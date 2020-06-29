Взрыв и пожар произошли в Москве на улице Проходчиков

В квартире на северо-востоке Москвы произошли взрыв и пожар. Возгорание распространилось на 70 квадратных метров и охватило несколько квартир в доме по адресу улица Проходчиков, дом 3.

Последствия взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы.Спасатели тушат пожар, вспыхнувший на месте происшествия

Источник KP.ru в экстренных службах сообщил, что в пожаре пострадали семь человек, в том числе пожилая женщина. Она в тяжёлом состоянии. В момент взрыва она находилась вблизи источника и получила серьезные травмы и ожоги.

Позже стало известно об одном погибшем.

В сообщению МЧС, вызов поступил в 13:19. Когда пожарные приехали, огонь уже охватил четыре квартиры. К 14:03 спасатели локализовали возгорание, которое к тому моменту распространилось на 150 квадратных метров.

Последствия взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы.Спасатели тушат пожар, вспыхнувший на месте происшествия

Спасатели эвакуировали всех жильцов - не известно, насколько сильно пострадало здание и можно ли людям будет возвращаться в свои квартиры.