 года его компания отчитывалась о хороших результатах. 40 млрд выручки. 7,6 млрд чистой прибыли. Стоимость активов увеличилась до 60 млрд.

Прямо сейчас «Пионер» достраивает в Москве 6 объектов - жилые комплексы, офисные центры, апарт-отели. (На днях один из этих объектов получил премию как лучшая новостройка Москвы). В Петербурге в работе один ЖК.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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