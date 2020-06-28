На голосовании по поправкам в Конституцию проводят разбор каждой жалобы

Голосование по поправкам в Конституцию перевалило за экватор. Сегодня, 28 июня, в четвёртый день работы Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве поделился данными о жалобах. Такие сообщения поступают от наблюдателей на участках, видеонаблюдателей в Штабе и неравнодушных москвичей.

Представители Общественного штаба рассказали о том, как отрабатываются эти сигналы. По каждому из них оперативно выезжает группа разбора и четыре мобильные группы. Затем предпринимаются дополнительные меры для предотвращения подобных ситуаций в следующие дни голосования.

- На сегодня, 28 июня, общая явка составляет 78,28 процента, уже проголосовали 917 428 человек, - сообщил Александр Асафов, официальный представитель Общественного штаба. - Судя по камерам, поток голосующих стал чуть меньше. Очевидно люди поехали отдыхать за город в такую жаркую погоду. Тех, кто собирается на участок, просим соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию.

По его словам, самым заметным моментом наблюдения стала попытка хакерской атаки и взлома системы голосования вечером в субботу, 27 июня.

- Злоумышлении попытались получить доступ к системе, но защита справилась и показала себя эффективно, - отметил Александр Асафов. - Попытка взлома провалилась, никому не удалось повлиять на ход и результаты голосования. Все голоса попали в блокчейн и сохранены. Процесс не прервался, но возможно такие хакерские попытки будут продолжаться. При этом все меры безопасности предприняты. Более того, наши технические специалисты позже сами намеренно для проверки инициировали взлом системы. Кстати, для программистов ранее был объявлен конкурс на 2 миллиона рублей тому, кто сможет взломать систему голосования. Приз не достался никому, поскольку система надёжно защищена.

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТСЛЕЖИВАЮТ ДАННЫЕ ПО ВИДЕОКАМЕРАМ И В СОЦСЕТЯХ

Сейчас на участках для голосования в Москве работают 21 464 представителя корпуса наблюдателей.

- В группе разбора - примерно четверть состава депутатов Мосгордумы, также представители Общественной палаты Москвы, - рассказал Вадим Ковалёв, первый заместитель руководителя Общественного штаба, руководитель корпуса наблюдателей. - У нашего штаба принципиальная позиция - наши двери открыты до всех, кто хочет наблюдать за голосованием и говорить о нем в столице. Один такой небезразличный москвич поинтересовался, как должны выглядеть сейф-пакеты для хранения бюллетеней в избирательных комиссиях. Выяснилось, что по требованиям ЦИК на таких пакетах не должно быть нумерации. Поэтому сейчас на всех УИКах появились единые сейф-пакеты с указанием реквизитов. Кроме того, инструкцию для наблюдателей дополнят изображением сейф-пакетов, в которых должны храниться бюллетени.

Наблюдатели, среди которых есть активные и уже работающие не первый год, отслеживают каждое сообщение о возможных нарушениях.

- Мы мониторим соцсети, онлайн-карту нарушений, например, сегодня в воскресенье поступило пять сигналов, но их даже нарушениями не назовёшь, - говорит Вадим Ковалёв. - Это первый опыт такого длительного голосования и наблюдения в течение недели. Мы делаем все, чтобы голосование в Москве стало легитимным, прозрачным и открытым.

КСТАТИ

Для желающих следить за голосованием открыта регистрация на сайт видеонаблюдения vybory.mos.ru. Трансляция на этой онлайн-платформе 1 июля с 7.00 будет доступна со всех участков для всех зарегистрированных на ней пользователей. Сегодня в Москве установлено более семи тысяч камер видеонаблюдения на участках для голосования.

НА ЗАМЕТКУ

Москвичи голосуют:

- онлайн на специальном портале 2020og.ru. С вопросами по процедуре можно обращаться в службу поддержки по электронной почтеinfo@2020og.ru;

- на дому по предварительной заявке;

- на участке по месту постоянной регистрации или фактического проживания.

Участковые комиссии работают ежедневно с 8.00 до 20.00.

За консультацией по всем видам голосования, а также для уточнения адреса своего участка по месту постоянной регистрации можно звонить на горячую линию: +7 (800) 222-55-52.