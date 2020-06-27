Из одежды только маска и полосочки бикини: где спастись от жары в Москве

Термометр показывал зловещие +31. Прежде чем попасть в бассейн в Москве в один из самых жарких дней лета, понадобилось провести журналистское расследование. Несколько часов обзванивал бассейны. Сначала все на Востоке столицы — где живу, затем переключился на дальние, но везде меня отшивали. Сигануть в воду хотелось неимоверно. Начинал срываться на тетушек на том конце провода, которые будто сговорились и резали по живому.

Яблоку негде упасть!Фото: Андрей АБРАМОВ

— Бассейн закрыт на летний период до сентября.

Забыл прописную истину, что серьезные плавательные комплексы летом уходят на каникулы. Оставалось два варианта: бассейны в фитнес-клубах и варианты под открытым небом. Сначала пытался записаться в первые.

— У нас доступ только по клубной карте — месяц 10 000 рублей.

— Первый визит стоит 1500 рублей: входит тренажерный зал, зона спа…

В открытом бассейне никаких ограничительных мерФото: Андрей АБРАМОВ

В общем, один раз сходить нырнуть в «басик» при фитнес-клубе не выйдет. Оставался вариант открытых бассейнов. Подходящий присмотрел в парке «Сокольники».

Девушкам нравится пополнять яркими снимками свои инстаграмыФото: Андрей АБРАМОВ

Вход на три часа стоит 1000 рублей с человека. Платишь за аренду лежака. Не самого чистого и удобного. Но можно докупить матрас. Есть два бассейна — «лягушатник» с горкой и «взрослый», который также тянет писать в кавычках, ибо от классического бассейна в нем была лишь вода. Глубина 1,4 метра, 20 метров в одну сторону, дорожек нет, кругом плещется народ.

Вход на три часа в выходной стоит 1000 рублейФото: Андрей АБРАМОВ

При входе охранник требует выложить все съестное и даже воду. С ухмылкой объясняет, что это для вашей безопасности. Как безопасность связана продуктами — толком неясно. Зато явно связано с ценами в ресторане при бассейне. Макароны с соусом или салат — от 430 рублей, бургер или шашлык — 600, маленькая «Пепси» — 200, алкогольный мохито — 500.

На территории два бассейна — детский и чуть крупнееФото: Андрей АБРАМОВ

Когда мы шли в бассейн, то, конечно, держали в голове ежедневный прирост заболевших. Формально их уже меньше 1000 человек в сутки, но пандемию в мире не сняли, да и в столице люди продолжают заражаться. Было интересно, как в столь людном месте будут организованы меры безопасности. С ответом не затягиваем — НИКАК.

Лежаки стоят вплотную, в бассейне плещутся все. Разметки, напоминаний о социальной дистанции нет. Мы люди взрослые и понимаем, что наша безопасность — наше дело. Обидно, что администрация бассейна позаботилась о «безопасности», запретив приносить воду, но не позаботилась о той самой безопасности, о которой думает остальной мир.

Открыт бассейн до 22:00 ежедневноФото: Андрей АБРАМОВ

Справедливости ради отметим, что большинство сотрудников в жару стоически носили маски и перчатки. Из посетителей никто этого не делал. Здесь мы признаемся: фото на обложке девушки в маске постановочное. Так что московские красавицы после пандемии в бассейн ходят как прежде — в одних купальниках.

Много зон для досуга и фотоФото: Андрей АБРАМОВ

В чем не откажешь локации — так это в инстаграмности. Картинка шикарная, дамы не выпускают мобильника из рук: хочется сфотографироваться и тут и там. Выкупленные три часа, признаюсь, не выдержали — солнце сморило. Смелости окунуться так и не набрался — просто помочил ноги.

Сотрудники носят маски, а некоторые даже перчаткиФото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Какие бассейны точно открыты летом-2020 в Москве

При больших фитнес-клубах. Посещение, как правило, входит в стоимость абонемента. Далее все цены указываем на взрослый билет

Аквакомплекс «Лужники»: 3 часа — 1500 рублей.

Московский Олимпийский центр водного спорта: 45 минут — 350-400 рублей. Нужна справка от терапевта, что вы здоровы, нет противопоказаний к занятию плаванием.

«The Баssейн» в Сокольниках: стоимость сеанса — 500-1000 рублей.

«Чайка»: разовое посещение сейчас недоступно. Можно купить абонемент на месяц за 8500 рублей. Нужна справка от терапевта.

Яхт-клуб «Адмирал» (Мытищинский р-н): за день 1500 рублей.