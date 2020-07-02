2020-07-02T00:48:39+03:00
Общество

Бесплатные занятия йогой в 20 парках Москвы

«КП» публикует расписание и рассказывает, что нужно взять с собой
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Бесплатные занятия йогой в 20 парках МосквыБесплатные занятия йогой в 20 парках МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Заниматься йогой на свежем воздухе можно в 20 парках Москвы. Тренировки бесплатные, не требующие регистрации, с собой нужно взять только коврик. По собственному опыту скажу, что можно прийти за 10-15 минут до начала занятия, чтобы занять место поближе к тренеру, или постелить коврик в самом конце, чтобы посмотреть, как выполняют асаны (позы) другие. На занятия приходят люди с разной физической подготовкой: кто-то занимается йогой годами, а кто-то пробует впервые. Главное – тренер подскажет каждому, как и что делать.

- Занятия будут проходить по расписанию до 31 августа. Все желающие смогут познакомиться с интересными направлениями: хатха, йога для лица, йога смеха. Занятия будут проводить более 100 сертифицированных преподавателей ведущих йога-студий столицы, - рассказали организаторы.

Ближайшее расписание в парках с 3 по 12 июля 2020 года:

Парк Горького: 3 июля в 8.00 – сурья-намаскар, 19.00 - каула-йога, 4 июля в 14.00 – хатха-йога, 5 июля в 12.00 – хатха-йога, 6 июля в 8.00 – хатха-йога, 7 июля в 8.00 – хатха-йога, 19.00 – каула-йога, 8 июля в 8.00 – хатха-йога, 19.00 – хатха-йога, 9 июля в 8.00 – универсальная йога, 19.00 - Vinyasa Flow Yoga, 10 июля в 8.00 – сурьян-намаскар, 19.00 – каула-йога, 11 июля в 14.00 – каула-йога, 12 июля в 12.00 – хатха-йога.

Музеон: 3 июля в 8.00 - Vinyasa Flow Yoga, 4 июля в 10.00 - кундалини-йога, 5 июля в 10.00 – кундалини-йога.

Сквер по Олонецкому проезду: 3 июля в 8.00 – хатха-йога, 4 июля в 11.30 – хатха-йога, 19.00 – хатха-йога, 5 июля в 10.00 – хатха-йога.

Кузьминки: 3 июля в 9.00 - медитация Heartfulness, 4 июля в 11.00 – йога для начинающих.

Лианозовский парк: 3 июля в 19.00 – хатха-йога, 5 июля в 11.00 – хатха-йога, 7 июля в 19.00 – хатха-йога, 10 июля в 19.00 – хатха-йога, 12 июля в 11.00 – хатха-йога.

Сад имени Баумана: 3 июля в 19.30 - медитация Heartfulness, 4 июля в 10.00 – каула-йога, 5 июля в 10.00 – хатха-йога, 6 июля в 19.30 – каула-йога, 7 июля в 19.30 – хатха-йога, 8 июля в 19.30 – каула-йога, 9 июля в 19.30 – хатха-йога, 10 июля в 19.30 - медитация Heartfulness, 11 июля в 10.00 – каула-йога, 12 июля в 10.00 – хатха-йога.

Парк Измайловский: 3 июля в 19.30 – каула-йога, 4 июля в 10.00 – каула-йога, 5 июля в 10.00 – кундалини-йога.

Зона отдыха «Терлецкая дубрава»: 4 июля в 10.00 – хатха-йога.

Парк Красная Пресня: 4 июля в 10.00 – хатха-йога, 5 июля в 19.00 – хатха-йога, 6 июля в 19.00 – хатха-йога, 8 июля в 19.00 – хатха-йога, 11 июля в 10.00 – хатха-йога, 12 июля в 19.00 – хатха-йога.

Таганский парк: 4 июля в 11.00 – йога для начинающих, 5 июля в 11.00 – универсальная йога, 11 июля в 11.00 – йога для начинающих, 12 июля в 11.00 – универсальная йога.

Митино: 4 июля в 11.00 – хатха-йога.

Сокольники: 4 июля в 11.00 – йога Айенгара, 5 июля в 10.00 – хатха-йога.

Северное Тушино: 5 июля в 10.00 – хатха-йога.

Дубки: 5 июля в 10.00 - медитация Heartfulness.

Воронцовский парк: 5 июля в 11.00 – хатха-йога.

Фили: 5 июля в 12.00 – хатха-йога.

Как попасть на занятие?

- регистрация не нужна,

- взять с собой коврик для йоги,

- сразу прийти в удобной спортивной одежде или взять с собой, но раздевалки есть не на всех площадках,

- предварительно уточните на сайте, состоится ли ваша тренировка (ее могут отменить по техническим причинам или из-за погодных условий).

Важно

- занятия проводятся в хорошую погоду при температуре от 18 градусов тепла,

- при дожде и похолодании занятия отменяются во всех парках кроме тех, где площадки оснащены навесами (например, в парке «Северное Тушино»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований
В России завершается голосование по поправкам к Конституции. Жители двух субъектов Федерации — Москвы и Нижегородской области — с 25 по 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно, через интернет
Новости 24
Политолог Дмитрий Гусев: В легитимности голосования по поправкам к Конституции сомнений нет
Политолог Павел Данилин: Процесс голосования по поправкам был достаточно открытым
Политолог Наталия Елисеева оценила прозрачность голосования по Конституции
Политолог Дмитрий Журавлев: Это голосование — лучший вариант из всех, что я видел
Член ОП Москвы не сомневается в легитимности голосования по Конституции
Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений
Член Совета при президенте РФ Игорь Борисов: Голосование проходит гласно и свободно
Политолог Алексей Чеснаков: Голосование в Москве было открытым, свободным и прозрачным
Комиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровки
Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции не вызывает сомнений в его прозрачности
Политолог назвал голосование по конституции прекрасно организованным и легитимным
В Общественном штабе заявили об отсутствии серьезных нарушений в ходе голосования в Москве
Политолог Семен Уралов: Явка на голосование в Москве составит 60%
ЦИК: Явка на голосование по Конституции в Москве к 12 утра составила 45,81%
В Подмосковье стартовал пляжный сезон
МГИК: В Москве начался итоговый день голосования по поправкам к Конституции