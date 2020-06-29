Взрыв в московской многоэтажке: Из-за разрушения несущих стен жильцов боятся пускать в квартиры

По предварительным данным причиной стал бытовой газ

Во втором часу дня, понедельника, 29 июня, на улице Проходчиков, что на северо-востоке Москвы произошел взрыв. Сразу после хлопка загорелись четыре квартиры с 3 по 5 этаж. Пожарные прибыли за считанные минуты и сумели быстро локализовать возгорание.

- Площадь составила 150 квадратных метров. Огонь повредил четыре квартиры. Три из них полностью выгорели. Спасены семь человек, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, - Погибших, по уточненным данным, нет.

Семеро пострадавших с ожогами и другими травмами были госпитализированы (смотри список пострадавших).

- Одна из пострадавших, женщина, которая находилась в эпицентре взрыва — в тяжелом состоянии, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/787657" frameborder="0"></iframe> Жительница дома на улице Проходчиков в Москве рассказала в соцсетях, что был взрыв, после чего начался пожар.

По предварительным данным, причиной взрыва стал бытовой газ. Сейчас четырехподъездную пятиэтажку обследуют эксперты.

Жильцы грешат на нехорошую квартиру, в которой жила пенсионерка с сыном-алкоголиком.

- Он работал грузчиком в магазине. Постоянно пил, мать избивал. Не удивлюсь, что мог специально газ пустить, - рассказал свою версию жительница дома Галина Данилова.

По словам других очевидцев, в доме действительно были именно газовые плиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/787644" frameborder="0"></iframe> В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.

- В последний раз с проверкой ко мне приходили в феврале этого года. Все внимательно смотрели, еще и конфорку бесплатно починили, которую я кофе залила, - рассказал Елена Широбокова.

Сразу после взрыва в здании и соседних домах отключили газ. Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики.

Тем временем, всех жильцов принудительно эвакуировали.

- Во время взрыва могли быть повреждены несущие конструкции здания. Всем жильцам будет предложено временно разместиться в гостинице, - сообщили «КП» в столичном МЧС.

Последствия взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы.Спасатели тушат пожар, вспыхнувший на месте происшествия

По словам жителей, их уже предупредили, что до заключения экспертов зайти внутрь дома не получится.

- Мы из первого подъезда, который не пострадал от пожара. Но говорят, что не безопасно даже близко к дому подходить, - рассказала Елена Широбокова.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.