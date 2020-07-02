ТТК поедет по-новому: больше полос но уже, разделительные буферы и полосы для общественного транспорта

Известная в народе как «трешка», Третье транспортное кольцо переразмечать начали с 2017 года. За это время новые правила движения появились на нескольких проблемных участках. К примеру, в 2018-м на Сущевском валу 4 полосы сузили и расширили до 5 полос. До конца этого года по-новому поедут пять участков ТТК.

- Проблем на ТТК ничуть не меньше, чем на МКАД. Одни участки кольца перегружены из-за несвоевременных сужений («бутылочные горлышки») и резких перестроений («ножницы»), другие из-за своей безальтернативности, третьи из-за нелогичных приоритетов движения, не учитывающих спрос. Кроме того, в отличие от МКАД, "трёшка" частично перегружена в условиях плотной застройки неподалеку от центра города. Это объясняет многие несовершенства магистрали, - рассказал Андрей Мухотриков, руководитель управления оптимизации дорожного движения ГКУ ЦОДД. - Мы разработали несколько решений, которые помогут ускорить движение и улучшить обезопасить без масштабных инвестиций и капитального строительства.

Решение 1. Увеличение числа полос за счёт их сужения и прикрытие островками безопасности выездов на ТТК. Если на МКАД ранее увеличивали количество полос с 5 до 6 с их сужением до 3,5 метров, то на Третьем кольце самое популярное увеличение с 4 до 5 полос с их сужением до 3-3, — 2,5 метров.

Это позволяет нарастить число полос на проблемных участках в соответствии со спросом и заодно прикрыть островками выезды на ТТК. Повышается и безопасность, и скорость движения.

Где реализуют в этом году?

Одними из самых узких участков кольца считаются Киевский путепровод и улица Нижняя Масловка (от Вятской улицы до поворота на Полтавскую улицу). На них появится по одной дополнительной полосе. После переразметки автомобилистам будет доступно пять рядов вместо четырех. На Киевском путепроводе сейчас проходят ремонтные работы, после их завершения специалисты начнут переразметку дороги.

Также планируется изменить разметку на участках от улицы Вавилова до Гагаринского тоннеля (с внутренней стороны), от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы. Здесь добавят по одной полосе за счет сужения рядов.

Решение 2. Уменьшение числа полос. Анализ транспортных потоков показывает, что на некоторых участках рядов на Третьем кольце слишком много, что приводит к эффекту "обочинного потока" и как следствие приводит к пробкам и авариям на съездах. Прикрытие островками или короткими участками выделенных полос интенсивных и опасных выездов позволяет повысить безопасность движения и обеспечить справедливое распределение полос по спросу.

Где сделают в этом году?

На кольце в районе Тестовской улицы, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов, необходимо уменьшить количество полос. Сейчас на этом участке ТТК по две проезжие части, что в сумме дает избыточное количество рядов. В месте, где дорога сужается, образуется «бутылочное горлышко». Поэтому два лишних ряда переоборудуют в разделительные буферы. Изменения коснутся одной лишней полосы из четырех на основной проезжей части внутренней стороны кольца и одного лишнего ряда из трех на дублере с внутренней стороны.

Решение 3. Разделительные буферы, которые не позволят машинам двигаться вдвоем по одной полосе. Это избавит от ДТП и пробок.

Где сделают в этом году?

Разделительный буфер появится и на улице Нижняя Масловка в районе пересечения с Вятской улицей и со съездом с Бутырской улицы. Кроме того, один из рядов в этом месте превратится в короткую выделенную полосу для общественного транспорта.

Кроме того, нельзя будет выполнить неудобный маневр — перестроиться с основного хода внешней стороны кольца на Кутузовский проспект при движении по направлению в область. Транспортные потоки на Дорогомиловском мосту (внешняя сторона ТТК) будут разделены буфером: чтобы съехать на Кутузовский проспект при движении в сторону области, водителям нужно будет заранее съехать на дублер Третьего транспортного кольца перед поворотом на деловой центр «Москва-Сити».

ЧТО ЕЩЕ?

Полоса для общественного транспорта появится с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на Нижней Масловке (от выезда из тоннеля со стороны Петровско-Разумовской аллеи до Савеловской эстакады). Это позволит создать разгонную полосу при выезде на Савеловскую эстакаду с Бутырской улицы.Работы по переразметке Нижней Масловки и участка от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской уже начались.