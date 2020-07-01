Станцию «Мамыри» на Коммунарской линии метро откроют в 2023 году

В столице два года назад начали строительство новой радиальной линии метро – Коммунарская. Всего будет 16 станций. Линия пройдет от станции «Севастопольский проспект», пересечется с Большой кольцевой линией на станции «Улица Новаторов» и дойдет до Троицка. Как ведется строительство 1 июля посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы ведем активное строительство самой большой ветки метро в Москве – 36 км. Первая очередь от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» – уже ведется строительство, вторая очередь до «Троицка» – ведется документация, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- На участке работы ведутся по графику. Завершение работ на участке до Коммунарки до 2023 года. А потом пойдем до Троицка, - доложил мэру города Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект».

Коммунарская линия метро разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки. Сейчас особенно сложно в часы пик зайти в вагоны на станциях «Университет» и «Академическая».

Мэр города осмотрел будущую станцию метро «Мамыри», которая расположена в поселении Сосенское. Станция мелкого заложения, здесь будет два вестибюля (наземный и подземный). Готовность станции 67%. Ее откроют в составе первого участка Коммунарской линии метро в 2023 году. Тогда же здесь создадут транспортно-пересадочный узел, которым в час пик сможет воспользоваться до 170 000 человек в сутки.

КСТАТИ

Открылся 1 июля дополнительный выезд из города Московский на Киевское шоссе. Мэр столицы отметил, что этот выезд очень нужен для жителей города. Ведь раньше было два выезда на Киевское шоссе в сторону Москвы (с улицы Атласова и Академика Чумакова), но движение по ним всегда было сильно затруднено. За год был построен новый выезд, который разгрузит маршруты. После завершения работ на прилегающей территории высадили деревья и кустарники.