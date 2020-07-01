Арбат без туристов: закрываются сувенирные и ювелирные магазины

Арбат оказался самой пострадавшей из-за пандемии улиц – закрылось около 14% кафе и сувенирных магазинов. Сейчас туристы, конечно, могли бы спасти положение, но границы пока еще под замком. «КП» выяснила, сколько за это время еще магазинов и кафе съедут с одной из главных туристических улиц Москвы.

Трафик на Арбате давно сформировался как сугубо туристический.Фото: Алиса ТИТКО

Нет туристов – нет прибыли

Трафик на Арбате давно сформировался как сугубо туристический. Сюда раньше приезжал практически каждый гость столицы - must visit (должен посетить). Именно поэтому здесь было много кафе и сувенирных магазинов. Все было ориентировано на гостей столицы. Кто же мог подумать, что количество туристов будет равняться нулю и у предприятий практически не будет прибыли. Результат - снижение оборотов магазинов и кафе, а то и вовсе закрытие предприятий.

- Мы предполагаем, что Арбат заживет полной жизнью только после восстановления туристического потока, - говорит Ирина Козина, директор направления стрит-ритейла Knight Frank.

Иду на Арбат. Реально очень много объявлений «мы закрылись», «ликвидация товара», «сдам помещение в аренду». Звоню по телефону.

Сюда раньше приезжал практически каждый гость столицы.Фото: Алиса ТИТКО

- Мы сдаем сразу два помещения. Еще до карантина закрылся «Центральный гастромаркет», а недавно съехал «Кофе Хауз». Оба помещения с хорошей вентиляцией, чем не могут похвастаться здания на Арбате, потому что расположены в жилых домах, всегда жильцы жалобы пишут. А у нас площади в административном здании, - говорит собственник Ирина.

- А цена на аренду упала? – интересуюсь.

- Немного. Раньше мы просили около 1,5 млн рублей в месяц, а теперь за помещение 165 кв.метров – 1,2 млн рублей, а за площадку 225 кв.метров – 1,3 млн рублей. Между ними есть перегородка, но можно сделать единое пространство.

Предполагаем, что Арбат заживет полной жизнью только после восстановления туристического потока.Фото: Алиса ТИТКО

Захожу в сувенирный магазин, всего два человека в зале, покупают советскую неваляшку.

- Туристов нет, ничего не покупают. Но и ничего нового из товара у нас пока нет, хотя все сувениры производят в России. Мы уже даже сделали скидки – отдаем три магнита за 100 рублей (по цене одного). Стали продавать маски, воду, мороженое, - жалуется продавец Анара.

Несколько сувенирных магазинов вообще закрылись, вслед за ними салон часов, антикварный магазин. Большие скидки сделали в ювелирных магазинах.

- Мы решили заниматься скупкой золота, серебра, икон, фарфора, потому что прогорели с сувенирами. И непонятно еще сколько ждать, когда вернутся туристы. Поэтому сейчас ликвидация товара - сделали скидки на матрешки, футболки и посуду до 80%, - рассказывает продавец магазина «Souvenirs».

Не рисуют, не покупают

На Арбате нет художников, которые рисовали за короткое время портреты. Стоит несколько уличных музыкантов. Фанаты фотографируют стену Виктора Цоя.

- Хотим снять на память. Скоро здесь будут деревья, лавочки, - говорит москвичка Нина.

Фанаты фотографируют стену Виктора Цоя.Фото: Алиса ТИТКО

- Тоже слышала, что будет благоустройство. Но саму же стену оставят, - добавляю.

Возле театра Вахтангова пока не обновилась афиша – там по-прежнему мартовский репертуар. Люди по Арбату гуляют, открылись летние веранды, но сама улица «ожила» не вся.

- Ряд магазинов и ресторанов сознательно открыли не все свои заведения, наметив план постепенного возвращения к работе остальных своих точек, - объясняет Ирина Козина, директор направления стрит-ритейла Knight Frank.

К тому же люди, просидевшие три месяца на карантине, не сильно хотят надевать маски и заходить в магазины.

Несколько сувенирных магазинов вообще закрылись, вслед за ними салон часов, антикварный магазин.Фото: Алиса ТИТКО

- И не будем забывать про сезонность – в Москве наступило долгожданное лето с теплой погодой, что вдвойне приятно для населения после длительного режима самоизоляции. Люди стараются по максимуму проводить время на свежем воздухе. А также сейчас резко снизились доходы населения, - говорит Марина Маркова, руководитель направления street retail компании «Магазин Магазинов».