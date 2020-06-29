2020-06-29T15:36:41+03:00
Происшествия

Взрыв и пожар произошли в Москве на улице Проходчиков

Горят несколько квартир, есть пострадавшие [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Возгорание распространилось на 70 квадратных метров и охватили две квартирыВозгорание распространилось на 70 квадратных метров и охватили две квартиры
Изменить размер текста:

В квартире на северо-востоке Москвы произошли взрыв и пожар. Возгорание распространилось на 70 квадратных метров и охватило несколько квартир в доме по адресу улица Проходчиков, дом 3.

Последствия взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы.Спасатели тушат пожар, вспыхнувший на месте происшествия

Источник KP.ru в экстренных службах сообщил, что в пожаре пострадали семь человек, в том числе пожилая женщина. Она в тяжёлом состоянии. В момент взрыва она находилась вблизи источника и получила серьезные травмы и ожоги.

Позже стало известно об одном погибшем.

В сообщению МЧС, вызов поступил в 13:19. Когда пожарные приехали, огонь уже охватил четыре квартиры. К 14:03 спасатели локализовали возгорание, которое к тому моменту распространилось на 150 квадратных метров.

Последствия взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы.Спасатели тушат пожар, вспыхнувший на месте происшествия

Спасатели эвакуировали всех жильцов - не известно, насколько сильно пострадало здание и можно ли людям будет возвращаться в свои квартиры.

В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Международные эксперты: Конфиденциальность голосования соблюдается
Наблюдатели отмечают максимальную открытость голосования в Москве
Пятый день голосования по Конституции в Москве проходит без нарушений и сбоев
Эксперт объяснил повышенную активность комаров самоизоляцией из-за коронавируса
В столице прошел новый розыгрыш программы «Миллион призов»
В Москве сорвана попытка атаки на систему электронного голосования
Вера Москвина: «Электронное голосование заняло у меня всего 8 минут, это простой и удобный сервис»
Эксперты из 15 стран оценили опыт Москвы по наблюдению за голосованием
Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования в Москве
Наблюдатели сообщают об отсутствии нарушений в ходе голосования в Москве
Глава Ресурсного центра по донорству отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию
Надежность дистанционного голосования в Москве оценили 25 тысяч экспертов