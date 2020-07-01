2020-06-30T19:26:06+03:00
Политика

Игорь Бускин: Процедура, строго прописанная в законе о конституционных поправках и соответствующая стандартам федеральных выборов

Депутат Московской городской думы оценил работу избирательных участков по голосованию за поправки в Конституцию в столице
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Депутат Московской городской думы Игорь Бускин. Фото: АГН МоскваДепутат Московской городской думы Игорь Бускин. Фото: АГН Москва
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- Сложность организации нынешнего голосования состояла в том, что нужно было создать условия для рассредоточения потока избирателей — для спокойствия и безопасности, ведь эпидемия коронавируса еще не завершилась. При этом уровень удобства для голосующих и защиты результатов голосования от возможных злоупотреблений должен был остаться как минимум столь же высоким, как и в прошлые годы, - заявил спецкору "Комсомолки" депутат Московской городской думы Игорь Бускин.

Бускин считает, что это организаторам удалось: "Везде, где мне приходилось бывать, на высоте меры дезинфекции, очень многие люди проголосовали досрочно — а, значит, 1 июля на участках не будет скопления избирателей. Не забудем и электронное голосование, в котором поучаствовали более миллиона россиян, большая часть из которых жители Москвы. Все это работает на безопасность процедуры".

- Игорь Владимирович, в интернете столько фейков наплодили, а насколько легитимно само мероприятие?

- Могу также сказать, что процедура, строго прописанная в законе о конституционных поправках и соответствующая стандартам федеральных выборов, на всех участках, где мне довелось побывать, соблюдается неукоснительно. Нарушений нет. Все организовано в полном соответствии с законом. Прозрачно и понятно. Отсутствие проблем и удобство для голосующих отмечают и наблюдатели, присутствующие на участках.

- Сами уже проголосовали?

- Я был на нескольких избирательных участках в своем избирательном округе, проверял, как проходит процесс досрочного голосования. Также и сам уже проголосовал. На собственном опыте могу сказать: организационно это одно из самых сложных и одновременно удачных мероприятий, которые мне приходилось видеть в Москве. А наш город не удивить хорошо организованными мероприятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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