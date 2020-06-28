2020-06-28T18:20:08+03:00
Происшествия

«Температура упала моментально»: мощный град в Подмосковье завалил огороды ледяными осколками

Сильнее всего досталось Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам
Андрей АБРАМОВ
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Дворы и огороды завалены ледяными осколками. Фото: Марина ЛебедеваДворы и огороды завалены ледяными осколками. Фото: Марина Лебедева
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28 июня в Московской области прошел град. Сильнее всего досталось Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам. Ледяные осадки также фиксировали в Талдоме и Коломне. Стихия задела приграничные с Подмосковьем регионы.

— Мы ехали с дачи в Орехово-Зуевском районе. Днем стояла жара, градусов +26 — не меньше! За считанные минуты собрались тучи, начались ливень и град. При этом термометр, который установлен на борту автомобиля, показывал уже +11 градусов по Цельсию! Наваждение прошло за 10 минут, небо вновь голубое и потеплело, — рассказала kp.ru очевидец града Оксана.

Сильнее всего досталось Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам. Фото: Александр Сауков

Сильнее всего досталось Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам. Фото: Александр Сауков

Яркие кадры выкладывают жители небольшие поселков. Дворы и огороды завалены ледяными осколками. На одном из кадров стоит небольшое ведерко, которое доверху заполнено снежными осадками.

О погодных неурядицах за пару часов до града предупреждал МЧС, ссылаясь на данные синоптиков. В Москве только в отдельных районах прошли кратковременные дожди. Однако метеорологи настаивают, что предупреждение о граде в силе до девяти часов вечера.

Мощный град в Подмосковье завалил огороды ледяными осколками. Фото: Людмила Наседкина

Мощный град в Подмосковье завалил огороды ледяными осколками. Фото: Людмила Наседкина

По прогнозам Гидрометцентра, предстоящая неделя начнется с комфортных +20...+24 градусов. В Москве и Подмосковье ждут облачную погоду с прояснениями. Со второй половины недели вернется жара, однако, далее ежедневно прогнозируют дожди.

Напомним, не так давно Москву затопил летний ливень. За пару часов выпало более половины месячной нормы осадков. Грязная вода залила подземные переходы и спуски в метро. Ливень показал проблемные участки ливневки. В мэрии объяснили это тем, что листва забила сливы.

28 июня в Подмосковье прошел мощный град.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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