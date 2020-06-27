Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года: Сколько москвичи потратят на квартплату

С 1 июля в Москве подорожают коммунальные услуги. Рост составит в среднем 3,68%. Такую цифру ранее утвердили на заседании правительства столицы. Напомним, его проводили ещё в начале декабря прошлого года, то есть до пандемии коронавируса. К традиционному летнему повышению ставок заранее готовились и другие регионы страны. А в самый разгар борьбы с инфекцией обсуждение предстоящего роста цен началось вновь.

«Есть инициатива, связанная с тем, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование ЖКХ, не увеличивать платежи населения», - заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на онлайн-конференции «ЖКХ в условиях пандемии - вызовы и решения».

Но в итоге ставки заморозили частично и лишь в некоторых регионах. Большинство подтвердили повышение тарифов ЖКХ, в том числе и Москва.

ЛЬГОТЫ ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЯТ

Сейчас в столице вырастут цены на основные услуги - газ, свет, тепло, горячую и холодную воду, канализацию. А содержание жилья и взнос на капремонт останутся прежними. Их уже поднимали с 1 января этого года - на 5% и 3,7% соответственно. Также не изменятся, например, ранее подорожавшие телеантенна и радиоточка.

К тому же из-за ситуации с коронавирусом для поддержки жителей мэр Москвы Сергей Собянин временно уменьшал квартплату. Для этого из квитанций вычеркнули плату за капремонт на три месяца - с апреля по июнь. Теперь эту строчку вернут с 1 июля. Впрочем некоторые москвичи могут и дальше не платить за капремонт. Это касается тех, у кого есть право на такую услугу.

Все действующие льготы на квартплату сохраняются полностью. На них из городского бюджета выделяется 47,4 миллиардов рублей. Сегодня в Москве скидки и субсидии на «коммуналку» полагаются 52 категориям жителей. Это около 3,6 миллионов человек или почти каждый третий горожанин. Кроме того, 630,9 тысяч семей получают субсидию как малообеспеченные. Нуждающиеся в такой помощи могут ее оформить через Городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС) независимо от того, есть ли у них долги по квартплате.

Публикуем новые тарифы на «коммуналку» (по информации Департамента экономической политики и развития Москвы).

ЦИФРА

65 рублей 67 копеек на человека в месяц в среднем составит повышение квартплаты в столице с 1 июля. Для примера: такую сумму насчитали для семьи из трех человек в квартире площадью 64 квадратных метра, с газовой плитой и водосчетчиками.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы.

СРАВНИМ!

Что дороже - вода или свет

С 1 июля ставки на коммунальные услуги в среднем вырастут так:

- газ - ожидается повышение на 3%. В ближайшее время ФАС России планирует принять решение об индексации оптовой цены. После этого объявят и розничную цену для жителей;

- тепло - на 3,3%;

- горячая вода - на 3,6%;

- холодная вода и канализация - на 4,5%;

- электричество: одноставочный тариф при газовой плите - на 3,5%, одноставочный тариф при электроплите - на 4,7%.

КВАРТПЛАТА В СТОЛИЦЕ ВЫГЛЯДИТ ТАК:

1. Электричество (за кВт. ч)

Сейчас

- в квартирах с электрическими плитами - 4 руб. 65 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 5 руб. 35 коп., ночью - 1 руб. 50 коп.)

- в квартирах с газовыми плитами - 5 руб. 47 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 6 руб. 29 коп., ночью - 2 руб. 13 коп.)

С 1 июля 2020 г.

- в квартирах с электрическими плитами - 4 руб. 87 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 5 руб. 60 коп., ночью - 1 руб. 63 коп.)

- в квартирах с газовыми плитами - 5 руб. 66 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 6 руб. 51 коп., ночью - 2 руб. 32 коп.)

2. Холодная вода (за куб. м, по счетчикам)

Сейчас - 70 руб. 05 коп. (холодная вода - 40,48 руб. + канализация - 29,57 руб.)

С 1 июля 2020 г. - 73 руб. 20 коп. (холодная вода - 42,30 руб. + канализация - 30,90 руб.)

3. Горячая вода (за куб. м, по счетчикам)

Сейчас - 198 руб. 19 коп. (холодная вода - 40,48 руб. + подогрев воды - 157, 71 руб.)

С 1 июля 2020 г. - 205 руб. 15 коп. (холодная вода - 42,30 руб. + подогрев воды - 162,85 руб.)

4. Отопление (за Гкал, по счетчикам)

Сейчас - 2389 руб. 72 коп.

С 1 июля 2020 г. - 2470 руб. 98 коп.

5. Cодержание и ремонт жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)

Сейчас

В домах со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом - 30 руб. 49 коп. (за площадь в пределах норм **)

С 1 июля 2020 г. - не меняется.

6. Газ (за куб. м, по счетчикам)

Сейчас - 6 руб. 83 коп.

С 1 июля 2020 г. - цена станет известна после решения ФАС России.

7. Радио (за точку, в месяц)

Сейчас - 117 руб. 96 коп.

С 1 июля 2020 г. - не меняется.

8. Домофон (с квартиры, в месяц)

Сейчас - в среднем от 27 до 64 руб. (в зависимости от вида устройства и обслуживающей его фирмы).

С 1 июля 2020 г. - не меняется.

9. Социальный наем жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)

Сейчас

Для льготников:

- дома со всеми удобствами, с лифтом, в пределах Третьего транспортного кольца – 4 руб. 98 коп.

Для обычных жильцов:

- дома со всеми удобствами независимо от материала стен, наличия лифта и мусоропровода, в пределах Третьего транспортного кольца - 25 руб. 53 коп.

С 1 июля 2020 г. - не меняется.

10. Телеантенна (с квартиры, в месяц)

Сейчас - 245 руб.

С 1 июля 2020 г. - не меняется.

11. Взнос за капитальный ремонт (за 1 кв. м общей площади в месяц)

Сейчас - 18 руб. 86 коп.

С 1 июля 2020 г. - не меняется.

Примечание.

* Норма площади жилья, по которой начисляют плату за содержание и ремонт, состоит из социальной нормы площади жилья для семьи определенного состава (см. ниже) плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного в этой квартире. Социальная норма общей площади жилья:

- для одиноко живущего человека - 33 кв. м;

- для семьи из двух человек - 42 кв. м;

- для семьи из трех и более человек - 18 кв. м на каждого члена семьи.

Плату сверх норм берут с владельцев двух и более квартир.

Согласно постановлению правительства Москвы № 571-ПП от 29.11.11 г.

НА ЗАМЕТКУ

Взнос за капитальный ремонт жилых домов в Москве не платят:

1. Собственники в домах:

- официально признанных аварийными;

- в которых меньше пяти квартир;

- попавших в программу реконструкции или сноса.

2. Наниматели жилья.

3. Все жители домов, включенных в программу реновации.

4. Некоторые льготники (например, одинокие в возрасте 80 лет и старше). Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в своем округе в городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС).