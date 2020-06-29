Собянин открыл новую станцию Славянский бульвар на МЦД-1

На МЦД-1 появилась станция Славянский бульвар. На открытие 19 июня приехал мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Новая станция расположена на Белорусском направлении МЖД, между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро.

- Станция станет новым городским вокзалом и одним из крупнейших пересадочных узлов на западе Москвы. Она будет востребована не только местными жителями, но и тысячами людей, проживающих и работающих в Сколково, Одинцово и других городах Подмосковья, – сказал Сергей Собянин. – Здесь интегрированы МЦД, метро, наземный транспорт. Сделано качественно и комфортно.

По сути, Славянский бульвар будет новым городским вокзалом, который свяжет несколько видов сообщений: метро, МЦД, «Аэроэкспресс», наземный общественный транспорт.

Станцию построили за 17 месяцев. Работы велись круглосуточно, без остановки движения поездов. Габариты пригородной платформы, включая купольный навес, превышают 13 000 квадратных метров, что сравнимо с двумя футбольными полями. Станция состоит из двух островных платформ и нового пешеходного тоннеля.

- Навес купольного типа защитит пассажиров от дождя, снега и палящего солнца. Высота - 12 метро, ширина - 40 метров. Такой массивной конструкции нет ни на одном остановочном пункте Московского железнодорожного узла, - рассказали в мэрии Москвы.

Комфорт на станции Славянский бульвар:

- создана безбарьерная среда – для выхода в город и на платформы установлены эскалаторы и лифты,

- переход через железную дорогу и выход на улицу Герасима Курина организован «в теплом контуре» по новому пешеходному тоннелю шириной 6 метров,

- для пересадки в метро достаточно спуститься с платформы в переход, который интегрирован с вестибюлем подземки,

- в пешеходном тоннеле создали турникеты, билетные терминалы, установили санитайзеры и электронные информационные табло,

- пассажирам, следующим из области в Москву, не нужно будет ехать до Белорусского вокзала, чтобы совершить пересадку на метро, «Аэроэкспресс» или наземный городской транспорт.

Только цифры

- для 115 тысяч москвичей станция Славянский бульвар будет станцией наземного метро в шаговой доступности,

- около 1 млн человек станут пассажирами нового ТПУ,

- на 7% новая станция разгрузит одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии,

- на 10-15% ожидается снижение потоков пассажиров на городском транспорте.

Кстати

Что сейчас? В настоящее время идет строительство остановочных пунктов Петровско-Разумовская и Дмитровская, а также реконструкция станций Долгопрудная, Тимирязевская, Новодачная, Сетунь и Баковка. Планируется реконструировать станции Одинцово и Лобня (конечные), построить новую остановку «Илимская».