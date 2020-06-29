Нарушения во время голосования по поправкам в Конституцию в Москве оказались фэйками

Одной из главных новостей 29 июня стала круглая цифра: один миллион человек приняли участие в электронном голосовании. Напомним, дистанционный формат голосования в этом году тестируют два крупных региона — Москва и Нижний Новгород. Только в столице на него зарегистрировался почти каждый седьмой избиратель. Всего же электронных избирателей 1,190 млн. Значит, явка приближается к 90%.

При этом руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух полушутя заметил, что 100% проголосовавших электронным способом не будет. Хотя бы потому, что он пойдет на выборы очно:

— Хочу проверить историю сверки реестров, как меня вычеркнут из одного списка [электронного голосования] и внесут в другой [на участке].

Озвучена явка в предварительные дни голосования — так называют даты до финального дня голосования. В этом году оно длится с 25 июня по 1 июля. В столице по состоянию на 14:00 29 июня бюллетени получили свыше 886 тысяч человек.

Провокаторы не только нарушают сами, но и других лишают голосов

Штаб начал работу накануне выборов и на время голосования продолжает функционировать в ежедневном режиме. При нем действует группа разбора, которая реагирует на все сообщения о нарушениях в Москве и проводит их анализ.

— Хочу поблагодарить всех наблюдателей и членов УИК, которые в жару соблюдают меры безопасности, используя средства индивидуальной защиты. Во время одной из проверок мне выдали специальный халат. В нем очень жарко, — сообщил во время брифинга первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

Затронули тему нарушений: фейковых и реальных. Во время брифинга сообщили о самых серьезных фактах. Правда, это лишь единичные случаи. При их разборе становится ясно — за ними стоят провокаторы. Цель действий очевидна: дискредитировать голосование. Становится обидно, что такими актами нарушители подводят не только себя, но и честных избирателей.

В Ховрино на участке дважды проголосовал один и тот же человек. Сначала он пришел со своим паспортом, а затем предъявил генеральную доверенность и по ней получил новый бюллетень.

— Эту ситуацию мы не оставили без внимания. Это грубое нарушение. Член УИК не знал, что голосовать по генеральной доверенности нельзя. Результаты будут кассированы (признаны незаконными, — прим.ред.), — прокомментировал Вадим Ковалев.

Некоторые случаи нарушений пытаются подстроить. В интернет выложили ролик, в котором якобы находят увесистую пачку выброшенных бюллетеней.

— Но на них не было печати, которая есть на настоящих бюллетенях. Очевидно, они были отпечатаны на хорошем принтере. Пачка была подкинута, получился видеофейк, — объяснил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Другой провокатор сначала проголосовал по старому месту прописки. Затем пришел по новому и вновь потребовал бюллетень. Из-за требований безопасности паспорта члены избирательной комиссии сейчас не берут в руки.

— Он зажал пальцами страницу, где была отметка о снятии с регистрации, и потребовал дать бюллетень. Ему выдали. Мы долго разбирали этот случай, запрашивали справку с МВД, где он прописан и выписан. Подняли видео с камер на участке, по которым заметно, что он закрыл данные, — рассказал Илья Массух.

Сейчас урна, где голосовал провокатор, опечатана. Все бюллетени оттуда, вероятно, придется аннулировать. Решать это будут после окончания процедуры голосования 1 июля.

— Провокации приводят к тому, что придется аннулировать несколько десятков валидных голосов, — отметил Илья Масух.

— Люди, которые сознательно идут на нарушения, нарушают права и других сограждан, — рассказал Вадим Ковалев.

Записи с камер на участках хранят и отсматривают

Во время голосования 1 июля будет вестись онлайн-трансляция с избирательных участков. Любой пользователь сможет следить по камерам за любым пунктом, где установлено наблюдение. В Москве оно есть на всех точках. Во время брифинга журналисты поинтересовались, почему трансляция недоступна в дни предварительного голосования.

— За трансляцию интернет-провайдеры запросили серьезную сумму. Поэтому принято решение вести ее только 1 июля. Но при этом техническая трансляция (для общественных наблюдателей — прим.ред.) идет. У нас есть доступ к любой дате, — сообщил Илья Масух.